دفن قتيلي الرصاص بالسلام وأمر بضبط «العصابة»

تحرير:سماح عوض الله ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

«توك توك» أرشيفية

أمرت نيابة السلام بسرعة إجراء تحريات تكميلية من رجال المباحث، لتحديد عناصر تشكيل عصابي، استهدف سائقي «توك توك» وقتلهما رميًا بالرصاص، بطريق الجبل الأصفر، بمنطقة النهضة، التالبعة لمركز شرطة السلام، وذلك بقصد الاستيلاء على المركبة التى كان يستقلها الشابان المجني عليهما، كما قام الجناة الجاري البحث عنهم، بسرقة أموال وأغراض المجني عليهما وهواتفهما المحمولة، فيما صرحت النيابة بدفن جثماني الشابين، بعد عرضهما على الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب وظروف الوفاة ووضع تصور جنائي لكيفية حدوثها.

تبين من مناظرة النيابة العامة، أن المجني عليهما شابان فى مقتبل العمر، أولهما يُدعى "عبدالرحمن. م"، 24 سنة، وشهرته "كرشة"، سائق توك توك، وصديقه "حمدي. أ"، 22 سنة، تم العثور على جثتيمها فى الشارع خلف إحدى المدارس، يرتديان ملابسهما كاملة، وتبين أن الأول مقتول بطلقات نارية في الصدر والبطن، والثاني مصاب