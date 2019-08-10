الجماعة تأكل نفسها.. هل قتلت الصراعات الداخلية ذراع الحوثي؟

إبراهيم الحوثي يعد أحد قيادات الصف الأول ويشرف على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في صنعاء وتحاط تحركاته بالسرية الكاملة كما أنه ضالع في جرائم إبادة المدنيين

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

خلَّف مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي حالة من التخبط وتضارب الأنباء حول المتسبب في مقتله، واكتنف الغموض مصرع إبراهيم الحوثي الذي يعد أحد أذرع شقيقه. وفي الوقت الذي تتستر الميليشيات الحوثية على مصرع قياداتها خوفا على معنويات مقاتليها، إلا أنهم اعترفوا أمس، بمقتل القيادي شقيق الحوثي، وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين الانقلابية، بيانا نعت فيه القيادي إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، على حد وصفها.

البيان لم يشر لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت الوزارة أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال". مصادر قبلية، رجحت أن شقيق زعيم ميليشيات الحوثي قد يكون قتل منذ يومين بكمين مسلح استهدف موكبه على مدخل صنعاء الشمالي. تعددت الروايات حول ملابسات طريقة مقتل شقيق

البيان لم يشر لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت الوزارة أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال".

مصادر قبلية، رجحت أن شقيق زعيم ميليشيات الحوثي قد يكون قتل منذ يومين بكمين مسلح استهدف موكبه على مدخل صنعاء الشمالي.

تعددت الروايات حول ملابسات طريقة مقتل شقيق الحوثي، حيث لم يذكر الحوثيون أي معلومات عن الحادثة أو منطقة الاغتيال وأسبابه. وتتحدث مصادر بأنه تم العثور على إبراهيم بدر الدين الحوثي ميتا في منزل بصنعاء، ولم يتم الإفصاح عن معلومات حول ظروف الاغتيال في ضوء تكتم حركة أنصار الله على المعلومات.

صراعات داخلية

يرى مراقبون أن مقتل شقيق زعيم ميليشيات الحوثي هو دليل واضح على وجود خلافات جذرية وانهيارات داخل الميليشيات الانقلابية، خصوصا أن الميليشيا الحوثية اعترفت أمس بمقتل القيادي إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيا الإرهابي عبد الملك الحوثي.

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وحسب مصادر، يؤكد اغتيال شقيق الحوثي صحة ما تداول مسبقا عن وجود تصفيات داخلية بين قيادات الانقلاب، إضافة إلى وجود محاولات سابقة بالانقلاب على عبد الملك الحوثي.

ولمحاولة تغطية ما جرى، توعد الحوثيون بزعمهم في البيان من وصفوهم بالخونة الذين نفذوا عملية الاغتيال الغادر، على حد وصف البيان.

ويعد شقيق زعيم الميليشيات من قيادات الصف الأول ويشرف على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في صنعاء وتحاط تحركاته بالسرية الكاملة، كما أنه ضالع في جرائم الإبادة التي تعرض لها المدنيون في محافظات عدن ولحج وتعز خلال السنوات الأولى من الانقلاب، وأشرف على عمليات التعذيب والاختطافات للمدنيين في صنعاء.

العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في شأن مقتل إبراهيم الحوثي، قال في تغريدة على "تويتر" إن هناك خلافات وتصفيات تعصف بقادة الجماعة، معتبرا أن مقتل شقيق زعيم الجماعة سيكون "بداية النهاية للميليشيات الكهنوتية"، على حد تعبيره، حسب ما نقلت "الشرق الأوسط".

ويرى المحلل السياسي اليمني، عبد الملك اليوسفي، أنه "مبدئياً المعلومات صحيحة حول مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي لكن المعلومات المتواترة التي تصل من التسريبات الخاصة من صنعاء أن الحادث جاء نتيجة صراع بين عبد الكريم الحوثي وإبراهيم الحوثي، وكل واحد مع فريقه، أي إبراهيم الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وآخرون، وعبد الكريم الحوثي ومحمد علي الحوثي وآخرون".

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اليوسفي أشار في تصريحات لقناة "العربية" أن هذا الصراع الكبير بينهما غذته مسألة استيلاء واستحواذ إبراهيم الحوثي على جهاز أمن الوقاية الخاص بالحركة الحوثية، والذي كان يقوده عبد الكريم الحوثي، واكتفاء الأخير بقيادة وزارة داخلية الانقلاب فقط. مؤكداً أن الصراع كان على النفوذ والأموال والسلطة والمنهوبات.

ضربة موجعة

وتفيد مصادر مقربة من قيادات الحوثيين ومطلعة على تفاصيل الصراع الداخلي، بأن مقتل شقيق زعيم الميليشيات يأتي ضمن التصفيات في صفوف "الإخوة الأعداء"، في ظل غياب مرجعية للمتخاصمين على السلطة والمال في الميليشيات الحوثية.

وسواء لقي إبراهيم الحوثي مصرعه في عملية جوية للتحالف الداعم للشرعية أم ثبت مقتله ضمن عملية تصفية داخلية، يعد مقتل شقيق زعيم الحوثيين ضربة موجعة لعبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد بشكل كبير على شقيقه إبراهيم، خاصة في العمليات العسكرية التي تنفذ حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.

ويقول الخبير الأمني اليمني محمد جواس إن اغتيال إبراهيم الحوثي "يعد ضربة موجعة للمتمردين الحوثيين، من خلال استهداف الدائرة الضيقة لزعيمهم عبد الملك"، مشيرا إلى أن الحلقة بدأت تضيق على أسرة الحوثي، وهذا معناه وجود اختراق كبير في الدائرة المقربة للحوثي المحاطة بحماية أمنية ضخمة، حسب ما نقلت "الحرة".

ويرجح المراقبون أن ذلك سينعكس أمنيا على الترتيبات المتبعة لتحركات قادة الميليشيات مما يجعلهم يتخذون تدابير أكثر حذرا خشية الاستهداف.

أحد أذرع الحوثي

ويعتبر إبراهيم أحد أذرع شقيقه عبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لا سيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.

وكان إبراهيم الحوثي من أبرز قادة عملية اقتحام العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر العام الماضي، حيث شارك بفاعلية وبشكل كبير في عملية الانقلاب على الشرعية واقتحام دار الرئاسة ومحاصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي في منزله آنذاك.

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يعد إبراهيم أحد قادة جماعة الحوثي، التي أسسها أخوه الأكبر حسين بدر الدين الحوثي، الذي كان في حينه عضوا في البرلمان اليمني، وكان من العناصر المقربة لمراكز القرار في صفوف الحوثيين، خاصة في المسائل الأمنية والعسكرية والاستراتيجية.

وإبراهيم بدر الدين الحوثي من مواليد 1978 في محافظة صعدة شمال اليمن، كان والده أحد كبار المرجعيات الدينية للطائفة الزيدية المنتشرة في اليمن.

وكان من بين أبرز قادة عمليات اقتحام العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، حيث شارك بفاعلية في عملية الانقلاب على القوى الشرعية المؤيدة دوليًا، فضلًا عن محاصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي في منزله آنذاك.

كما قاد إبراهيم الحوثي، المعارك على الحدود اليمنية السعودية، مع استمرار عمليات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.