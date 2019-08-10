الجبلاية تشكل اللجان وتقرر زيادة دوري الدرجة الثانية
أجمعت اللجنة على التوصية بأن تكون مجموعات القسم الثاني من 16 فريقا لكل منها بدلا من 12 فريقا السابق إعدادها على أن يتم تصعيد 8 فرق السابق وصولها إلى دورة الترقي
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
اتحاد الكرة
عقد اتحاد الكرة، اجتماعا وديا مع مندوبي 79 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لسماع ومناقشة أسباب حضورهم التي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث.
وحرصا على تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية، فيما تم تفويض أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل.
وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة برئاسة خالد كامل، وعضوية كل من شوقي عبدالشافي، ومستشاري الاتحاد القانونيين بالإضافة إلى المفوضين من قبل الجمعية العمومية: محمد الطويلة والنائب هرماس رضوان والنائب عاصم مرشد والمستشار حسام عبدالعزيز والمستشار عبدالرحيم إسماعيل والمستشار جمال الحديدي.
وقد اجتمعت اللجنة عدة
وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة برئاسة خالد كامل، وعضوية كل من شوقي عبدالشافي، ومستشاري الاتحاد القانونيين بالإضافة إلى المفوضين من قبل الجمعية العمومية: محمد الطويلة والنائب هرماس رضوان والنائب عاصم مرشد والمستشار حسام عبدالعزيز والمستشار عبدالرحيم إسماعيل والمستشار جمال الحديدي.
وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات بمقر الاتحاد وأجمعت على التوصية بأن تكون مجموعات القسم الثاني من 16 فريقا لكل منها بدلا من 12 فريقا السابق إعدادها، على أن يتم تصعيد 8 فرق السابق وصولها إلى دورة الترقي.
فيما لم تتوصل اللجنة لآلية تحديد الفرق الأربعة الأخرى، وحرصا من الاتحاد على مبدأ الشفافية الكاملة فقد قرر تحديد الفرق الأربعة الأخرى من بين الفرق الـ12 الهابطة إلى القسم الثالث وهي أندية: "الوليدية- النصر للتعدين- ناصر ملوي- تحرير أسوان- أبي صقل- الشمس- دمياط- بورتو- سيدي سالم- الجزيرة بمطروح- كفر الشيخ- تلا".
ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق الـ12 إلى ثلاث مجموعات كل منها 4 فرق تقام فيما بينها مسابقة من دور واحد على ملاعب محايدة وبدون جمهور ويتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام ومصاريف الملاعب التي تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل، ويتم في ختامها تصعيد أول وثان مجموعة الصعيد المكونة من: "الوليدية- التعدين- ناصر ملوي- تحرير أسوان"، بالإضافة إلى تصعيد أول مجموعة القاهرة المكونة من: "أبي صقل- الشمس- بورتو السخنة- دمياط"، وأول مجموعة بحري المكونة من: "سيدي سالم- الجزيرة بمطروح- كفر الشيخ- تلا".
وتم وضع جدول المباريات على النحو التالي:
المجموعة الأولى:
الأحد 1 سبتمبر: الوليدية مع التعدين باستاد سوهاج، وناصر ملوي مع تحرير أسوان باستاد الأقصر.
السبت 7 سبتمبر: الوليدية مع ناصر ملوي باستاد بني سويف، والتعدين مع تحرير أسوان بالأقصر.
الأربعاء 11 سبتمبر: الوليدية مع تحرير أسوان بسوهاج، والتعدين مع ناصر ملوي باستاد قنا.
المجموعة الثانية:
الأحد 1 سبتمبر: "أبي صقل" مع الشمس بالمدينة الرياضية ببورسعيد، ودمياط مع بورتو بالمركز الأولمبي.
السبت 7 سبتمبر: "أبي صقل" مع دمياط بالمدينة الرياضية ببورسعيد، والشمس مع بورتو باستاد القناة.
الأربعاء 11 سبتمبر: "أبي صقل" مع بورتو بالمدينة الرياضية ببورسعيد، والشمس مع دمياط بالقناة.
المجموعة الثالثة:
الأحد 1 سبتمبر: سيدي سالم مع الجزيرة بمطروح باستاد دمنهور، وكفر الشيخ مع تلا باستاد برج العرب الفرعي.
السبت 7 سبتمبر: سيدي سالم مع كفر الشيخ ببرج العرب الفرعي، والجزيرة بمطروح مع تلا بستاد دمنهور.
الأربعاء 11 سبتمبر: سيدي سالم مع تلا ببرج العرب الفرعي، والجزيرة بمطروح مع تلا بدمنهور.
وتقام جميع المباريات في الرابعة والنصف عصرا، وبذلك تكتمل مسابقة القسم الثاني في الموسم المقبل على النحو التالي:
المجموعة الأولى: "الألومنيوم، سوهاج، طهطا، ديروط، تليفونات بني سويف، بني سويف، الفيوم، الإعلاميين، البنك الأهلي، بترول أسيوط، شبان مسلمين قنا، كيما أسوان، أبو كساه، المنيا.. بالإضافة إلى أول وثاني مجموعة الصعيد في دورة الترضية".
المجموعة الثانية: "النصر، الترسانة، سيراميكا كليوباترا، السويس، القناة، الزرقا، جمهورية شبين، كوكاكولا، نجوم المستقبل، الداخلية، بتروجيت، السكة الحديد، الشرقية، نجمة سيناء، المريخ.. بالإضافة إلى أول مجموعة القاهرة بدورة الترضية".
المجموعة الثالثة: "الرجاء، الحمام، الأولمبي، فاركو، أبو قير للأسمدة، ألعاب دمنهور، غزل المحلة، المنصورة، مالية كفر الزيات، بيلا، دكرنس، مركز شبان بداوي، الحرية، مياه البحيرة، بلدية المحلة.. بالإضافة إلى أول مجموعة بحري من دورة الترضية".
ويهبط من كل مجموعة أربعة فرق ويصعد بدلا منها أوائل مجموعات القسم الثالث في نهاية الموسم المقبل، حيث تقام مسابقة القسم الثالث من 13 مجموعة يصعد مباشرة للقسم الثاني أوائل مجموعات: "أسوان، وسوهاج، وأسيوط، والفيوم، والجيزة، والقاهرة، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، والإسكندرية"، بينما يتقابل أول شمال سيناء وأول مطروح لتحديد الصاعد الثاني عشر للقسم الثاني.
في الوقت نفسه قرر اتحاد الكرة حرصا على سير العمل في المرحلة المقبلة تشكيل اللجان الرئيسة المرتبطة بالمسابقات على النحو التالي:
- لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة/ عامر حسين
- لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة/ خالد كامل
- لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة/ شوقي عبدالشافي، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية.
- لجنة الحكام برئاسة/ سمير عثمان.
بالإضافة إلى استحداث لجنة فض المنازعات برئاسة أحد رجالات القضاء، فيما ستتولى إدارة شئون اللاعبين إدارة محترفة برئاسة وليد العطار، أما بالنسبة إلى لجنة رابطة أندية القسم الأول فقد تم مخاطبة الأندية لتحديد مرشيحها لبدء تفعيلها، كما يجري العمل على تكوين لجنتي أندية القسمين الثاني والثالث، ومن المقرر أن يعلن عن تشكيل لجان رخص الأندية والفروع وشئون المدربين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
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