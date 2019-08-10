غرامات بيئية لذبح «الأضاحي» خارج المجازر بالجيزة

تحرير:تهامى البندارى ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

أضحية العيد

«توقيع غرامات بيئية في حالة ذبح أضحية العيد خارج المجازر المخصصة»، كان هذا هو القرار الذي اتخذته الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية وبخاصة مباحث التموين، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري المختلفة، وناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين باتباع السلوكيات السليمة في الالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها، والتخلص من مخلفات الأضاحي وفقا للأماكن المسموح بها، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات بيئية فى حالة المخالفة وتلويث البيئة.

كلف محافظ الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل، برفع درجة الاستعدادات القصوى للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالشوارع والميادين العامة، خاصة أمام المجازر والحدائق والمتنزهات والمنطقة الأثرية بالأهرامات والدفع بفرق عمل إضافية مدعمة بالأجهزة والمعدات اللازمة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بشكل فعال