رياضة

محرز أساسيا أمام وست هام في البريميرليج

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي الذي سيخوض به اليوم السبت، مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم الجديد 2019- 2020، أمام وست هام على الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن، والذي شهد عودة النجم الجزائري رياض محرز بعد غيابه عن مباراة ليفربول في الدرع الخيرية بسبب جدل حول اختبارات المنشطات، كما شهد التشكيل الأساسي أيضًا غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، حيث فضل بيب جوارديولا الاعتماد على المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس.
وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون- والكر- لابورتي- ستونز- زينشينكو- رودريجو- ديفيد سيلفا- دي بروين- محرز- سترلينج- خيسوس. وبدوره لم يجرِ مدرب وست هام مانويل بيليجريني الكثير من التغييرات على التشكيل الذي خاض به الموسم الماضي، من خلال الحفاظ على القوام الرئيس للفريق. وفيما يلي تشكيل وست هام: فابيانسكي-
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الجبلاية تشكل اللجان وتقرر زيادة دوري الدرجة الثانية

عقد اتحاد الكرة، اجتماعا وديا مع مندوبي 79 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لسماع ومناقشة أسباب حضورهم التي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث. وحرصا على تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية، فيما تم تفويض أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل.
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هازارد عن انتقاله إلى ريال مدريد: أعيش في الجنة

انضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، ويبدو أن النجم البلجيكي يرغب في ترك بصمة حقيقية مع الفريق الذي طالما حلم باللعب في صفوفه، بحسب التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، وقال هازارد في هذا الشأن: "حلمت باللعب في صفوف ريال مدريد منذ أن كنت طفلا، وبالتالي عندما يأتي إلي ريال مدريد ليطرق الباب، لا يمكن أن أفعل أي شيء سوى فتح الباب، قضيت أعواما رائعة مع تشيلسي، ولكني أتواجد الآن في الجنة وأعمل تحت قيادة زيدان قدوتي".
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جهاد جريشة: التحكيم في الخارج أسهل من داخل مصر

كشف الحكم الدولي جهاد جريشة، أنه يستهدف إنهاء مسيرته في الملاعب بعد المشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بقطر، كما أكد أن استخدام تقنية الفيديو "VAR" تساعد الحكام وتعطيهم فرصة ثانية للقرار الصائب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت. وقال جهاد جريشة: "أستهدف في الوقت الحالي الاستعداد بالشكل الجيد للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وأتمنى أن تكون نهاية مسيرتي التحكيمية بعد المشاركة في كأس العالم المقبلة، الأمور ليست سهلة، الوقت ليس بالكثير كما يظن البعض".
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

السيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة وست هام

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي اليوم السبت في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويدخل السيتي المباراة وفي رصيده 7 انتصارات متتالية على وست هام في جميع المسابقات، ومن بينها الفوز برباعية نظيفة على هذا الملعب في الدوري الموسم الماضي، وحقق السيتي الانتصار في كل زياراته الأربع السابقة لهذا الملعب بمجموع المباريات 17- 1، ولم يحافظ فريق وست هام على نظافة شباكه أمام السيتي في 16 مباراة متتالية منذ التعادل 0-0 في عام 2012.
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جوارديولا عن التتويج: نهائى لا يصدق

وصف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بأنه "نهائي لا يُصدق"، وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي. وقال جوارديولا فى تصريحات لشبكة "بى تى" الإنجليزية: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين، لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".
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جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
جوارديولا

جوارديولا يؤكد على عدم إهانة السيتي للجماهير الصينية

نفى المدرب الإسباني بيب جوارديولا كل الاتهامات التي وجهت إلى مانشستر سيتي من قبل وسائل الإعلام الصينية، بشأن قلة احترام الفريق للجماهير الصينية خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وذلك بعد رحيل مانشستر سيتي إلى هونج كونج عقب خسارته كأس آسيا لأندية الدوري الإنجليزي الذي اختتم يوم السبت الماضي في شنغهاي، ليواجه السيتي عاصفة من الانتقادات من قبل وكالة الأنباء شينخوا بسبب عدم تقدير السيتي للجماهير الصينية، ليخرج جوراديولا وينفي كل تلك الانتقادات، ويؤكد على عودة مانشستر سيتي للصين قريبًا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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