حادث مأساوي بتنزانيا.. مصرع 50 شخصا في انفجار خزان وقود

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

انفجار خزان وقود في تنزانيا

أعلنت وسائل إعلام محلية في تنزانيا، اليوم السبت، مقتل نحو 50 شخصا على الأقل وأصيب 65 آخرين، في حادث انفجار خزان للوقود، في موروجورو التي تبعد حوالي 200 كيلو متر غربي العاصمة دار السلام، إذ أفادت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا"، في تفاصيل الخبر العاجل الذي نقلته "رويترز"، أن "أكثر من 50 شخصا قتلوا، إثر انقلاب شاحنة بترول (صهريج) اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامجو"???، مشيرة إلى أن من بين القتلى مجموعة من قائدي الدراجات البخارية، الذين تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة.

وأعربت الحكومة عن حزنها الشديد جراء الحادث المأساوي، الذي وقع اليوم، إذ قال المتحدث باسمها حسن عباسي: "لقد شعرنا بالحزن إزاء التقارير التي تفيد بحادث وقع بشاحنة وقود في موروجورو، والتي اشتعلت فيها النيران وأحرقت عدة أشخاص".ويعيش عدد كبير من سكان تنزانيا تحت خط الفقر، وفقا لتعريف البنك الدولي، رغم النجاح