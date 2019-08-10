عيادات ثابتة ومتحركة.. رعاية طبية خاصة للحجاج المصريين

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

عرفات

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل الحالة الصحية للحجاج المصريين، مشيرا إلى أن البعثة الطبية تتابح الحالة الصحية للمرضى الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات اليوم السبت، لأداء مناسك الحج، مؤكدا أن البعثة الطبية تقدم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بمخيمات عرفات، فيما أكد الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات عرفات والبالغ عددها ثلاثة مستشفيات.

وأوضح قنديل، أنه تم التنسيق مع ذات المستشفيات لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى البالغ عددهم 35 حالة، لافتًا إلى أن البعثة الطبية تتابع حالات المرضى بالمستشفيات على مدار الساعة، للتأكد من تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.وأضاف أن البعثة الطبية وضعت اليوم عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج المصريين في عرفات،