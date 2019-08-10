سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة
تحرير:تهامى البندارى
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
مصر للطيران - أرشيفية
وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول فني أمن، والثاني مراقب أمن، والثالث فني تشغيل بشركة مصر للطيران، استولوا بغير حق وبنية التملك على مال خاص من جهة عملهم، وهو مشمول الطردين محل بوليصة الوارد (أدوية)، والمقدر قيمتها بمبلغ 500 ألف جنيه، حيث قاموا بنقل مشمول الطردين إلى مخزن الصادر
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول فني أمن، والثاني مراقب أمن، والثالث فني تشغيل بشركة مصر للطيران، استولوا بغير حق وبنية التملك على مال خاص من جهة عملهم، وهو مشمول الطردين محل بوليصة الوارد (أدوية)، والمقدر قيمتها بمبلغ 500 ألف جنيه، حيث قاموا بنقل مشمول الطردين إلى مخزن الصادر محل عملهما بداعي إعادة تصديره بناءً على رغبة الشركة المستوردة على خلاف الحقيقة؛ مما سهل لهم نقله لمنطقة المهبط خارج الدائرة الجمركية وانتزاعه لأنفسهم.
وأقر المتهم الرابع باصطناعه للتفويض وطلب إعادة التصدير المنسوب صدورهما عن شركة خاصة للاستيراد والتصدير ومهرهما بخاتم مقلد منسوب لبنك المصرف المتحد، وتوقيعات موظفيه، وإنهاء إجراءات إعادة تصدير المشمول المستولى عليه حتى نقله لمخزون الصادر وتسليم مستنداته للمتهم الأول.