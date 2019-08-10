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وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر أثر أزمة قلبية

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
حمود ناصر
حمود ناصر
توفى صباح اليوم السبت، الفنان الكويتي حمود ناصر، أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 42 عاما، وأعلنت الخبر الإعلامية مي العيدان، حيث كتبت على حسابها بموقع «إنستجرام»: «‏توفى منذ قليل الفنان حمود ناصر بسبب أزمة قلبية.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم نسألك أن ترحمه برحمتك وتغفر له في هذه الليلة المباركة.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة»، وتفاعل مع المنشور، الجمهور الذى أخذ يدعو له بالرحمة، فيما لم تحدد أسرته بعد موعد صلاة الجنازة أو مكان تلقى العزاء.
حمود ناصر، هو ملحن ومغنٍّ كويتي، يمتلك شعبية كبيرة فى الخليج والدول العربية، صدر أول ألبوم له فى عام 2000 بعنوان «اطمئن» وحقق هذا الألبوم نجاحا كبيرا خلالها، ومن بعده نال شهرة واسعة، ومن أشهر أغانيه: «اطمئن، أنت عالبال، ليش ماتزور، راحت أيامي». وكان آخر ألبوم صدر للفنان الكويتي
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