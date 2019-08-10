جريمة

تأجيل الحكم على «بديع» فى «اقتحام الحدود» إداريا

تحرير:سماح عوض الله ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
«بديع» فى جلسة محاكمة سابقة
«بديع» فى جلسة محاكمة سابقة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، تأجيلا إداريًّا، بسبب تزامن الجلسة التى كانت مقررة اليوم للنطق بالحكم مع الإجازة الرسمية فى يوم عرفات وقفة عيد الأضحى المبارك، وفى مثل هذه الحالات التى تتصادف فيها الجسات مع إجازات رسمية تحدد المحكمة جلسة بديلة لنظر القضية فى أول يوم انعقاد لها.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، وآخرين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة
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محكمة-ارشفية

حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
توك-توك (2)

دفن قتيلي الرصاص بالسلام وأمر بضبط «العصابة»

أمرت نيابة السلام بسرعة إجراء تحريات تكميلية من رجال المباحث، لتحديد عناصر تشكيل عصابي، استهدف سائقي «توك توك» وقتلهما رميًا بالرصاص، بطريق الجبل الأصفر، بمنطقة النهضة، التالبعة لمركز شرطة السلام، وذلك بقصد الاستيلاء على المركبة التى كان يستقلها الشابان المجني عليهما، كما قام الجناة الجاري البحث عنهم، بسرقة أموال وأغراض المجني عليهما وهواتفهما المحمولة، فيما صرحت النيابة بدفن جثماني الشابين، بعد عرضهما على الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب وظروف الوفاة ووضع تصور جنائي لكيفية حدوثها.
مجلس-الدولة

«مش هيترقى سنة»عقوبة موظف بماسبيرو وقع بدل زميله

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بمجازاة معد برامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا معيبًا مُخالفًا للقانون والتعليمات واللوائح، إذ وقع بدلا من أحد مرؤوسيه، على طلب إقامة معرض بمحافظة الإسكندرية، ومهره بخاتم مقلد واستعمل المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية لإقامة معرض بالمحافظة، وحملت القضية التأديبية للموظف رقم رقم 452 لسنة 60 قضائية.
حملة-مرورية (3)

سيولة وحملات لفرض الانضباط المروري بالتزامن مع العيد

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور صباح اليوم السبت، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق إسكندرية الصحراوى، فى نطاق محافظة الجيزة ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق بمنطقة البساتين فى القاهرة، وعلى الفور استدعى الأهالي رجال الإسعاف وتم نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث وتم ضبط قائدها.
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القبض-على-متهم

فني إلكترونيات يمزق جسد سائق بسبب مياه «نظافة العيد»

مزق فني إلكترونيات جسد سائق بمطواة فى شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ومياه الغسيل ونظافة الشقة بمناسبة عيد الأضحى. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الأهالي، بحدوث مشاجرة، أسفرت عن مصاب بشارع الترعة البولاقية – عزبة السماع – منشية الحرية – دائرة القسم، وتم نقله لمستشفى ناصر العام وتحويله لمستشفى معهد ناصر وتم حجزة للعلاج.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

أرقام إغاثة وسيارات حديثة..خطة المرور استعدادا للعيد

اجتماع مغلق عقده اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور مع مديري إدارات المرور علي مستوى الجمهورية والوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين؛ لبحث الخطوط العريضة ووضع اللمسات الأخيرة لخطة المرور استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية فى الفترة الأخيرة.
زواج- القاصرات

النيابة تستدعي الأب والعريس لمنع زواج طفلة بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا باستدعاء والد الطفلة «ريهام» بنت الثالثة عشر بيعًا، والذي حدد موعدًا لزفافها ثالث أيام عيد الأضحى بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما أمرت النيابة كذلك باستدعاء «العريس» وطلبت إعداد تقرير من لجنة حماية الطفل حول الواقعة وملابساتها؛ بعدما أبلغت لجنة الحماية عن تفاصيل اتفاق المتهمان على زواج الثاني من طفلة الأول قبل بلوغها السن القانونية للزواج.
الإفراج عن سجناء

الإفراج عن 513 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 351/2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وسياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى حسن تأهيل السجناء وإعادة دمجهم بالمجتمع، والتخفيف عن مستوفي شروط العفو، أخلت مصلحة السجون سبيل 513 متهما، كانوا محبوسين على ذمة قضايا جنائية مختلفة، وجاء إخلاء السبيل استكمالا لعدد المعفو عنهم احتفالا بثورة 23 يوليو المجيدة، وكذلك الدفعة الأولى من المعفو عنهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاء تنفيذ العفو وسط فرحة عارمة بين أهالي السجناء.
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