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تراجع أسعار الذهب جنيهان وعيار 21 يسجل 682 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
الذهب
الذهب
شهدت أسعار الذهب انخفاض طفيف خلال التعاملات المسائية اليوم،في السوق المحلية، ليينخفض سعر الجرام بنحو جنيهان، وهو ما يعد تراجع بعد صعود سعر المعدن الأصفر عالميا منذ أيام، وسجلت سعر الأوقية وقتها نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:عيار 21: 682 جنيهًا.عيار 24: 779 جنيهًا.عيار 18: 585 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5456 جنيها.وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بزيادة
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لحوم-حمراء

اللحوم في التموين.. البلدي 110 جنيها والسوداني بـ85

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح كميات منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بنسبة 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بجانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة فى الميادين العامة والقرى والنجوع. وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أنه يجرى طرح اللحوم البرازيلي الطازج 110 جنيهات والسوداني الطازج 85 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات.
الجنية-المصري

المالية توزع 1.5 مليون جنيه «فكة» يوميا في العيد

قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «سك العملة»، إنه تم مد فترات العمل على مدار الساعة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» إلى 1.5 مليون جنيه يوميًا حتى يتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك وهيئة المترو وغيرها بحصص إضافية تكفيها طوال أجازة عيد الأضحى المبارك. وأضاف خضر في بيان صحفي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019، أن الفكة تلافيًا لحدوث أى اختناقات، لافتًا إلى أنه تم بالفعل توزيع الحصص المطلوبة من «الفكة» بالقاهرة والمحافظات.
وزير الاتصالات عمرو طلعت يزور مقر شاومي بالعاصمة الصينية بكين (1)

منها شاومي.. وزير الاتصالات يجتمع بشركات صينية

التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قيادات شركة شاومي الصينية بالعاصمة بكين؛ لبحث مزيد من التعاون في مجال توطين التكنولوجيا ببكين، وعقد الوزير والوفد المرافق له جلسة مباحثات مع أليكس شينغ، نائب رئيس شركة شاومي الصينية، ولانسلوت ليو، رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة؛ لأجل بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر. وتركزت المناقشات الرئيسية على الفرص الاستثمارية لشاومي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وكذلك إمكانية التعاون بين شاومي والشركات المصرية المحلية.
خليها-تصدى (4)

غضب الوكلاء وفرحة «خليها تصدي».. رقابة حكومية على سوق السيارات

أثار قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السيارات، مشاعر متناقضة بين الفرحة الشديدة والغضب الأشد، حيث انتاب أعضاء حملات المقاطعة الشعبية -خليها تصدي- مشاعر إيجابية وتوقعات بانخفاض أسعار السيارات بسبة 20%، في المقابل غضب شديد لعدد كبير من وكلاء وتجار السيارات، معتبرين القرار منافيًا لآليات السوق الحر والتي يتحكم بها آليات العرض والطلب.. فلمن ينتصر هذا القرار؟
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الذهب (2)

سجلت أعلى مستوى.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر؟

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنسبة غير مسبوقة، ليزداد سعر الجرام بمتوسط بلغ نحو 29 جنيها، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وعالميا، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% على مدار اليومين الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وبلغت مكاسب الذهب نحو 20% منذ أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي.
ذهب

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 11 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. والجرام يفقد 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليزيد سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 27% خلال النصف الأول من 2019 لتسجل نحو 825 مليون دولار.
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