حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

تحسين النوم والإبداع.. 8 فوائد يوفرها لك "الضحك"

يحمي الضحك الإنسان من الوقوع فريسة سهله لعدد من المشكلات النفسية نتيجة للشعور بالراحة والهدوء والاسترخاء الناتج عن الضحك، وذلك حل للكثير من المشكلات النفسية.
تحرير:إسراء طعواش ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فوائد الضحك
فوائد الضحك
يوجد في حياة كل منا الشخص الذي لا يمكن وصفه إلا من خلال هذه العبارات (دائما بيضحكنا) او (عمري ما شفته غير بيضحك) ونفضل جميعا هذا الشخص لأن الضحك من الأشياء المهمة في حياتنا، فنحن نضحك في مواقف الفرح والسرور وكذلك مواقف الدهشة وكذلك نضحك عند الاستهزاء ببعض الأشياء أو المواقف، وفي بعض الاحيان نضحك في مواقف العصبية فالضحك له العديد من الفوائد التي تساهم في جعل حياتنا أفضل، في التقرير التالي نساعدك التعرف على فوائد الضحك الأجتماعية وكذلك النفسية والصحية..
ومن فوائد الضحك:- 1- زيادة النشاط الذهني:-الضحك يلعب دور في زيادة النشاط الذهني من خلال زيادة الانتباه وسعته (اي الانتباه لأكثر من شيئ في وقت واحد) وكذلك يساعد على تحسين عملية تثبيت الذكريات والمعلومات في الذاكرة، وكل ذلك يساعد الشخص على التفكير بشكل أفضل أي أن الضحك يساهم في تحسين العمليات المعرفية
اقرأ المزيد
تخزين-الأطعمة-في-الثلاجة

خزني لحمة الأضحية.. بحيل بسيطة لتنظيف وتنظيم ثلاجتك

قبل اقتراب عيد الأضحى، يجب على كل ربة منزل التفكير في ترتيب التلاجة وتنظيفها جيدًا كي تكون مناسبة لتخزين لحم الأضحية، فالكثير منهن يقعن في خطأ عند تخزين اللحوم مما يتسبب في تلفها سريعًا، لذلك احرصي على القيام بعدد من التجهيزات قبل ذبح الأضحية وتجهيز المطبخ لاستقبال لحوم الأضحية، في السطور التالية نساعدك التعرف على بعض التجهيزات التي يمكنك القيام بها لترتيب ثلاجة المطبخ وتنظيفها وتوفير أماكن لاستيعاب الكميات الكبيرة من اللحوم قبل توزيعها وتخزينها، وذلك دون الحاجة لجهد كبير أو وقت طويل…
الثلاجة

اعرفي صلاحية الأطعمة في ثلاجتك بهذه الطرق

على الرغم من سهولة تخزين الأطعمة في الثلاجة والفريزر فإنه في الأصل له قواعد عديدة، وذلك لأن لكل طعام صلاحية معينة وبعدها لا يكون صالحا للاستخدام، ومن ناحية أخرى هناك بعض الأطعمة التي من المهم تخرينها خارج الثلاجة. وتحتاج ربة المنزل إلى معرفة الوقت المحدد لطرد الأطعمة المختلفة وكيفية إبقائها طازجة لأطول فترة ممكنة، فهذا هو المفتاح للحصول على ثلاجة جيدة التجهيز، ولهذا كشفت اختصاصي التغذية ستيفاني جيديز عن الموعد الذي تحتاج فيه إلى التخلص من الأطعمة المختلفة، وكيفية الحفاظ عليها طازجة لأطول فترة ممكنة.
جبل عرفات

ضيوف الرحمن يقفون على جبل عرفات (بث مباشر)

بدأ ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، منذ طلوع فجر اليوم السبت، التاسع من ذي الحجة، بالوقوف على عرفات، استعداد لأداء الركن الأكبر من الحج. وكان الحجاج قد أمضوا يوم الجمعة، وهو أول ايام المناسك، والمعروف بيوم التروية، في مشعر منى. ومن المقرر أن يتوجه الحجاج الى مزدلفة، عقب غروب شمس يوم عرفة، ومنها الى منى مرة أخرى لرمي الجمرات في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، ليكملوا بذلك مناسك الحج. وذكرت «سكاي نيوز عربية» أن المملكة العربية السعودية جهزت خياما مكيفة لمبيت الحجاج، إلى جانب المراكز الطبية وسيارات الإسعاف التي ستستقبل الحالات الحرجة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اكتئاب-الشتاء

العجز وفقدان المعنى.. 8 مظاهر للاغتراب النفسي

توجد مظاهر عديدة يمكن من خلالها ملاحظة معاناة الفرد من الاغتراب النفسي منها فقده لقيمة الأشياء ومعناها، ففي بعض الاحيان نجد ان شخص ما يشكو من أنه لا يستطيع التعامل مع الأمور بطبيعته ويرى أنه غريب عن نفسه، وللشعور بالاغتراب مظاهر عديدة نتعرف عليها من خلال شكوى الشخص واحيانا من تصرفاته ونحتاج إلى معرفة هذه المظاهر التي تدل على الاغتراب حتى نتمكن من تقديم المساعدة لهذا الشخص ولكي يتمكن من التخلص من هذه المشكلة واثارها السلبية عليه، ولكن قبل ذلك نحتاج إلى معرفة مظاهر الاغتراب..
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org