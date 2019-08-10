سمير محمود عثمان يقترب من رئاسة لجنة الحكام

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

اتحاد الكرة

علم «التحرير»، من مصادر داخل أروقة اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، أصبح على أعتاب تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة، خلال الساعات القليلة المقبلة. وكان عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، يتولى رئاسة لجنة الحكام، قبل أن يتقدم باستقالته بصحبة مجلس إدارة الجبلاية عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، على استاد القاهرة الدولي، وهي البطولة التي توج بها منتخب الجزائر على حساب منتخب السنغال، بهدف نظيف.

واستقر الرأي داخل اتحاد الكرة بشكل نهائي على تعيين سمير محمود عثمان على رأس لجنة الحكام خلفًا لعصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة السابق. سمير محمود عثمان، قال منذ أيام خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا، إنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير، وفي حالة توليه

واستقر الرأي داخل اتحاد الكرة بشكل نهائي على تعيين سمير محمود عثمان على رأس لجنة الحكام خلفًا لعصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة السابق.



سمير محمود عثمان، قال منذ أيام خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا، إنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير، وفي حالة توليه سيعمل على استكمال مسيرة من سبقوه في لجنة الحكام قائلا: "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".



وأكد سمير عثمان أنه في حالة توليه رئاسة لجنة الحكام فإنه سيعمل أيضًا على وجود وجوه جديدة وشابة من الحكام، لأنه لابد من وجود حكام مصريين شباب يديرون المباريات في بطولتي الدوري والكأس، مضيفًا بأنه سواء تولى رئاسة لجنة الحكام أو تم إسنادها لغيره فلابد من أن يكون هناك دعم كبير من اتحاد الكرة للجنة الحكام.

