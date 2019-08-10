رياضة

أنشيلوتي يخشى على فالفيردي من ضم نيمار

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
نيمار
نيمار
يواجه برشلونة اليوم السبت نظيره نابولي وديًّا للمرة الثانية في أقل من 3 أيام، حيث يحتضن ملعب ميتشجين مباراة اليوم، وعلى الرغم من أهمية المباراة بالنسبة للفريقين تحضيرًا للموسم الجديد، إلا أن مستقبل النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، كان الحدث الأبرز خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، بعدما صرح نيمار برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، ومع ترشيح الكثيرين عودته إلى برشلونة، بدأ ريال مدريد الدخول في المعركة، وهو الأمر الذي تحدث عنه مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي.
وقال أنشيلوتي في هذا الشأن: "إذا وصل نيمار إلى برشلونة، سيكون من الصعب على المدرب إيرنيستو فالفيردي وضع التشكيل الأساسي، ومع ذلك هو يملك القدرة على إدارة ذلك الموقف، خاصة أنه مر به في السابق". وأضاف أنشيلوتي: "أتمسك بدوري بفكرة فوز الفريق وليس فوز اللاعب الواحد، من المهم لجميع اللاعبين معرفة كيفية
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الجبلاية تشكل اللجان وتقرر زيادة دوري الدرجة الثانية

عقد اتحاد الكرة، اجتماعا وديا مع مندوبي 79 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لسماع ومناقشة أسباب حضورهم التي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث. وحرصا على تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية، فيما تم تفويض أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل.
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هازارد عن انتقاله إلى ريال مدريد: أعيش في الجنة

انضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، ويبدو أن النجم البلجيكي يرغب في ترك بصمة حقيقية مع الفريق الذي طالما حلم باللعب في صفوفه، بحسب التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، وقال هازارد في هذا الشأن: "حلمت باللعب في صفوف ريال مدريد منذ أن كنت طفلا، وبالتالي عندما يأتي إلي ريال مدريد ليطرق الباب، لا يمكن أن أفعل أي شيء سوى فتح الباب، قضيت أعواما رائعة مع تشيلسي، ولكني أتواجد الآن في الجنة وأعمل تحت قيادة زيدان قدوتي".
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السعادة تغمر باريس سان جيرمان بسلوك نيمار

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أنشيلوتي يؤكد رغبته في التعاقد مع خاميس

لا يزال يتمتع مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالتفاؤل إزاء إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد الكولومبي خاميس رودريجز هذا الصيف، ويتنافس نابولي على ضم خاميس مع كل من أتلتيكو مدريد المهتم أيضًا بالحصول على خدمات النجم الكولومبي، وينتظر أنشيلوتي فرصة العمل من جديد مع رودريجز، حيث سبق أن دربه لمدة موسم واحد فقط في ريال مدريد في موسم 2014- 2015، وقال المدرب الإيطالي في هذا الشأن: "لا نشعر بالتفاؤل أو التشاؤم من إمكانية ضم خاميس، سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".
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باريس سان جيرمان يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع اللاعب السابق في أكاديمية الشباب ببرشلونة تشافي سيمونز، وتمتع اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، بإشادة كبيرة في أكاديمية برشلونة للشباب الشهيرة "لا ماسيا"، وكان الهدف هو استمراره لموسم آخر في الأكاديمية قبل تصعيده إلى الفريق الرديف للعملاق الكتالوني، إلا أن سيمونز ووكيل أعماله الشهير مينو رايولا رفضا هذا الاقتراح، ليقرر سيمونز توقيع عقد احترافي مع باريس سان جيرمان، لتصبح تلك الصفقة آخر حلقة من سلسلة الصراع بين البارسا وسان جيرمان في السنوات الأخيرة، مع تفوق الفريق الفرنسي بشكل واضح في هذا الصراع.
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نابولي يوجه بوصلته تجاه ماورو إيكاردي

يبدو أن نابولي يرغب في التمتع بميركاتو قوي هذا الصيف للمنافسة على الألقاب بقوة، الموسم المقبل، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يضع الآن المهاجم الأرجنتيني لفريق إنتر، ماورو إيكاردي، على رأس أولوياته لتدعيم خط هجومه، إلا أن فريق الجنوب الإيطالي لم يتلق أي مؤشرات من اللاعب نفسه بشأن إمكانية التحرك، إلا أن الوضع الحالي من الممكن تغييره، وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، بات إيكاردي متفتحا لفكرة الانتقال إلى نابولي خلال الميركاتو الجاري.
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