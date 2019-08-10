جريمة

سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة

تحرير:تهامى البندارى ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
مصر للطيران - أرشيفية
مصر للطيران - أرشيفية
وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول فني أمن، والثاني مراقب أمن، والثالث فني تشغيل بشركة مصر للطيران، استولوا بغير حق وبنية التملك على مال خاص من جهة عملهم، وهو مشمول الطردين محل بوليصة الوارد (أدوية)، والمقدر قيمتها بمبلغ 500 ألف جنيه، حيث قاموا بنقل مشمول الطردين إلى مخزن الصادر
اقرأ المزيد
حملات-المرور‎ (4)

5156 مخالفة مرورية وسقوط 54 سائقا يتعاطون المخدرات

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم السبت، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملات خلال 24ساعة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، وكذا مخالفات السرعة الزائدة، وتمكنت حملات الإدارة العامة للمرور بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 5156 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة من حملاتها لتحقيق الانضباط المروري.
لحوم-العيد (1)

«في يوم الوقفة».. إعدام 35 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

حملات مكثفة وجهتها مباحث التموين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، اليوم السبت، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الانضباط في أسعار اللحوم ومختلف المنتجات التموينية، وفرض حالة من الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة وكذا محلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري، ضمانا للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين، ومنع تداول وبيع السلع والمنتجات الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى المبارك، وأحكمت الأجهزة الأمنية عمليات فرض الرقابة على مختلف أماكن بيع وتداول اللحوم، خشية استغلال التجار ورفع أسعار اللحوم.
محكمة-ارشفية

حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
محمد-بديع (2)

تأجيل الحكم على «بديع» فى «اقتحام الحدود» إداريا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، تأجيلا إداريًّا، بسبب تزامن الجلسة التى كانت مقررة اليوم للنطق بالحكم مع الإجازة الرسمية فى يوم عرفات وقفة عيد الأضحى المبارك، وفى مثل هذه الحالات التى تتصادف فيها الجسات مع إجازات رسمية تحدد المحكمة جلسة بديلة لنظر القضية فى أول يوم انعقاد لها.
اقرأ المزيد من الأخبار
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

غياب المتهمين يؤجل «بيت المقدس» لـ17 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 213 متهما من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، إلى جلسة 17 من أغسطس الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم.
الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إطلاق سراح «الروبي وأكسجين» تنفيذا لقرار الجنايات

أفرجت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عن كل من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيليهما، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، واستأنفت نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة، ونظرت غرفة المشورة استئناف النيابة، وتم رفضه، وأيدت محكمة الجنايات قرار إخلاء سبيليهما.
شهود-فى-محكمة (2)

غرامة للممتنع.. اعرف ضوابط سماع الشهود أمام المحكمة

نظم قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات اللازمة لاستدعاء وسماع الشهود أمام المحكمة، إذ تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يطلبهم القاضي للإدلاء بشهاداتهم، ويتم تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، وتعتبر المرحلة الأهم والأبرز خلال نظر القضايا، هى مرحلة سماع شهود القضية بنوعيهما "الإثبات والنفي"، إذ يتمسك محامو الخصوم أمام القاضي الجنائي بسماع شهادة كل من قدمتهم النيابة كشهود إثبات في القضية وأحيانا كثيرة يطلب سماع شهود جدد يعرفهم القانون على أنهم "شهود نفي"، لإظهار براءة موكليه مما ساقته النيابة العامة له خلال طور التحقيق الأولي.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (6)

19 أغسطس.. الجنايات تفض أحراز «جبهة النصرة»

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأحد، تأجيل القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، إلى جلسة 19 من أغسطس المقبل، لاستكمال فض أحراز القضية، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org