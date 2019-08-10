محرز أساسيا أمام وست هام في البريميرليج

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

مانشستر سيتي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي الذي سيخوض به اليوم السبت، مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم الجديد 2019- 2020، أمام وست هام على الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن، والذي شهد عودة النجم الجزائري رياض محرز بعد غيابه عن مباراة ليفربول في الدرع الخيرية بسبب جدل حول اختبارات المنشطات، كما شهد التشكيل الأساسي أيضًا غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، حيث فضل بيب جوارديولا الاعتماد على المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون- والكر- لابورتي- ستونز- زينشينكو- رودريجو- ديفيد سيلفا- دي بروين- محرز- سترلينج- خيسوس. وبدوره لم يجرِ مدرب وست هام مانويل بيليجريني الكثير من التغييرات على التشكيل الذي خاض به الموسم الماضي، من خلال الحفاظ على القوام الرئيس للفريق. وفيما يلي تشكيل وست هام: فابيانسكي-