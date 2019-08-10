هازارد عن انتقاله إلى ريال مدريد: أعيش في الجنة

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

إيدين هازارد

انضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، ويبدو أن النجم البلجيكي يرغب في ترك بصمة حقيقية مع الفريق الذي طالما حلم باللعب في صفوفه، بحسب التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، وقال هازارد في هذا الشأن: "حلمت باللعب في صفوف ريال مدريد منذ أن كنت طفلا، وبالتالي عندما يأتي إلي ريال مدريد ليطرق الباب، لا يمكن أن أفعل أي شيء سوى فتح الباب، قضيت أعواما رائعة مع تشيلسي، ولكني أتواجد الآن في الجنة وأعمل تحت قيادة زيدان قدوتي".

وتطرق هازارد للحديث عن الخبرات التي اكتسبها من العمل تحت قيادة كل من ماوريسيو ساري وأنطزنيو كونتي: "بالطبع تعلمت منهما الكثير، يشتركان في الرغبة الشديدة في الفوز، ولكنهما يختلفان تمامًا في الأفكار، لكل واحد أسلوبه المختلف في إعطاء التعليمات للاعبين". وعن انتقال مواطنه روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد

وتطرق هازارد للحديث عن الخبرات التي اكتسبها من العمل تحت قيادة كل من ماوريسيو ساري وأنطزنيو كونتي: "بالطبع تعلمت منهما الكثير، يشتركان في الرغبة الشديدة في الفوز، ولكنهما يختلفان تمامًا في الأفكار، لكل واحد أسلوبه المختلف في إعطاء التعليمات للاعبين".



وعن انتقال مواطنه روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر: "لوكاكو من أفضل المهاجمين، ويملك القدرة على التأقلم مع الكثير من الفرق، يتمتع بحاسة تهديفية عالية وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لمركزه، ولكن يجب علينا أن لا نحكم عليه من خلال تسجيل الأهداف وفقط".



وعن المنافسة المنتظرة بينه وبين ليونيل ميسي نجم برشلونة، علق هازارد مازحًا: "لو كنت عاشقًا لكرة السلة، لكنت واجهت مشكلة كبيرة، أشكر الله أن الموهبة في كرة القدم لا تقاس بعدد السنتيمترات".