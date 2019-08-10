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تشييع جنازة زوجة أحمد السعدني السابقة.. والعزاء اليوم

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
الفنان أحمد السعدني
الفنان أحمد السعدني
شيعت اليوم جنازة السيدة أمل سليمان، طليقة الفنان أحمد صلاح السعدني وأم أولاده (ياسين وعبدالله)، من مسجد سعاد كفافى بـ6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، في مقدمتهم، نقيب الممثلين، أشرف زكي، محمد إمام، بيومي فؤاد، نضال الشافعي، مدحت تيخا، محمود البزاوي، أمير شاهين ومحسن منصور. فيما تستقبل أسرتها العزاء، مساء اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكانت طليقة «السعدني» قد رحلت ليلة أمس، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة.
وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء لأحمد السعدني، حيث كتبت ريهام عبدالغفور، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: «وفاة أم أولاد صديقي وزميلي العزيز وعشرة عمري أحمد السعدني، خبر حزين يوجع القلب ويخض أوي، الله يرحمها ويحسن إليها ويصبره هو وولادهم وكل اللي بيحبوها يارب»، بينما كتبت حنان
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شرين رضا

شيرين رضا ترد على الانتقادات: ربنا هو اللي بيحاسب

ردت الفنانة شيرين رضا، على الانتقادات الواسعة التي تلقتها خلال الساعات الماضية، بعد تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شاركت فيها صورة لخراف تأكل من القمامة، وعلقت: "يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه بياكل من الزبالة؟". وقالت الفنانة في تدوينة جديدة، صباح اليوم الجمعة، "بدل ما تهجموني أنا علي تويتة، هاجموا اللي بيخلوا الأضحية تأكل من الزبالة، لأنها ستنتهي في بطونكم، وكفاية مزايدة والنبي لأن ربنا هو اللي بيحاسب، مش إنتم"، ثم شاركت هاشتاج: "النظافة من الإيمان".
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ميرهان حسين ترقص في عقد قران أحمد حاتم (فيديو)

نشرت الفنانة ميرهان حسين عددا من الفيديوهات عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" من عقد قران الفنان أحمد حاتم على فتاة من خارج الوسط الفني، وظهرت من خلاله وهى ترقص مع "حاتم" على أنغام أغنية "ليه بيدراي كده" لروبي، كما علقت على الفيديو بالأجنبية. وكتبت:" مبروك لصديقي المجنون، الذي أشعر دائمًا بالحماس والجنون معه، أنا سعيدة للغاية من أجلك، ربنا يوفقك في حياتك مع رفيقتك، أحبك حتى ينتهي العالم"، وحرص عدد من النجوم والشعراء والملحنين على التواجد فى عقد القران منهم الشاعر تامر حسين.
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تكشف مواصفات فتى أحلامها (فيديو)

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن مواصفات فتى أحلامها. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا لازم أحب وأتحب، والأهم إنى لازم أحب، وبعدين مش فارق معايا لا شكل ولا فلوس، أنا مش بتاعة الكلام دا خالص، أنا لازم اللى قدامى أكون بحبه». وأضافت: «أنا لما اتجوزت جوزى مكنش زى دلوقتى، مكانش فى نفس المركز، كبرنا مع بعض، فأنا معنديش مواصفات خالص إنه لازم يبقى غنى أو لازم يبقى شكله حلو، معنديش أنا كدا خالص، معنديش أنا مواصفات الراجل اللى هو لازم يبقى عنيه خضراء وأمور، معنديش كدا خالص».
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ريهام-عبد-الغفور

شغل وعبادة.. النجوم المصريون في السعودية

شهدت الفترة الماضية مشاركة الكثير من النجوم المصريين في موسم جدة، سواء بالحفلات أو العروض المسرحية، آخرهم نجوم عرض «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني، الذى ينطلق غدا أول عروضه فى السعودية ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية. واللافت للنظر هو حرص النجوم المصريين على أداء مناسك العمرة واستغلال فرصة وجودهم في المملكة، وبينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي تشارك فى «الملك لير»، حيث أدت المناسك ونشرت صورة لها من أمام الكعبة وهى ترتدي عباءة سوداء وحجابا طويلا، وعلقت عليها: «ربنا يتقبل»، وأيضا زميلها فى العرض أحمد عزمي، وزميلتها رانيا فريد شوقي.
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هل نشاهد جزءًا ثالثا من مسلسل «أبو العروسة»؟

كسرت مسلسلات "الأوف سيزون" حالة الهدوء التي سيطرت على بلاتوهات التصوير عقب انتهاء الموسم الرمضاني، إذ انطلق تصوير الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» للسيناريست عمرو محمود ياسين والمنتج أحمد عبد العاطي. يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني، والذي عُرض مطلع العام الجاري، وتم الكشف عن بطلة الحكاية الأولى «براد الشاي»، وهي الفنانة هبة مجدي التي لم يسبق لها المشاركة في الأجزاء السابقة، ويشاركها في تلك الحكاية كل من عبير صبري وهاني عادل بقيادة المخرج محمد سلامة، ولم يتم كشف التفاصيل عن باقي الحكايات الـ8 المقرر عرضها في سبتمبر المقبل.
موتمر-الملك-لير-من-جدة (1)

«الملك لير» بختام موسم جدة..والفخراني يشيد بالسعودية

قبل يومين سافرت أسرة مسرحية «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني إلى السعودية من أجل عرض المسرحية هناك لمدة ثلاثة أيام، بعد نجاح العروض التي قدمها الفنان محمد هنيدي بصحبة أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل»، وقيام مؤتمر صحفى فى جدة بحضور القائمين على «كايرو شو» المنتج لمسرحية «الملك لير» وأبطال العرض المسرحي، وأعرب الفنان يحيى الفخراني، خلال المؤتمر، عن سعادته البالغة بالتطور الحضاري وليس الفني فقط الذي تشهده المملكة العربية السعودية حاليا، مؤكدا أن ذلك يعد إضافة كبيرة للفن المصري الذي يعد الجمهور السعودي وكل من يتحدث العربية من جمهوره.
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