تأجيل الحكم على «بديع» فى «اقتحام الحدود» إداريا

تحرير:سماح عوض الله ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

«بديع» فى جلسة محاكمة سابقة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، تأجيلا إداريًّا، بسبب تزامن الجلسة التى كانت مقررة اليوم للنطق بالحكم مع الإجازة الرسمية فى يوم عرفات وقفة عيد الأضحى المبارك، وفى مثل هذه الحالات التى تتصادف فيها الجسات مع إجازات رسمية تحدد المحكمة جلسة بديلة لنظر القضية فى أول يوم انعقاد لها.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، وآخرين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة



وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، وآخرين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.



تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".



