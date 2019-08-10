محرز أساسيا أمام وست هام في البريميرليج
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
مانشستر سيتي
أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي الذي سيخوض به اليوم السبت، مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم الجديد 2019- 2020، أمام وست هام على الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن، والذي شهد عودة النجم الجزائري رياض محرز بعد غيابه عن مباراة ليفربول في الدرع الخيرية بسبب جدل حول اختبارات المنشطات، كما شهد التشكيل الأساسي أيضًا غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، حيث فضل بيب جوارديولا الاعتماد على المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس.
وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي:
إديرسون- والكر- لابورتي- ستونز- زينشينكو- رودريجو- ديفيد سيلفا- دي بروين- محرز- سترلينج- خيسوس.
وبدوره لم يجرِ مدرب وست هام مانويل بيليجريني الكثير من التغييرات على التشكيل الذي خاض به الموسم الماضي، من خلال الحفاظ على القوام الرئيس للفريق.
وفيما يلي تشكيل وست هام:
فابيانسكي-
وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي:
إديرسون- والكر- لابورتي- ستونز- زينشينكو- رودريجو- ديفيد سيلفا- دي بروين- محرز- سترلينج- خيسوس.
وبدوره لم يجرِ مدرب وست هام مانويل بيليجريني الكثير من التغييرات على التشكيل الذي خاض به الموسم الماضي، من خلال الحفاظ على القوام الرئيس للفريق.
وفيما يلي تشكيل وست هام:
فابيانسكي- فريدريكس- بالبوينا- ديوب- كريسويل- ريس- ويلشاير- لانزيني- أنطوينو- أندرسون- هالر.
يذكر أن السيتي يدخل المباراة وفي رصيده 7 انتصارات متتالية على وست هام في جميع المسابقات، ومن بينها الفوز برباعية نظيفة على هذا الملعب في الدوري الموسم الماضي، وحقق السيتي الانتصار في كل زياراته الأربع السابقة لهذا الملعب بمجموع المباريات 17- 1، ولم يحافظ فريق وست هام على نظافة شباكه أمام السيتي في 16 مباراة متتالية منذ التعادل 0-0 في عام 2012.