«لما تقول يا عوم» ديو جديد يجمع أصالة ومصطفى حجاج

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

أصالة ومصطفى حجاج- كواليس تسجيل الأغنية

نشرت الفنانة أصالة نصري، جزءا من «لما تقول يا عوم»، الأغنية الترويجية لفيلم «ولاد رزق 2» الذي انطلق عرضه فى السينمات يوم الخميس الماضي، ويشاركها في الغناء مصطفى حجاج، الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وتم طرحها على تطبيق «أنغامي» ومن المنتظر طرحها كاملة على موقع «يوتيوب» قريبًا.. الفنانة السورية لا تشارك في الغناء فقط بهذا الفيلم، ولكنه أيضا سيشهد أول ظهور سينمائي لها، وذلك بعد أن أقنعها زوجها المخرج طارق العريان بالظهور ضيف شرف بالفيلم.

فيلم «ولاد رزق 2» من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجي فيلمز، لمالكها تامر مرسي، ويأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 4 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة