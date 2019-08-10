5156 مخالفة مرورية وسقوط 54 سائقا يتعاطون المخدرات

تحرير:تهامى البندارى ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

حملات مرورية- أرشيفية

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم السبت، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملات خلال 24ساعة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، وكذا مخالفات السرعة الزائدة، وتمكنت حملات الإدارة العامة للمرور بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 5156 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة من حملاتها لتحقيق الانضباط المروري.

في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم شن حملات مكثفة على مختلف الطرق والميادين، نجحت في سقوط 54 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة، تم تحرير محاضر شرطية، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم. وتواصل إدارات المرور جهودها أعلى المحاور والطرق الرئيسة لإزالة أى أعطال مرورية أو حوادث من