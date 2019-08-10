روما يتفاوض مع اليونايتد لضم سانشيز

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

أليكسيس سانشيز

دخل نادي روما الإيطالي على خط المفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل شراء المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي وضع فيه مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، كل ثقته في المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال بمنحه القيمص رقم 9 لقيادة هجوم الشياطين الحمر، ويرى سولسكاير بحسب ما صرح في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، أن فريقه لن يعاني من أجل تسجيل الأهداف على الرغم من رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر، ومع رغبة سولسكاير في بقاء سانشيز، يحاول روما خطفه على سبيل الإعارة.

ومن غير الواضح ما إذا كان سانشيز يرحب بفكرة الانتقال إلى روما على سبيل الإعارة. وعاد سانشيز إلى صفوف مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، بعد حصوله على فترة عطلة ممدة عقب مشاركته مع منتخب بلاده تشيلي في كوبا أمريكا، واستبعد من قائمة الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة تشيلسي غدًا الأحد في افتتاح مباريات الفريق

ومن غير الواضح ما إذا كان سانشيز يرحب بفكرة الانتقال إلى روما على سبيل الإعارة.



وعاد سانشيز إلى صفوف مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، بعد حصوله على فترة عطلة ممدة عقب مشاركته مع منتخب بلاده تشيلي في كوبا أمريكا، واستبعد من قائمة الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة تشيلسي غدًا الأحد في افتتاح مباريات الفريق في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.



ولم يشارك سانشيز سوى في 65 دقيقة في الفترة الإعدادية لمانشستر يونايتد، في مباراة ضد بلاكبرن روفرز تحت 23 سنة.



وألمح سولسكاير أمس إلى وجود لاعبين سيرحلون عن صفوف الفريق بحلول شهر سبتمبر المقبل، وتحوم الشكوك حاليًا حول الثلاثي ماتيو دارميان وماركوس روخو إضافة إلى سانشيز.