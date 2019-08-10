«في يوم الوقفة».. إعدام 35 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

كثفت مباحث التموين من حملاتها على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري ومنع تداول السلع الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى

تحرير:تهامى البندارى ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

لحم العيد في الأسواق- صورة أرشيفية

حملات مكثفة وجهتها مباحث التموين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، اليوم السبت، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الانضباط في أسعار اللحوم ومختلف المنتجات التموينية، وفرض حالة من الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة وكذا محلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري، ضمانا للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين، ومنع تداول وبيع السلع والمنتجات الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى المبارك، وأحكمت الأجهزة الأمنية عمليات فرض الرقابة على مختلف أماكن بيع وتداول اللحوم، خشية استغلال التجار ورفع أسعار اللحوم.

في القاهرة، تمكنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط نحو 35 طنا من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين خلال عيد الأضحى، إذ شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 7,355 طن لحوم منتهية الصالحية بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة. كما تم ضبط 660 كجم