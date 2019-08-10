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«تقليل اغتراب» الجامعات مستمر على موقع التنسيق في العيد

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
التسيق
التسيق
أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية مستمر فى استقبال طلبات تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية خلال إجازة العيد ولن يغلق باب التقدم حتى يوم 20 أغسطس الجارى. وشددت الوزارة، على أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي:التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
وأوضحت الوزارة أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرة إلى أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط. وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات
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عيادات ثابتة ومتحركة.. رعاية طبية خاصة للحجاج المصريين

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل الحالة الصحية للحجاج المصريين، مشيرا إلى أن البعثة الطبية تتابح الحالة الصحية للمرضى الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات اليوم السبت، لأداء مناسك الحج، مؤكدا أن البعثة الطبية تقدم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بمخيمات عرفات، فيما أكد الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات عرفات والبالغ عددها ثلاثة مستشفيات.
انفجار خزان وقود في تنزانيا

حادث مأساوي بتنزانيا.. مصرع 50 شخصا في انفجار خزان وقود

أعلنت وسائل إعلام محلية في تنزانيا، اليوم السبت، مقتل نحو 50 شخصا على الأقل وأصيب 65 آخرين، في حادث انفجار خزان للوقود، في موروجورو التي تبعد حوالي 200 كيلو متر غربي العاصمة دار السلام، إذ أفادت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا"، في تفاصيل الخبر العاجل الذي نقلته "رويترز"، أن "أكثر من 50 شخصا قتلوا، إثر انقلاب شاحنة بترول (صهريج) اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامجو"???، مشيرة إلى أن من بين القتلى مجموعة من قائدي الدراجات البخارية، الذين تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة.
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حر ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس وقفة عرفات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا وتقل رؤية الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الاحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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وفاة والد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

توفى، قبل قليل، أحمد عبد المنعم نصر، والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان لها، اليوم، أن والد الوزيرة الدكتورة سحر نصر توفي اليوم السبت. وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل، عقب صلاة العصر، من مسجد الثورة، الكائن بشارع الثورة، فى منطقة مصر الجديدة. بينما لم تعلن الوزارة فى بيانها موعد العزاء حتى الآن، ومن المقرر الإعلان عنه فى وقت لاحق بعد تحديده.
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جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق رغباتهم لليوم الثاني-11

بدء تنسيق رغبات التحويل بالجامعات لتقليل الاغتراب

بدأ طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، تنسيق رغبات التحويلات لتقليل الاغتراب. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات» أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من اليوم الخميس على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الحالي. وبشأن التحويل بين الكليات الجامعية، أكدت الوزارة أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة «10%».
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اختار جامعتك.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من غد الأحد، باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، حتى يوم الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
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