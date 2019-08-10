جريمة

«في يوم الوقفة».. إعدام 35 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

كثفت مباحث التموين من حملاتها على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري ومنع تداول السلع الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى
تحرير:تهامى البندارى ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
لحم العيد في الأسواق- صورة أرشيفية
لحم العيد في الأسواق- صورة أرشيفية
حملات مكثفة وجهتها مباحث التموين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، اليوم السبت، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الانضباط في أسعار اللحوم ومختلف المنتجات التموينية، وفرض حالة من الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة وكذا محلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري، ضمانا للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين، ومنع تداول وبيع السلع والمنتجات الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى المبارك، وأحكمت الأجهزة الأمنية عمليات فرض الرقابة على مختلف أماكن بيع وتداول اللحوم، خشية استغلال التجار ورفع أسعار اللحوم.
في القاهرة، تمكنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط نحو 35 طنا من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين خلال عيد الأضحى، إذ شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 7,355 طن لحوم منتهية الصالحية بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة. كما تم ضبط 660 كجم
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مصر-للطيران (2)

سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
حملات-المرور‎ (4)

5156 مخالفة مرورية وسقوط 54 سائقا يتعاطون المخدرات

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم السبت، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملات خلال 24ساعة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، وكذا مخالفات السرعة الزائدة، وتمكنت حملات الإدارة العامة للمرور بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 5156 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة من حملاتها لتحقيق الانضباط المروري.
محكمة-ارشفية

حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
محمد-بديع (2)

تأجيل الحكم على «بديع» فى «اقتحام الحدود» إداريا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، تأجيلا إداريًّا، بسبب تزامن الجلسة التى كانت مقررة اليوم للنطق بالحكم مع الإجازة الرسمية فى يوم عرفات وقفة عيد الأضحى المبارك، وفى مثل هذه الحالات التى تتصادف فيها الجسات مع إجازات رسمية تحدد المحكمة جلسة بديلة لنظر القضية فى أول يوم انعقاد لها.
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جثه-في-ارض-زراعيه

دماء وجثة.. كشف تفاصيل الهجوم على مزرعة «أبو غالب»

جهود مضنية تبذلها إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الجيزة، للقبض على المتهمين في واقعة الهجوم علي مزرعة «رمان وزيتون» بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر، والذي نتج عنه مقتل "سامح ح."، 25 عاما، مزارع، يقيم بمركز البداري في أسيوط، متأثرا بإصابته بطلق نارى بمنطقة الصدر، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث الجيزة، لتحديد هوية المتهمين، وتمكن فريق البحث من تتبع خطوط سيرهم في المنطقة الجبلية، في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول تفاصيل وأسباب الحادث.
جثة-فى-شقة

قتيلة ليلة الدخلة.. ماذا جرى في شقة «عروس الباجور»؟

الله وحده يعلم لماذا قتل «عريس الباجور» زوجته في ليلة الدخلة؟ ماذا جنت هذه الفتاة لتلقى مصيرها بهذه الطريقة؟ ما الدافع الذي تهور معه الزوج لارتكاب جريمة بشعة بتلك الطريقة؟ أسئلة لم تكشف عنها التحقيقات الأولية في الجريمة التي هزت أرجاء محافظة المنوفية، بعدما توجهت أسرة «منار» لمباركة ابنتهم الزوجة الشابة في يوم الصباحية، فوجدوها مذبوحة، وقد سدد إليها عدة طعنات قاتلة، وجدت الزوجة الشابة وحيدة داخل الشقة غارقة في دمائها، بينما لم يعثروا على الزوج، دوت سيارات شرطة النجدة مصحوبة برجال البحث الجنائي لكشف غموض الجريمة البشعة.
مخازن-اسلحة (4)

للشهود.. تأجيل محاكمة 271 عضوا بـ«حسم ولواء الثورة»

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، إلى جلسة 7 من أغسطس المقبل، لسماع الشهود على خلفية القضية التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابين.
حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (2)

السيطرة على حريقين بمصر الجديدة والسلام

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على حريقين نشبا بشقتين في مناطق مصر الجديدة والسلام، دون وقوع إصابات أو وفيات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريقين قبل تفاقمهما للعقارات المجاورة، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لفحص وتحديد أسباب الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، فيما دلت التحريات الأولية أن الحريقين تسببا في بعض التلفيات البسيطة بمحتويات الشقتين، قبل أن تأمر النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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