فيلم «ولاد رزق 2» يتخطى 7 ملايين جنيه فى يومين فقط

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

فيلم ولاد رزق 2

حقق الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق أمس الجمعة، إيرادات بلغت 4 ملايين، و8 آلاف و354 جنيها وذلك فى ثاني يوم عرض له، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم فى يومين 7 ملايين و703 آلاف و729 جنيها ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ابتداء من اليوم وخلال أيام عيد الأضحى. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.

فيلم «ولاد رزق 2» يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 4 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم. جدير بالذكر أنه أقيم أول أمس العرض الخاص للفيلم فى إحدى السينمات بـ6 أكتوبر، بحضور كل من: