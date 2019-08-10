رياضة

الجبلاية تشكل اللجان وتقرر زيادة دوري الدرجة الثانية

أجمعت اللجنة على التوصية بأن تكون مجموعات القسم الثاني من 16 فريقا لكل منها بدلا من 12 فريقا السابق إعدادها على أن يتم تصعيد 8 فرق السابق وصولها إلى دورة الترقي
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
عقد اتحاد الكرة، اجتماعا وديا مع مندوبي 79 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لسماع ومناقشة أسباب حضورهم التي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث. وحرصا على تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية، فيما تم تفويض أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل.
وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة برئاسة خالد كامل، وعضوية كل من شوقي عبدالشافي، ومستشاري الاتحاد القانونيين بالإضافة إلى المفوضين من قبل الجمعية العمومية: محمد الطويلة والنائب هرماس رضوان والنائب عاصم مرشد والمستشار حسام عبدالعزيز والمستشار عبدالرحيم إسماعيل والمستشار جمال الحديدي. وقد اجتمعت اللجنة عدة
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هازارد-ريال-مدريد

هازارد عن انتقاله إلى ريال مدريد: أعيش في الجنة

انضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، ويبدو أن النجم البلجيكي يرغب في ترك بصمة حقيقية مع الفريق الذي طالما حلم باللعب في صفوفه، بحسب التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، وقال هازارد في هذا الشأن: "حلمت باللعب في صفوف ريال مدريد منذ أن كنت طفلا، وبالتالي عندما يأتي إلي ريال مدريد ليطرق الباب، لا يمكن أن أفعل أي شيء سوى فتح الباب، قضيت أعواما رائعة مع تشيلسي، ولكني أتواجد الآن في الجنة وأعمل تحت قيادة زيدان قدوتي".
جهاد-جريشة

جهاد جريشة: التحكيم في الخارج أسهل من داخل مصر

كشف الحكم الدولي جهاد جريشة، أنه يستهدف إنهاء مسيرته في الملاعب بعد المشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بقطر، كما أكد أن استخدام تقنية الفيديو "VAR" تساعد الحكام وتعطيهم فرصة ثانية للقرار الصائب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت. وقال جهاد جريشة: "أستهدف في الوقت الحالي الاستعداد بالشكل الجيد للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وأتمنى أن تكون نهاية مسيرتي التحكيمية بعد المشاركة في كأس العالم المقبلة، الأمور ليست سهلة، الوقت ليس بالكثير كما يظن البعض".
نيمار

أنشيلوتي يخشى على فالفيردي من ضم نيمار

يواجه برشلونة اليوم السبت نظيره نابولي وديًّا للمرة الثانية في أقل من 3 أيام، حيث يحتضن ملعب ميتشجين مباراة اليوم، وعلى الرغم من أهمية المباراة بالنسبة للفريقين تحضيرًا للموسم الجديد، إلا أن مستقبل النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، كان الحدث الأبرز خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، بعدما صرح نيمار برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، ومع ترشيح الكثيرين عودته إلى برشلونة، بدأ ريال مدريد الدخول في المعركة، وهو الأمر الذي تحدث عنه مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي.
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اتحاد-الكرة

سمير محمود عثمان يقترب من رئاسة لجنة الحكام

علم «التحرير»، من مصادر داخل أروقة اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، أصبح على أعتاب تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة، خلال الساعات القليلة المقبلة. وكان عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، يتولى رئاسة لجنة الحكام، قبل أن يتقدم باستقالته بصحبة مجلس إدارة الجبلاية عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، على استاد القاهرة الدولي، وهي البطولة التي توج بها منتخب الجزائر على حساب منتخب السنغال، بهدف نظيف.
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أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".
اتحاد-الكرة

قرار صادم من اتحاد الكرة ضد مدربي الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعض القرارات بخصوص تنظيم العمل الخاص بالمدربين في المسابقات المختلفة، أبرزها بند يمنع المدرب في حال فسخ عقده مع ناديه من العمل مع أي ناد آخر بنفس الموسم بالمسابقة ذاتها، إذ قال الاتحاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم، أنه سيتم السماح للمدرب فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.
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تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي واطلع بره

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي و"اطلع بره" الجنوب سوداني، والمقرر لها في السابعة مساء الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأكد حسين أنه تم الاتفاق في الاجتماع على حضور 10 آلاف متفرج للمباراة المقرر إقامتها على استاد الجيش في برج العرب، وحددت أسعار التذاكر للمباراة 30 جنيها للدرجة الثانية، و100 جنيه للدرجة الأولى، و200 جنيه للمقصورة الأمامية، وتقرر فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير في تمام الواحدة ظهرا، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السادسة مساء.
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