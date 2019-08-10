الجبلاية تشكل اللجان وتقرر زيادة دوري الدرجة الثانية

أجمعت اللجنة على التوصية بأن تكون مجموعات القسم الثاني من 16 فريقا لكل منها بدلا من 12 فريقا السابق إعدادها على أن يتم تصعيد 8 فرق السابق وصولها إلى دورة الترقي

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

اتحاد الكرة

عقد اتحاد الكرة، اجتماعا وديا مع مندوبي 79 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لسماع ومناقشة أسباب حضورهم التي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث. وحرصا على تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية، فيما تم تفويض أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل.

وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة برئاسة خالد كامل، وعضوية كل من شوقي عبدالشافي، ومستشاري الاتحاد القانونيين بالإضافة إلى المفوضين من قبل الجمعية العمومية: محمد الطويلة والنائب هرماس رضوان والنائب عاصم مرشد والمستشار حسام عبدالعزيز والمستشار عبدالرحيم إسماعيل والمستشار جمال الحديدي. وقد اجتمعت اللجنة عدة