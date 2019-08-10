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«لما تقول يا عوم» ديو جديد يجمع أصالة ومصطفى حجاج

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
أصالة ومصطفى حجاج- كواليس تسجيل الأغنية
أصالة ومصطفى حجاج- كواليس تسجيل الأغنية
نشرت الفنانة أصالة نصري، جزءا من «لما تقول يا عوم»، الأغنية الترويجية لفيلم «ولاد رزق 2» الذي انطلق عرضه فى السينمات يوم الخميس الماضي، ويشاركها في الغناء مصطفى حجاج، الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وتم طرحها على تطبيق «أنغامي» ومن المنتظر طرحها كاملة على موقع «يوتيوب» قريبًا.. الفنانة السورية لا تشارك في الغناء فقط بهذا الفيلم، ولكنه أيضا سيشهد أول ظهور سينمائي لها، وذلك بعد أن أقنعها زوجها المخرج طارق العريان بالظهور ضيف شرف بالفيلم.
فيلم «ولاد رزق 2» من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجي فيلمز، لمالكها تامر مرسي، ويأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 4 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة
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وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر أثر أزمة قلبية

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فيلم «ولاد رزق 2» يتخطى 7 ملايين جنيه فى يومين فقط

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عمرو يوسف وكندة علوش

عمرو يوسف دون زوجته في عرض «ولاد رزق2».. ما السبب؟

فى الوقت الذى حرصت فيه الفنانة أصالة على حضور العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من أجل مساندة ودعم زوجها المخرج طارق العريان، وأيضا الفنانة علا رشدي التي جاءت بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود، تغيبت الفنانة كندة علوش عن العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس، الأربعاء، فى إحدى السينمات بأكتوبر، وظهر زوجها الفنان عمرو يوسف بمفرده، دون زوجته، التي أصبح ظهورها نادرا جدا منذ أن وضعت ابنتهما في نوفمبر 2018، ويبدو أنها حريصة على أن تمضى كل وقتها مع ابنتها.
احمد-داود-كريم-قاسم-عمرو-يوسف

كريم قاسم: أراهن على «ولاد رزق 2».. وهذا سبب مشاركتي

عبر الفنان كريم قاسم عن سعادته بالمشاركة فى الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق 2» الذى ينطلق عرضه رسميا اليوم الخميس، وقال إن من الأسباب التي دفعته للمشاركة فى الفيلم، التطور الكبير الذي ستشهده شخصية (رمضان رزق)، مؤكدًا أن هذا هو ما حمسه للمشاركة، قائلًا: «دومًا ما تكشف الأجزاء الثانية من الأعمال عن تفاصيل وأبعاد مختلفة للشخصيات، وهذا ما نجح فيه المخرج طارق العريان، بجانب التعاون مع عدد كبير من النجوم الذين أضافوا ثقلًا للفيلم، ليخرج أكثر جرأة وإثارة عن جزئه الأول».
ولاد رزق

لماذا اختفى محمد ممدوح من بوستر «ولاد رزق 2»؟

حرص نجوم فيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، على نشر الأفيش الرسمي للفيلم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج له، وظهر على البوستر الرسمي كل من "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم"، فى الوقت الذى اختفى فيه الفنان محمد ممدوح من الأفيش، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات عن أسباب غيابه، خاصة أنه يلعب دورا أساسيا في الفيلم وليس ضيف شرف، ليقوم بعد ذلك "ممدوح" بنشر بوستر منفرد له على موقع «إنستجرام» معلقا عليه: «رؤوف حمزاوي، عودة أسود الأرض، (ولاد رزق 2) فيلم عيد الأضحى».
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