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حادث مأساوي بتنزانيا.. مصرع 50 شخصا في انفجار خزان وقود

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
انفجار خزان وقود في تنزانيا
انفجار خزان وقود في تنزانيا
أعلنت وسائل إعلام محلية في تنزانيا، اليوم السبت، مقتل نحو 50 شخصا على الأقل وأصيب 65 آخرين، في حادث انفجار خزان للوقود، في موروجورو التي تبعد حوالي 200 كيلو متر غربي العاصمة دار السلام، إذ أفادت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا"، في تفاصيل الخبر العاجل الذي نقلته "رويترز"، أن "أكثر من 50 شخصا قتلوا، إثر انقلاب شاحنة بترول (صهريج) اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامجو"???، مشيرة إلى أن من بين القتلى مجموعة من قائدي الدراجات البخارية، الذين تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة.
وأعربت الحكومة عن حزنها الشديد جراء الحادث المأساوي، الذي وقع اليوم، إذ قال المتحدث باسمها حسن عباسي: "لقد شعرنا بالحزن إزاء التقارير التي تفيد بحادث وقع بشاحنة وقود في موروجورو، والتي اشتعلت فيها النيران وأحرقت عدة أشخاص".ويعيش عدد كبير من سكان تنزانيا تحت خط الفقر، وفقا لتعريف البنك الدولي، رغم النجاح
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طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

حر ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس وقفة عرفات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا وتقل رؤية الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الاحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

وفاة والد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

توفى، قبل قليل، أحمد عبد المنعم نصر، والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان لها، اليوم، أن والد الوزيرة الدكتورة سحر نصر توفي اليوم السبت. وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل، عقب صلاة العصر، من مسجد الثورة، الكائن بشارع الثورة، فى منطقة مصر الجديدة. بينما لم تعلن الوزارة فى بيانها موعد العزاء حتى الآن، ومن المقرر الإعلان عنه فى وقت لاحق بعد تحديده.
وزيرات التعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى في حفل جينيفر لوبيز

وزيرات الاستثمار والتخطيط والتضامن في حفل جينيفر لوبيز

حضرت 3 وزيرات حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز الأول فى مصر، والذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة. ونشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صورة عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، تجمعها بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واثنتين من صديقاتهن، من داخل الحفل. وكتبت سحر نصر: «مع الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال حضور حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة».
مسقطرأس عبد-الرحمن-خالد-محمود-أحد-منفذي-الهجوم-الإرهابي

والده غير محبوب.. «التحرير» في مسقط رأس مفجر معهد الأورام

20 دقيقة فقط، تلك المدة التي تفصل قرية جبلة التابعة لمركز سنورس ومسقط رأس عبد الرحمن خالد محمود، منفذ الهجوم الإرهابي على معهد الأورام بالمنيل، قرية هادئة بسيطة تحيط بها الأراضي الزراعية، وطرقها ترابية غير ممهدة، ما إن دخلت القرية إلا وبدأت أعين الأهالي تترصد من هذه الغريبة؟ ولماذا هي هنا؟ فقد أصابهم الرعب والخوف، بعدما علموا أنّ منفذ الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 23 شهيدًا هو أحد أبناء قريتهم، فلا يعرفون هل يشعرون بالحزن أم الخوف من وصم القرية بالإرهابية بسبب ما حدث، أم يخشون الحملات الأمنية التي ستطول بلدتهم الصغيرة خلال الفترة المقبلة.
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اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه الحكومة بتسخير إمكانات مصر لمصلحة إفريقيا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتسخير إمكانات مصرية لمصلحة إفريقيا والانخراط بفعالية في صياغة وتطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول في القارة السمراء، فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، وبخاصةً الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا. كما طالب الرئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع جميع شعوبها.
الرئيس-السيسى

انتهاء حفل تخرج «تأهيل الشباب الإفريقي» بحضور الرئيس

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة ، والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، صباح اليوم الأربعاء، والتقط الرئيس صورة تذكارية مع الخريجين في نهاية حفل التخرج. ومن المقرر أن يعقب حفل التخرج إطلاق مبادرة التحول الرقمي، ثم المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، تعقبه استراحة لتبدأ جلسة "اسأل الرئيس"، وبعدها استراحة لمدة نصف الساعة، لتعقد الجلسة الختامية.
جون-ماجوفولي، رئيس-جمهورية تنزانيا-الاتحادية (1)

بـ2.9 مليار دولار.. وضع حجر أساس سد تنزاني بتنفيذ مصري

وضع الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، حجر أساس مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، وذلك بحضور عدد كبير من كبار المسئولين التنزانيين، وممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، وسفير مصر بتنزانيا. وأشاد الرئيس التنزانى بالعلاقات بين مصر وتنزانيا وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما شهدته العلاقات مؤخرا من تطور كبير، معربا عن ثقته فى إنجاز المشروع الذى يعد حلما للشعب التنزانى، لتوفير الطاقة النظيفة.
سحر-نصر

كيف أصبحت مصر أكبر متلقّ للاستثمار الأجنبي بإفريقيا؟

أصبحت مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال عام 2018، بحسب تصريحات جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مؤكدا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، ما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بإفريقيا. وأكد زان أن حجم الاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية سجل نحو 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% على العام السابق له 2017، لافتا إلى أن مصر ظلت الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.
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