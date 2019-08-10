جهاد جريشة: التحكيم في الخارج أسهل من داخل مصر

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

جهاد جريشة

كشف الحكم الدولي جهاد جريشة، أنه يستهدف إنهاء مسيرته في الملاعب بعد المشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بقطر، كما أكد أن استخدام تقنية الفيديو "VAR" تساعد الحكام وتعطيهم فرصة ثانية للقرار الصائب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت. وقال جهاد جريشة: "أستهدف في الوقت الحالي الاستعداد بالشكل الجيد للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وأتمنى أن تكون نهاية مسيرتي التحكيمية بعد المشاركة في كأس العالم المقبلة، الأمور ليست سهلة، الوقت ليس بالكثير كما يظن البعض".

وأضاف: "أشكر هاني أبوريدة على وقفته معي في الأزمة الأخيرة، لقد حصلت على حقي وتم رفع الإيقاف وشاركت في كان 2019، والجميع أشاد بما قدمت خلال مباراة الترجي والوداد، ومسؤولو التحكيم بالفيفا أشادوا بي، وبعد ذلك صدر قرار غريب بإيقافي، وبالطبع تحدث إشادات للحكام في حال قدموا مباريات طيبة، لكن ما يظهر للإعلام

وأضاف: "أشكر هاني أبوريدة على وقفته معي في الأزمة الأخيرة، لقد حصلت على حقي وتم رفع الإيقاف وشاركت في كان 2019، والجميع أشاد بما قدمت خلال مباراة الترجي والوداد، ومسؤولو التحكيم بالفيفا أشادوا بي، وبعد ذلك صدر قرار غريب بإيقافي، وبالطبع تحدث إشادات للحكام في حال قدموا مباريات طيبة، لكن ما يظهر للإعلام والجماهير المشاكل فقط لا غير".



وواصل جريشة: "لا يمكن نسيان مباراة الزمالك والمصري في الدوري 2011، تألقي في تلك المباراة كان سببا في ظهوري إفريقيا، وطارق بوشماي رئيس لجنة الحكام في كاف وقتها قال لي إن خبراء التحكيم في مصر لم يقم أحد منهم بترشيحي، لكنه شاهدني في تلك المباراة وأشاد بي واختارني".



وعن رأيه في استخدام تقنية الفيديو، قال: "التقنية تساعد الحكام وتعطيهم فرصة ثانية للقرار الصائب، بالنسبة لي التحكيم خارج مصر أسهل من داخل مصر".