أسعار الذهب اليوم 11 أغسطس.. عيار 21 يسجل 682 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم،في السوق المحلية، بعدما انخفض سعر الجرام امس بنحو جنيهان، وهو ما يعد تراجع بعد صعود سعر المعدن الأصفر عالميا منذ أيام، وسجلت سعر الأوقية وقتها نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 682 جنيهًا. عيار 24: 779 جنيهًا. عيار 18: 585 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5456 جنيها. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه،



وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:



عيار 21: 682 جنيهًا.



عيار 24: 779 جنيهًا.



عيار 18: 585 جنيهًا.



سعر جنيه الذهب: 5456 جنيها.



وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 238 مليون دولار.



ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.



وتشهد الأيام الحالية إقبال ملحوظ على شراء الذهب خلال فترة الأعياد لتزامنها مع حفلات الزفاف.









