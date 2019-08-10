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فيلم «ولاد رزق 2» يتخطى 7 ملايين جنيه فى يومين فقط

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
فيلم ولاد رزق 2
فيلم ولاد رزق 2
حقق الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق أمس الجمعة، إيرادات بلغت 4 ملايين، و8 آلاف و354 جنيها وذلك فى ثاني يوم عرض له، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم فى يومين 7 ملايين و703 آلاف و729 جنيها ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ابتداء من اليوم وخلال أيام عيد الأضحى. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
فيلم «ولاد رزق 2» يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 4 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم. جدير بالذكر أنه أقيم أول أمس العرض الخاص للفيلم فى إحدى السينمات بـ6 أكتوبر، بحضور كل من:
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رغم الترويج.. تامر حسني ومي كساب خارج سباق العيد

شهدت الفترة الماضية حالة من التخبط حول الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، فهناك الكثير من الأعمال التي تم الترويج لها على أنها مشاركة؛ ولكن فى اللحظات الأخيرة، خرج الفنان تامر حسنى، بفيلمه «الفلوس» من المنافسة، رغم حرصه على نشر الإعلان الرسمي للفيلم والتأكيد على عرضه خلال العيد، بعد أن استقر أخيرًا صناع الفيلم على اسم «الفلوس» بدلا من «كل سنة وأنت طيب»، ليس هذا فقط بل قام أيضا بنشر كواليس تصوير المشهد الذى سيجمع بينه وبين الفنان أحمد السقا، خلال الفيلم، والذى يظهر كضيف شرف، ولكن رسميًّا أعلنت الشركة تأجيل طرحه ولم تحدد بعد موعد نزوله.
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«نورا تحلم» يأخذ هند صبري إلى تورنتو

اختير الفيلم التونسي نورا تحلم للنجمة هند صبري؛ للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي تقام فعالياته في الفترة بين 5 و15 سبتمبر المقبل الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا، لتواصل هند حضورها في محافل فنية دولية، إذ شاركت ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي. "نورا تحلم" من إخراج التونسية هند بوجمعة، وهو يعد أول أعمالها على الإطلاق، والفيلم روائي طويل، ويلعب دور البطولة أمام هند، لطفي العبدلي.
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«ولاد رزق2» يتخطى 3 ملايين جنيه في أول أيام عرضه

حقق الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق أمس الخميس، إيرادات بلغت 3 ملايين و695 ألفًا و375 جنيهًا، في أول يوم عرض، ومن المتوقع أن يحقق العمل صدى ونجاحا كبيرا خلال الأيام المقبلة. وشارك فى بطولته كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي سينرجى فيلمز، والطاهر ميديا برودكشن.
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عمرو يوسف وكندة علوش

عمرو يوسف دون زوجته في عرض «ولاد رزق2».. ما السبب؟

فى الوقت الذى حرصت فيه الفنانة أصالة على حضور العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من أجل مساندة ودعم زوجها المخرج طارق العريان، وأيضا الفنانة علا رشدي التي جاءت بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود، تغيبت الفنانة كندة علوش عن العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس، الأربعاء، فى إحدى السينمات بأكتوبر، وظهر زوجها الفنان عمرو يوسف بمفرده، دون زوجته، التي أصبح ظهورها نادرا جدا منذ أن وضعت ابنتهما في نوفمبر 2018، ويبدو أنها حريصة على أن تمضى كل وقتها مع ابنتها.
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كريم قاسم: أراهن على «ولاد رزق 2».. وهذا سبب مشاركتي

عبر الفنان كريم قاسم عن سعادته بالمشاركة فى الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق 2» الذى ينطلق عرضه رسميا اليوم الخميس، وقال إن من الأسباب التي دفعته للمشاركة فى الفيلم، التطور الكبير الذي ستشهده شخصية (رمضان رزق)، مؤكدًا أن هذا هو ما حمسه للمشاركة، قائلًا: «دومًا ما تكشف الأجزاء الثانية من الأعمال عن تفاصيل وأبعاد مختلفة للشخصيات، وهذا ما نجح فيه المخرج طارق العريان، بجانب التعاون مع عدد كبير من النجوم الذين أضافوا ثقلًا للفيلم، ليخرج أكثر جرأة وإثارة عن جزئه الأول».
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