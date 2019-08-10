تشييع جنازة زوجة أحمد السعدني السابقة.. والعزاء اليوم

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

الفنان أحمد السعدني

شيعت اليوم جنازة السيدة أمل سليمان، طليقة الفنان أحمد صلاح السعدني وأم أولاده (ياسين وعبدالله)، من مسجد سعاد كفافى بـ6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، في مقدمتهم، نقيب الممثلين، أشرف زكي، محمد إمام، بيومي فؤاد، نضال الشافعي، مدحت تيخا، محمود البزاوي، أمير شاهين ومحسن منصور. فيما تستقبل أسرتها العزاء، مساء اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكانت طليقة «السعدني» قد رحلت ليلة أمس، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء لأحمد السعدني، حيث كتبت ريهام عبدالغفور، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: «وفاة أم أولاد صديقي وزميلي العزيز وعشرة عمري أحمد السعدني، خبر حزين يوجع القلب ويخض أوي، الله يرحمها ويحسن إليها ويصبره هو وولادهم وكل اللي بيحبوها يارب»، بينما كتبت حنان