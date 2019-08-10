سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة

تحرير:تهامى البندارى ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

مصر للطيران - أرشيفية

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول فني أمن، والثاني مراقب أمن، والثالث فني تشغيل بشركة مصر للطيران، استولوا بغير حق وبنية التملك على مال خاص من جهة عملهم، وهو مشمول الطردين محل بوليصة الوارد (أدوية)، والمقدر قيمتها بمبلغ 500 ألف جنيه، حيث قاموا بنقل مشمول الطردين إلى مخزن الصادر