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عيادات ثابتة ومتحركة.. رعاية طبية خاصة للحجاج المصريين

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
عرفات
عرفات
أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل الحالة الصحية للحجاج المصريين، مشيرا إلى أن البعثة الطبية تتابح الحالة الصحية للمرضى الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات اليوم السبت، لأداء مناسك الحج، مؤكدا أن البعثة الطبية تقدم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بمخيمات عرفات، فيما أكد الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات عرفات والبالغ عددها ثلاثة مستشفيات.
وأوضح قنديل، أنه تم التنسيق مع ذات المستشفيات لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى البالغ عددهم 35 حالة، لافتًا إلى أن البعثة الطبية تتابع حالات المرضى بالمستشفيات على مدار الساعة، للتأكد من تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.وأضاف أن البعثة الطبية وضعت اليوم عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج المصريين في عرفات،
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تنسيق الجامعات

«تقليل اغتراب» الجامعات مستمر على موقع التنسيق في العيد

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية مستمر فى استقبال طلبات تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية خلال إجازة العيد ولن يغلق باب التقدم حتى يوم 20 أغسطس الجارى. وشددت الوزارة، على أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي:التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
انفجار خزان وقود في تنزانيا

حادث مأساوي بتنزانيا.. مصرع 50 شخصا في انفجار خزان وقود

أعلنت وسائل إعلام محلية في تنزانيا، اليوم السبت، مقتل نحو 50 شخصا على الأقل وأصيب 65 آخرين، في حادث انفجار خزان للوقود، في موروجورو التي تبعد حوالي 200 كيلو متر غربي العاصمة دار السلام، إذ أفادت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا"، في تفاصيل الخبر العاجل الذي نقلته "رويترز"، أن "أكثر من 50 شخصا قتلوا، إثر انقلاب شاحنة بترول (صهريج) اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامجو"???، مشيرة إلى أن من بين القتلى مجموعة من قائدي الدراجات البخارية، الذين تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

حر ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس وقفة عرفات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا وتقل رؤية الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الاحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

وفاة والد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

توفى، قبل قليل، أحمد عبد المنعم نصر، والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان لها، اليوم، أن والد الوزيرة الدكتورة سحر نصر توفي اليوم السبت. وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل، عقب صلاة العصر، من مسجد الثورة، الكائن بشارع الثورة، فى منطقة مصر الجديدة. بينما لم تعلن الوزارة فى بيانها موعد العزاء حتى الآن، ومن المقرر الإعلان عنه فى وقت لاحق بعد تحديده.
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حجاج

لأول مرة..الأزهريعرض فيلما بالمطارات لشرح مناسك الحج

بدأ مجمع البحوث الإسلامية نشر فيلم تسجيلي لشرح مناسك الحج الذي تم إعداده في شكل "موشن جرافيك" لتبسيط وتيسير المناسك، حيث يتم عرضه داخل صالات المطارات المخصصة لسفر الحجاج بالتنسيق مع المشرفين على تلك الصالات، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف التوعية للحجاج قبيل سفرهم. وانطلقت الأحد الماضى، أولى رحلات طيران الحج السياحى، وذلك بعد أن انطلقت أولى رحلات الحج البرى، وستتوالى الرحلات على مدار الأسبوع الجاري لحين سفر الـ36 ألف حاج ، فى حين ستبدأ عودة أول رحلات الحجاج فى 4 ذو الحجة، عقب انتهاء مناسك الحج.
حج-وعمرة (2)

هل تنجح «بوابة العمرة» في وقف النصب على المعتمرين؟

أقل من 4 أشهر تفصلنا على انطلاق موسم العمرة، والمتوقع أن تبدأ أولى الرحلات للأراضي المقدسة بالممكلة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، كما هو الحال العام الماضي، وأقدمت الحكومة المصرية على خطوة تحسبها جيدة، للحد من حالات النصب والتلاعب من قبل شركات السياحة غير المرخصة تجاه الحجاج، عبر إنشاء بوابة العمرة المصرية. وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالأعداد المحددة للمعتمرين المصريين قُدرت بـ 500 ألف خلال الموسم الماضي، في حين تخطت الأعداد الرقم المحدد بـ 41 ألفا و951 معتمرًا، وأغلب الأعداد الزائدة كانت جراء تلاعب يعاقب عليه القانون السعودي.
الحج

نائب: «بوابات الحج» تحمي الدولة والمواطن والشركات

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن البوابات الإلكترونية لحجز الحج والعمرة تساهم في توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للحجاج والمعتمرين وتتيح العروض المختلفة من شركات السياحة المعتمدة، بما يتيح قدرا أكبر من الانتقائية أمام المواطن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمامه بالاعتماد على الميكنة. وأثنى "زين الدين" على الدولة المصرية إنشاء بوابة الحج المصرية والبوابة الإلكترونية للعمرة، واللتان تهدفان إلى توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

«صيادلة الإسكندرية»: تصريحات وزيرة الصحة «مُهينة»

وصفت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر التأمين الصحي ببورسعيد، أول من أمس، بـ"المهينة" عن الصيادلة، والذى حاولت فيها التقليل من دور الصيدلى، مما تسبب فى أزمة كبرى فى المنظومة الصحية، واحتقان بالغ وهياج للرأى العام الصيدلى، وهو الأمر المستنكر من مسؤول دولة يجب أن يكون داعم لجميع القائمين على المنظومة الصحية، خاصة وأن الدولة بصدد استكمال مشروعات قومية تعنى بالصحة وخدمة المواطن وتحترم جميع القائمين على ذلك.
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