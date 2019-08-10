جريمة

حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
تعبيرية
تعبيرية
?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
البداية كانت بورود بلاغ من أهالي قرية «أنشاص الرمل» التابعة لدائرة المركز، بنشوب مشاجرة، أسفرت عن مقتل المدعو «تامر حلمي» 24 عامًا، عامل.وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد أبناء عائلة «أبو العيش» المعروفة بالقرية، وذلك قبل نحو عشرة أيام، حيث انتهت الأمور وقتها بتسوية الخلافات في جلسة عرفية بين الطرفين،
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محمد-بديع (2)

تأجيل الحكم على «بديع» فى «اقتحام الحدود» إداريا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، تأجيلا إداريًّا، بسبب تزامن الجلسة التى كانت مقررة اليوم للنطق بالحكم مع الإجازة الرسمية فى يوم عرفات وقفة عيد الأضحى المبارك، وفى مثل هذه الحالات التى تتصادف فيها الجسات مع إجازات رسمية تحدد المحكمة جلسة بديلة لنظر القضية فى أول يوم انعقاد لها.
توك-توك (2)

دفن قتيلي الرصاص بالسلام وأمر بضبط «العصابة»

أمرت نيابة السلام بسرعة إجراء تحريات تكميلية من رجال المباحث، لتحديد عناصر تشكيل عصابي، استهدف سائقي «توك توك» وقتلهما رميًا بالرصاص، بطريق الجبل الأصفر، بمنطقة النهضة، التالبعة لمركز شرطة السلام، وذلك بقصد الاستيلاء على المركبة التى كان يستقلها الشابان المجني عليهما، كما قام الجناة الجاري البحث عنهم، بسرقة أموال وأغراض المجني عليهما وهواتفهما المحمولة، فيما صرحت النيابة بدفن جثماني الشابين، بعد عرضهما على الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب وظروف الوفاة ووضع تصور جنائي لكيفية حدوثها.
مجلس-الدولة

«مش هيترقى سنة»عقوبة موظف بماسبيرو وقع بدل زميله

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بمجازاة معد برامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا معيبًا مُخالفًا للقانون والتعليمات واللوائح، إذ وقع بدلا من أحد مرؤوسيه، على طلب إقامة معرض بمحافظة الإسكندرية، ومهره بخاتم مقلد واستعمل المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية لإقامة معرض بالمحافظة، وحملت القضية التأديبية للموظف رقم رقم 452 لسنة 60 قضائية.
حملة-مرورية (3)

سيولة وحملات لفرض الانضباط المروري بالتزامن مع العيد

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور صباح اليوم السبت، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق إسكندرية الصحراوى، فى نطاق محافظة الجيزة ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق بمنطقة البساتين فى القاهرة، وعلى الفور استدعى الأهالي رجال الإسعاف وتم نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث وتم ضبط قائدها.
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حريق

خناقة وقتيل.. أهل شاب يشعلون النار في منزل قاتله

حالة من الشد والجذب تشهدها قرية «أنشاص الرمل»، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية؛ بعدما تواجه عدد من أفراد أسرة وعائلة شاب يُدعى «تامر حلمي»، والذي لقي مصرعه على يد أحد أبناء عائلة «أبو العيش» بالقرية، وبدأوا إشعال النيران في المنزل انتقامًا لمقتل نجلهم على يد أحد أبناء العائلة الشهيرة بالقرية، فيما انتقلت قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد الحريق وضبط جميع المتورطين، وأخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
ازاله-تعديات-الاراضى

إزالة تعديات على نهر النيل وأراضي الدولة بـ13 محافظة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الجهد لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.
جثه-في-ارض-زراعيه

مزارع يقتل والده بالمنيا في مشاجرة بسبب حمار

قتل مزارع والده عن طريق الخطأ، وسط زراعات إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، خلال مشاجرة وقعت بين المجني عليه وابن عمه بسبب نزول حمار أرضه الزراعية وأكل الحشائش، تدخل على إثرها نجل المجني عليه محاولا قتل الأول بشرشرة "آلة حصاد"، إلا أن الطعنة أخطأت هدفها واستقرت في رقبة والده، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ملوي، من الدكتور أسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول محمد ع.، 55 عاما، وشهرته ندير مزارع، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار طعنة نافذه بالرقبة.
جثة طفل

بـ«كيس مخدة».. أم تخنق طفلتها بعد شك الزوج في نسبها

قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار خالد الأتربي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خنق طفلتها بـ"كيس مخدة"، بعدما أنكر زوجها نسب الطفلة له، لشكه في سلوك زوجته وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، وتلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يوما، حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات ظاهرة في جسدها.
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