رياضة

بيان ناري من المريخ البورسعيدي بسبب تعدي علي ماهر

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
علي ماهر
علي ماهر
أصدر مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي، بيانًا رسميًّا يدين من خلاله تصرفات علي ماهر، المدير الفني لنادي إنبي، وذلك بعد تعديه بالضرب على ياسر سليمان مدرب حراس المرمى بنادي المريخ خلال اللقاء الودي الذي أقيم في الإسماعيلية، أمس الجمعة؛ ما أدى لإلغاء المباراة. وقال المريخ في بيانه: "يأسف نادى المريخ لوجود عناصر داخل منظومة الكرة المصرية مازالت لا تتحمل المسئولية وتصدر دائما السلوك السيئ، وهذه العناصر لا تمت بصلة بأخلاقيات وقيم و مبادئ كرة القدم التى تراعى نشر الروح الرياضية والأخلاق الحميدة".
وأضاف المريخ البورسعيدي: "أثناء المباراة الودية بين فريق المريخ وإنبى تعدى المدير الفنى لفريق إنبى، على أحد أعضاء الجهاز الفنى المحترمين بالفريق الأول، الذى يعلم جيدًا احترام وقيمة ومكانة المكان الذى يعمل به ولا يصدر منه أفعال خارجة عن الأدب واحترام الآخرين كما فعل المدير الفنى للفريق الآخر". وأتم
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