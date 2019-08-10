رياضة

سمير محمود عثمان يقترب من رئاسة لجنة الحكام

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
علم «التحرير»، من مصادر داخل أروقة اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، أصبح على أعتاب تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة، خلال الساعات القليلة المقبلة. وكان عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، يتولى رئاسة لجنة الحكام، قبل أن يتقدم باستقالته بصحبة مجلس إدارة الجبلاية عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، على استاد القاهرة الدولي، وهي البطولة التي توج بها منتخب الجزائر على حساب منتخب السنغال، بهدف نظيف.
واستقر الرأي داخل اتحاد الكرة بشكل نهائي على تعيين سمير محمود عثمان على رأس لجنة الحكام خلفًا لعصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة السابق. سمير محمود عثمان، قال منذ أيام خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا، إنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير، وفي حالة توليه
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الجبلاية تشكل اللجان وتقرر زيادة دوري الدرجة الثانية

عقد اتحاد الكرة، اجتماعا وديا مع مندوبي 79 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لسماع ومناقشة أسباب حضورهم التي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث. وحرصا على تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية، فيما تم تفويض أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل.
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هازارد عن انتقاله إلى ريال مدريد: أعيش في الجنة

انضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، ويبدو أن النجم البلجيكي يرغب في ترك بصمة حقيقية مع الفريق الذي طالما حلم باللعب في صفوفه، بحسب التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، وقال هازارد في هذا الشأن: "حلمت باللعب في صفوف ريال مدريد منذ أن كنت طفلا، وبالتالي عندما يأتي إلي ريال مدريد ليطرق الباب، لا يمكن أن أفعل أي شيء سوى فتح الباب، قضيت أعواما رائعة مع تشيلسي، ولكني أتواجد الآن في الجنة وأعمل تحت قيادة زيدان قدوتي".
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جهاد جريشة: التحكيم في الخارج أسهل من داخل مصر

كشف الحكم الدولي جهاد جريشة، أنه يستهدف إنهاء مسيرته في الملاعب بعد المشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بقطر، كما أكد أن استخدام تقنية الفيديو "VAR" تساعد الحكام وتعطيهم فرصة ثانية للقرار الصائب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت. وقال جهاد جريشة: "أستهدف في الوقت الحالي الاستعداد بالشكل الجيد للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وأتمنى أن تكون نهاية مسيرتي التحكيمية بعد المشاركة في كأس العالم المقبلة، الأمور ليست سهلة، الوقت ليس بالكثير كما يظن البعض".
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أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".
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قرار صادم من اتحاد الكرة ضد مدربي الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعض القرارات بخصوص تنظيم العمل الخاص بالمدربين في المسابقات المختلفة، أبرزها بند يمنع المدرب في حال فسخ عقده مع ناديه من العمل مع أي ناد آخر بنفس الموسم بالمسابقة ذاتها، إذ قال الاتحاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم، أنه سيتم السماح للمدرب فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.
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«استقالة وهمية».. كيف يدير أبو ريدة الكرة المصرية؟

يبدو أن الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، من رئاسة اتحاد الكرة لا تعدو كونها استقالة وهمية، حيث إن كل المعلومات تؤكد أن أبو ريدة، مازال يدير الجبلاية من الخارج، ويكفي أنه هو المنوط به للتفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على موافقة لتشكيل اللجنة الخماسية التي ستدير اتحاد الكرة. عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، تقدم هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
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أول خطوة رسمية لتشكيل لجنة تدير اتحاد الكرة

أرسل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، لطلب الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الجبلاية لحين إجراء الانتخابات، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتنتهي يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، وعلم «التحرير»، أن اتحاد الكرة ينتظر رد الفيفا بعدما تم إرسال الخطاب لعدم الإخلال باللوائح وعدم تعيين لجنة دون علم «الفيفا».
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