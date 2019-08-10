تحسين النوم والإبداع.. 8 فوائد يوفرها لك "الضحك"

يحمي الضحك الإنسان من الوقوع فريسة سهله لعدد من المشكلات النفسية نتيجة للشعور بالراحة والهدوء والاسترخاء الناتج عن الضحك، وذلك حل للكثير من المشكلات النفسية.
يوجد في حياة كل منا الشخص الذي لا يمكن وصفه إلا من خلال هذه العبارات (دائما بيضحكنا) او (عمري ما شفته غير بيضحك) ونفضل جميعا هذا الشخص لأن الضحك من الأشياء المهمة في حياتنا، فنحن نضحك في مواقف الفرح والسرور وكذلك مواقف الدهشة وكذلك نضحك عند الاستهزاء ببعض الأشياء أو المواقف، وفي بعض الاحيان نضحك في مواقف العصبية فالضحك له العديد من الفوائد التي تساهم في جعل حياتنا أفضل، في التقرير التالي نساعدك التعرف على فوائد الضحك الأجتماعية وكذلك النفسية والصحية..
ومن فوائد الضحك:- 1- زيادة النشاط الذهني:-الضحك يلعب دور في زيادة النشاط الذهني من خلال زيادة الانتباه وسعته (اي الانتباه لأكثر من شيئ في وقت واحد) وكذلك يساعد على تحسين عملية تثبيت الذكريات والمعلومات في الذاكرة، وكل ذلك يساعد الشخص على التفكير بشكل أفضل أي أن الضحك يساهم في تحسين العمليات المعرفية
ومن فوائد الضحك:-
1- زيادة النشاط الذهني:-
الضحك يلعب دور في زيادة النشاط الذهني من خلال زيادة الانتباه وسعته (اي الانتباه لأكثر من شيئ في وقت واحد) وكذلك يساعد على تحسين عملية تثبيت الذكريات والمعلومات في الذاكرة، وكل ذلك يساعد الشخص على التفكير بشكل أفضل أي أن الضحك يساهم في تحسين العمليات المعرفية للإنسان والتي تشمل الانتباه والذاكرة والتفكير.
2- الإبداع:-
الضحك عندما يحسن من العمليات المعرفية مثل الانتباه والتفكير فإنه يساعد على تنمية الخيال والابتكار والإبداع أيضا، كما يساهم في فهم القيم الخاصة بالآخرين وفهم مطالب الاخرين وكذلك مشاعرهم، أي أنه يساعد الشخص على فهم ما يحتاج الاخرين الان وما يشعرون به فهم يحتاجون إلى الدعابة لتحسين الحالة النفسية السيئة التي يرموا بها او لا يحتاجونها في الوقت الحالي.
3- يساعد على الاسترخاء:-
الضحك يساهم في تحسين الحالة المزاجية ويساعد على الشعور بالراحة التي تمكن الفرد من الوصول إلى الهدوء النفسي والاسترخاء التي نحاول جميعا الوصول لها، كما انه يقلل اثر الاجهاد النفسي الناتج عن الضغوط والذي يؤدي إلى سرعة الغضب والعصبية وعدم التحمل ويجعل الضحك الشخص أقل شعورا بالإجهاد.
4- الإيجابية:-
يساعد الضحك في النظر إلى الامور بشكل ايجابي والتعامل معها بشكل أفضل وبالتالي يساعدنا على التعامل مع الضغوط ومواجهتها بدلا من الاحباط والاستسلام لها وصولا إلى الاكتئاب كما انه يساعد على الشعور بالامان.
5- تحسين النوم:-
عندما يضحك الانسان فإن هذا الضحك يساهم في إفراز بعض المواد الكيميائية الخاصة بالمخ والتي تساهم في الدخول إلى مرحلة النوم العميق عند محاولة الدخول في النوم وبالتالي تخلص الشخص من المشكلات المرتبطة بالنوم التي يعاني منها، مثل الارق و كذلك تقلل من الكوابيس المزعجة التي يراها أثناء النوم، يهمك أن تعرف.. أخطاء تحرمك من النوم بشكل جيد.
6- الوقاية من المشكلات النفسية:-
يحمي الضحك الإنسان من الوقوع فريسة سهله لعدد من المشكلات النفسية نتيجة للشعور بالراحة والهدوء والاسترخاء الناتج عن الضحك وهي من الأمور الهامة التي تعتبر حل للكثير من المشكلات النفسية مثل القلق والتوتر والغضب والعنف وكذلك يقلل من مشاعر الحزن والضيق المرتبطة بالاكتئاب.
7- تحسين العلاقات مع الآخرين:-
من خلال الدعابة والضحك نتمكن من امتصاص غضب الشخص الآخر وتقليل مشاعره السلبية تجاهنا وكذلك احتواء الهجوم السلبي الذي يوجه لنا و تحويل هذه الحالة السلبية من خلال التفاهم والدعابة الى حاله اخرى ايجابية وتقليل الخلاف معه والوصول الى حل يرضى كل من الطرفين بعيدا عن هذه المشاعر السلبية.
8- زيادة التعاون والإنجاز:-
عندما تتميز بيئة العمل بوجود عامل الضحك والدعابة والتقبل بين العاملين أو الموظفين، فإن ذلك يمكن من زيادة التعاون بين الأفراد داخل العمل وكذلك يمكن من التفاعل بينهم ويجعله أكثر ايجابية ويرفع من مستوى دافعية الرؤساء والموظفين الى الاستمرار في العمل وانجازه بشكل افضل.