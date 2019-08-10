أنشيلوتي يخشى على فالفيردي من ضم نيمار

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

نيمار

يواجه برشلونة اليوم السبت نظيره نابولي وديًّا للمرة الثانية في أقل من 3 أيام، حيث يحتضن ملعب ميتشجين مباراة اليوم، وعلى الرغم من أهمية المباراة بالنسبة للفريقين تحضيرًا للموسم الجديد، إلا أن مستقبل النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، كان الحدث الأبرز خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، بعدما صرح نيمار برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، ومع ترشيح الكثيرين عودته إلى برشلونة، بدأ ريال مدريد الدخول في المعركة، وهو الأمر الذي تحدث عنه مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي في هذا الشأن: "إذا وصل نيمار إلى برشلونة، سيكون من الصعب على المدرب إيرنيستو فالفيردي وضع التشكيل الأساسي، ومع ذلك هو يملك القدرة على إدارة ذلك الموقف، خاصة أنه مر به في السابق". وأضاف أنشيلوتي: "أتمسك بدوري بفكرة فوز الفريق وليس فوز اللاعب الواحد، من المهم لجميع اللاعبين معرفة كيفية

وقال أنشيلوتي في هذا الشأن: "إذا وصل نيمار إلى برشلونة، سيكون من الصعب على المدرب إيرنيستو فالفيردي وضع التشكيل الأساسي، ومع ذلك هو يملك القدرة على إدارة ذلك الموقف، خاصة أنه مر به في السابق".



وأضاف أنشيلوتي: "أتمسك بدوري بفكرة فوز الفريق وليس فوز اللاعب الواحد، من المهم لجميع اللاعبين معرفة كيفية العمل مع بعضهم البعض".



وعن رؤيته لمباراة برشلونة: "المواجهة الأولى كانت قوية، وأتوقع أن تكون المواجهة الثانية كذلك، أحببنا جميعًا المباراة الأولى، وسنحاول القيام بنفس الأمور، ربما سيكون الأمر أصعب لمعرفتهم الجيدة بنا، ولكننا سنحاول".



وعن إمكانية ضم النجم الكولومبي خاميس رودريجز: "لا أرغب في الحديث عن خاميس اليوم".