التموين تحدد مصير عمل المخابز خلال فترة العيد

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

خبز بلدي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمل المخابز البلدية فى مختلف المحافظات اليوم السبت وطوال أيام عيد الأضحى المبارك، لاستمرار إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توفير كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية فى كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، كما تم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المخابز والأسواق للتأكد من توافر الخبز المدعم والمنتجات الغذائية للمواطنين. وبهذا القرار تمنع وزارة التموين استغلال بعض أصحاب المخابز السياحية.

وأعلنت اليوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح كميات منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بنسبة 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بجانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة فى الميادين العامة والقرى والنجوع.وأوضحت الشركة في

وأعلنت اليوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح كميات منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بنسبة 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بجانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة فى الميادين العامة والقرى والنجوع.



وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أنه يجرى طرح اللحوم البرازيلي الطازج 110 جنيهات والسوداني الطازج 85 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات.



وبحسب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يبلغ سعر اللحوم الضأن السودانية المبردة 95 جنيهًا للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم.





