«تقليل اغتراب» الجامعات مستمر على موقع التنسيق في العيد

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

التسيق

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية مستمر فى استقبال طلبات تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية خلال إجازة العيد ولن يغلق باب التقدم حتى يوم 20 أغسطس الجارى. وشددت الوزارة، على أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي:التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

وأوضحت الوزارة أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرة إلى أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط. وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات