تحسين النوم والإبداع.. 8 فوائد يوفرها لك "الضحك"

يحمي الضحك الإنسان من الوقوع فريسة سهله لعدد من المشكلات النفسية نتيجة للشعور بالراحة والهدوء والاسترخاء الناتج عن الضحك، وذلك حل للكثير من المشكلات النفسية.

تحرير:إسراء طعواش ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

فوائد الضحك

يوجد في حياة كل منا الشخص الذي لا يمكن وصفه إلا من خلال هذه العبارات (دائما بيضحكنا) او (عمري ما شفته غير بيضحك) ونفضل جميعا هذا الشخص لأن الضحك من الأشياء المهمة في حياتنا، فنحن نضحك في مواقف الفرح والسرور وكذلك مواقف الدهشة وكذلك نضحك عند الاستهزاء ببعض الأشياء أو المواقف، وفي بعض الاحيان نضحك في مواقف العصبية فالضحك له العديد من الفوائد التي تساهم في جعل حياتنا أفضل، في التقرير التالي نساعدك التعرف على فوائد الضحك الأجتماعية وكذلك النفسية والصحية..

ومن فوائد الضحك:- 1- زيادة النشاط الذهني:-الضحك يلعب دور في زيادة النشاط الذهني من خلال زيادة الانتباه وسعته (اي الانتباه لأكثر من شيئ في وقت واحد) وكذلك يساعد على تحسين عملية تثبيت الذكريات والمعلومات في الذاكرة، وكل ذلك يساعد الشخص على التفكير بشكل أفضل أي أن الضحك يساهم في تحسين العمليات المعرفية