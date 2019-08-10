«في يوم الوقفة».. إعدام 35 طن لحوم فاسدة بالقاهرة
كثفت مباحث التموين من حملاتها على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري ومنع تداول السلع الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى
تحرير:تهامى البندارى
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
لحم العيد في الأسواق- صورة أرشيفية
حملات مكثفة وجهتها مباحث التموين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، اليوم السبت، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الانضباط في أسعار اللحوم ومختلف المنتجات التموينية، وفرض حالة من الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة وكذا محلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري، ضمانا للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين، ومنع تداول وبيع السلع والمنتجات الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى المبارك، وأحكمت الأجهزة الأمنية عمليات فرض الرقابة على مختلف أماكن بيع وتداول اللحوم، خشية استغلال التجار ورفع أسعار اللحوم.
في القاهرة، تمكنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط نحو 35 طنا من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين خلال عيد الأضحى، إذ شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 7,355 طن لحوم منتهية الصالحية بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
كما تم ضبط 660 كجم
في القاهرة، تمكنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط نحو 35 طنا من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين خلال عيد الأضحى، إذ شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 7,355 طن لحوم منتهية الصالحية بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
كما تم ضبط 660 كجم من الدجاج لغرض البيع، منتهى الصالحية، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، كما تم ضبط 1,530 طن لحوم منتهية الصلاحية و770 كيلو كبدة بمطعم كبابجي بمنطقة باب الشعرية.
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وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 11 طن لحوم منتهية الصلاحية بمنطقة باب اللوق، وضبط 8 طن آخرين من اللحوم الفاسدة في الأسواق الموجودة خلف المجزر الآلى، وكذا ضبط 3,25 طن لحم غير مدون عليها بيان الصلاحية داخل سوبر ماركت بمنطقة التجمع الخامس.
وأكدت محافظة القاهرة أن ذلك يأتى تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء خالد عبدالعال، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري ومنع تداول السلع الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى.
وفي الجيزة، حرص اللواء أحمد راشد، المحافظ، على التواجد وسط المواطنين بمنافذ بيع اللحوم التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، التى تشهد إقبالا من قبل المواطنين، إذ تفقد المحافظ عددا من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم بأحياء العمرانية والعجوزة وجنوب الجيزة، للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
طالب المحافظ وكيل وزارة التموين بالجيزة بضرورة توفير اللحوم وزيادة المعروض من السلع أولا بأول، مع تكثيف الحملات لضبط أى سلع ولحوم غير صالحة خلال أيام العيد واتخاذ اللازم قانونا، حيال المخالفين.
أجرت الأجهزة الأمنية بالجيزة جولات بعدد من المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين، للتأكد من صرف الحصص التموينية للمواطنين، كما اطمأن المحافظ على توافر الحصص التموينية بالكامل، وصرف فارق النقاط التموينية بسلع أخرى للمواطنين، وإزالة أى عائق يواجهم خلال صرف الحصص التموينية.
وشددت مباحث التموين بالجيزة، على فرض الرقابة على الأسواق، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري لضمان عدم التلاعب بأسعار اللحوم من قبل التجار في عيد الأضحى المبارك، وتم الاستماع إلى المواطنين والاستفسار عن جودة المنتجات المعروضة والأسعار المعلنة مؤكداً أن الفتره القادمة ستشهد تنوعا فى السلع التموينية المقدمة نتاج توسع الدولة في إقامة المنافذ الغذائية، والتي أسهمت في تحقيق زيادة في المعروض من السلع والمواد الغذائية المختلفة، وذلك بغرض تحقيق الدور الرقابى على الأسواق ومنع الاحتكار بين التجار.
باشرت النيابات المختصة تحقيقاتها في كل ضبطية على حدة، وتم مصادرة المعدات، وأصدرت النيابة قرارا بإعدام اللحوم الفاسدة حرصًا على صحة المواطنين، وتحرير محاضر لأصحابها المخالفين.