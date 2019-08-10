رياضة

هازارد عن انتقاله إلى ريال مدريد: أعيش في الجنة

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
انضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، ويبدو أن النجم البلجيكي يرغب في ترك بصمة حقيقية مع الفريق الذي طالما حلم باللعب في صفوفه، بحسب التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، وقال هازارد في هذا الشأن: "حلمت باللعب في صفوف ريال مدريد منذ أن كنت طفلا، وبالتالي عندما يأتي إلي ريال مدريد ليطرق الباب، لا يمكن أن أفعل أي شيء سوى فتح الباب، قضيت أعواما رائعة مع تشيلسي، ولكني أتواجد الآن في الجنة وأعمل تحت قيادة زيدان قدوتي".
وتطرق هازارد للحديث عن الخبرات التي اكتسبها من العمل تحت قيادة كل من ماوريسيو ساري وأنطزنيو كونتي: "بالطبع تعلمت منهما الكثير، يشتركان في الرغبة الشديدة في الفوز، ولكنهما يختلفان تمامًا في الأفكار، لكل واحد أسلوبه المختلف في إعطاء التعليمات للاعبين". وعن انتقال مواطنه روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد
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جهاد-جريشة

جهاد جريشة: التحكيم في الخارج أسهل من داخل مصر

كشف الحكم الدولي جهاد جريشة، أنه يستهدف إنهاء مسيرته في الملاعب بعد المشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بقطر، كما أكد أن استخدام تقنية الفيديو "VAR" تساعد الحكام وتعطيهم فرصة ثانية للقرار الصائب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت. وقال جهاد جريشة: "أستهدف في الوقت الحالي الاستعداد بالشكل الجيد للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وأتمنى أن تكون نهاية مسيرتي التحكيمية بعد المشاركة في كأس العالم المقبلة، الأمور ليست سهلة، الوقت ليس بالكثير كما يظن البعض".
اليكسيس-سانشيز‎

روما يتفاوض مع اليونايتد لضم سانشيز

دخل نادي روما الإيطالي على خط المفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل شراء المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي وضع فيه مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، كل ثقته في المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال بمنحه القيمص رقم 9 لقيادة هجوم الشياطين الحمر، ويرى سولسكاير بحسب ما صرح في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، أن فريقه لن يعاني من أجل تسجيل الأهداف على الرغم من رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر، ومع رغبة سولسكاير في بقاء سانشيز، يحاول روما خطفه على سبيل الإعارة.
على -ماهر

بيان ناري من المريخ البورسعيدي بسبب تعدي علي ماهر

أصدر مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي، بيانًا رسميًّا يدين من خلاله تصرفات علي ماهر، المدير الفني لنادي إنبي، وذلك بعد تعديه بالضرب على ياسر سليمان مدرب حراس المرمى بنادي المريخ خلال اللقاء الودي الذي أقيم في الإسماعيلية، أمس الجمعة؛ ما أدى لإلغاء المباراة. وقال المريخ في بيانه: "يأسف نادى المريخ لوجود عناصر داخل منظومة الكرة المصرية مازالت لا تتحمل المسئولية وتصدر دائما السلوك السيئ، وهذه العناصر لا تمت بصلة بأخلاقيات وقيم و مبادئ كرة القدم التى تراعى نشر الروح الرياضية والأخلاق الحميدة".
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هازارد-ريال-مدريد

قلق في ريال مدريد من الوزن الزائد لهازارد

وصل النجم البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد وهو يعاني من زيادة في الوزن وصلت إلى 7 كجم، وهو الأمر الذي يثير القلق في معسكر الفريق الملكي، خاصة أنه لم يتمكن من تقديم مستويات مميزة في الفترة الإعدادية للموسم الجديد والتي شهدت خسارة الريال بنتيجة ثقيلة أمام غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3، ويبدو أن انخفاض مستوى هازارد ليس الأمر الوحيد الذي يثير قلق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يشعر بالقلق أيضًا من الوزن الزائد، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كانتى

لامبارد متفائل بعودة كانتى بداية الموسم المقبل

قال فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى إنه "متفائل" بعودة نجولو كانتى خط وسط البلوز فى بداية الموسم المقبل. وجاءت تصريحات لامبارد بعد المباراة الودية التى جمعت بين فريقه وفريق برشلونة الإسبانى، حيث خسر الأخير بهدفين مقابل هدف، وأشار لامبارد عن رحيل صاحب الـ28 عاما تاركًا المعسكر خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد 2019- 2020، قائلا: "قد أرسلته إلى المنزل قبل بضعة أيام، أعتقد أنه كان من المفيد جدًّا له أن يترك المعسكر فى الوقت الحالى".
مانشستر يونايتد

اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
جاريث-بيل (5)

سر رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع بيل

كشفت صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية، اليوم الاثنين، سبب رفض النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن اسم بيل ارتبط بمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث سعى الشياطين الحمر لضمه أكثر من مرة، لكن سولسكاير رفض التعاقد معه هذا الصيف، وبحسب "Evening Standard"، فإن سولسكاير يرغب في تقليل المُعدل العمري للاعبي الفريق، ولذلك لن يقبل بضم بيل صاحب الـ30 عاما.
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