ضبط مقاول هارب من 19 سنة سجنا و2 مليون جنيه غرامات

تحرير:سماح عوض الله ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

حبس- أرشيفية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من تنفيذ 20 حكما قضائيا، جميعها صادرة ضد مقاول واحد، تنوعت الأحكام الصادرة ضده بين الحبس والغرامات المالية، فى قضايا بناء دون ترخيص وتعلية أدوار دون تصريح وكذلك سرقة تيار كهربائي، وتوصيل منافع مخالفة دون إخطار الأجهزة المعنية، ومطالب بسداد مبلغ 2000000 جنيه، فى القضايا الصادر بها أحكام ضده، وتم تحرير محضر بوقائع الضبط، وعرض المتهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بسداد الغرامات المطلوبة منه وإلا الحبس، مع إعادة المحاكمة فى الأحكام الغيابية.

وصلت معلومة إلى رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة، عن اختباء هارب من تنفيذ 20 حكما قضائيا بإحدى الشقق السكنية، وبالتحري عن الشخص الذى توصلت إليه التحريات تبين أنه مقاول وبناء وسمسار عقارات، يبلغ من العمر 44 سنة، وأنه غير محل إقامته المعروف بقصد تضليل رجال الأمن وإعاقة القبض عليه، ونقل محل إقامته إلى عقار



وصلت معلومة إلى رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة، عن اختباء هارب من تنفيذ 20 حكما قضائيا بإحدى الشقق السكنية، وبالتحري عن الشخص الذى توصلت إليه التحريات تبين أنه مقاول وبناء وسمسار عقارات، يبلغ من العمر 44 سنة، وأنه غير محل إقامته المعروف بقصد تضليل رجال الأمن وإعاقة القبض عليه، ونقل محل إقامته إلى عقار سكنى ولكن بنطاق قسم شرطة المعصرة أيضًا.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى 20 حكم حبس جزئى ومستأنف تتنوع بين مخالفات بناء وسرقة تيار كهربائى، وسرقة خطوط مياه، وتبديد إيصالات أمانة بإجمالى عقوبات بلغت 19 سنة حبسا، وغرامة مالية مستحقة بلغت قيمتها مليوني جنيه، وبموجب التحريات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





