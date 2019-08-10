جريمة

غرامات بيئية لذبح «الأضاحي» خارج المجازر بالجيزة

تحرير:تهامى البندارى ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
أضحية العيد
أضحية العيد
«توقيع غرامات بيئية في حالة ذبح أضحية العيد خارج المجازر المخصصة»، كان هذا هو القرار الذي اتخذته الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية وبخاصة مباحث التموين، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري المختلفة، وناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين باتباع السلوكيات السليمة في الالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها، والتخلص من مخلفات الأضاحي وفقا للأماكن المسموح بها، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات بيئية فى حالة المخالفة وتلويث البيئة.
كلف محافظ الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل، برفع درجة الاستعدادات القصوى للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالشوارع والميادين العامة، خاصة أمام المجازر والحدائق والمتنزهات والمنطقة الأثرية بالأهرامات والدفع بفرق عمل إضافية مدعمة بالأجهزة والمعدات اللازمة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بشكل فعال
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جثة طفل

«وقع بين الأسانسير والحيطة».. مصرع طفل رضيع بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر عاما، مصرعه اليوم، أثر سقوطه من مصعد عقار بناحية مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود وسط تزاحم كبير من قبل أسرته وأقاربه، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاي البارود لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها للمعاينة، وجارٍ انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، في انتظار استخراج تصريح الدفن لتشييعه في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن والانهيار من قبل أقاربه، وتم فرض كردون أمني بقيادة ضباط مباحث مركز الشرطة وقوات الحماية المدنية، بمحيط العقار لمعرفة سبب سقوط المصعد والمعاينة.
مصر-للطيران (2)

سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
حملات-المرور‎ (4)

5156 مخالفة مرورية وسقوط 54 سائقا يتعاطون المخدرات

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم السبت، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملات خلال 24ساعة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، وكذا مخالفات السرعة الزائدة، وتمكنت حملات الإدارة العامة للمرور بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 5156 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة من حملاتها لتحقيق الانضباط المروري.
لحوم-العيد (1)

«في يوم الوقفة».. إعدام 35 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

حملات مكثفة وجهتها مباحث التموين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، اليوم السبت، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الانضباط في أسعار اللحوم ومختلف المنتجات التموينية، وفرض حالة من الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة وكذا محلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري، ضمانا للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين، ومنع تداول وبيع السلع والمنتجات الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى المبارك، وأحكمت الأجهزة الأمنية عمليات فرض الرقابة على مختلف أماكن بيع وتداول اللحوم، خشية استغلال التجار ورفع أسعار اللحوم.
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انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

إدارات الأمن الاقتصادي تضبط 11 ألف قضية خلال يوم

يكثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
اشارة-مرور (2)

«الصلح خير» في 73 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

لا يدخر رجال المرور الجهد والعرق في سبيل تحقيق الانضباط المروري، ذلك الهدف الدائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1288 مخالفة انتظار خاطئ، و538 مخالفة متنوعة.
اشارة-مرور (2)

مرور الجيزة تتصدى لـ34 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3131 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1155 مخالفة انتظار خاطئ، و455 مخالفة متنوعة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تضبط 62 مشتبها به في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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