حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

تعبيرية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.

البداية كانت بورود بلاغ من أهالي قرية «أنشاص الرمل» التابعة لدائرة المركز، بنشوب مشاجرة، أسفرت عن مقتل المدعو «تامر حلمي» 24 عامًا، عامل.وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد أبناء عائلة «أبو العيش» المعروفة بالقرية، وذلك قبل نحو عشرة أيام، حيث انتهت الأمور وقتها بتسوية الخلافات في جلسة عرفية بين الطرفين،