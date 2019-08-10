جريمة

ضبط مقاول هارب من 19 سنة سجنا و2 مليون جنيه غرامات

تحرير:سماح عوض الله ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من تنفيذ 20 حكما قضائيا، جميعها صادرة ضد مقاول واحد، تنوعت الأحكام الصادرة ضده بين الحبس والغرامات المالية، فى قضايا بناء دون ترخيص وتعلية أدوار دون تصريح وكذلك سرقة تيار كهربائي، وتوصيل منافع مخالفة دون إخطار الأجهزة المعنية، ومطالب بسداد مبلغ 2000000 جنيه، فى القضايا الصادر بها أحكام ضده، وتم تحرير محضر بوقائع الضبط، وعرض المتهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بسداد الغرامات المطلوبة منه وإلا الحبس، مع إعادة المحاكمة فى الأحكام الغيابية.
وصلت معلومة إلى رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة، عن اختباء هارب من تنفيذ 20 حكما قضائيا بإحدى الشقق السكنية، وبالتحري عن الشخص الذى توصلت إليه التحريات تبين أنه مقاول وبناء وسمسار عقارات، يبلغ من العمر 44 سنة، وأنه غير محل إقامته المعروف بقصد تضليل رجال الأمن وإعاقة القبض عليه، ونقل محل إقامته إلى عقار
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مصر-للطيران (2)

سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
حملات-المرور‎ (4)

5156 مخالفة مرورية وسقوط 54 سائقا يتعاطون المخدرات

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم السبت، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملات خلال 24ساعة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، وكذا مخالفات السرعة الزائدة، وتمكنت حملات الإدارة العامة للمرور بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 5156 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة من حملاتها لتحقيق الانضباط المروري.
لحوم-العيد (1)

«في يوم الوقفة».. إعدام 35 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

حملات مكثفة وجهتها مباحث التموين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، اليوم السبت، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الانضباط في أسعار اللحوم ومختلف المنتجات التموينية، وفرض حالة من الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة وكذا محلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري، ضمانا للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين، ومنع تداول وبيع السلع والمنتجات الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى المبارك، وأحكمت الأجهزة الأمنية عمليات فرض الرقابة على مختلف أماكن بيع وتداول اللحوم، خشية استغلال التجار ورفع أسعار اللحوم.
محكمة-ارشفية

حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
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حريق كنيسة الأنبا بولا

المعمل الجنائي يعاين انفجار كابل كهرباء المعصرة

تعكف قوات الحماية المدنية بالقاهرة على تبريد آثار الحريق الذى اندلع فجر اليوم فى كابل كهربائي رئيسي بمنطقة المعصرة، وذلك لضمان عدم تجدد النيران بعد السيطرة عليها خلال وقت محدود من اندلاعها، وتتولى قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع مهندسي الحي الذى اندلعت فيه النيران ومهندسي شركة الكهرباء على تأمين خط الكهرباء، وإعادة فحص الكابلات المتصلة بمكان الحريق لتأمينها، تفاديًا لتفاقم حجم الحرائق التى تندلع جراء ماس كهربائي، ومازالت القوات تفرض كردونًا أمنيًا بالمكان بالتزامن مع عملية التبريد والصيانة والفحص الهندسي لمكان الحريق.
اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
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