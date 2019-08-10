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7 مدن +40.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
طقس حار
طقس حار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 27 38 شبين الكوم 27 37 طنطا 24 36 دمنهور 25 34 الإسكندرية 21 32 بلطيم 21 31 مطروح 21
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صلاة-العيد-في-الشرقية (1)

القاهرة «5:45».. مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه يوم غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
لحوم

بزيادة 50%.. طرح لحوم إضافية بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح كميات منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بنسبة 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بجانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة فى الميادين العامة والقرى والنجوع. وأوضحت الشركة، أنه يجرى طرح اللحوم البرازيلي الطازجة 110 جنيهات والسوداني 85 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية بسعر 110 جنيهات، واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيهًا للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم.
القدس (2)

الأقصى في خطر.. الجامعة العربية تطالب بموقف دولي عاجل

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، أن التخطيط والاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك تشكل تهديدا حقيقيا للحرم القدسي، وتحتم ضرورة اتخاذ مواقف عربية وإسلامية ودولية أشد حزما وصلابة لمجابهة خطورة الموقف والتهديد الإسرائيلي الوشيك والمتمثل في قرار واستعداد الجماعات المتطرفة والمستوطنين لاقتحام باحات الحرم، وتدنيس الأقصى يوم غد الأحد، والذي يصادف أول أيام الأضحى المبارك في حماية شرطة وجيش الاحتلال بذريعة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».
حج-وعمرة (2)

عيادات ثابتة ومتحركة.. رعاية طبية خاصة للحجاج المصريين

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل الحالة الصحية للحجاج المصريين، مشيرا إلى أن البعثة الطبية تتابح الحالة الصحية للمرضى الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات اليوم السبت، لأداء مناسك الحج، مؤكدا أن البعثة الطبية تقدم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بمخيمات عرفات، فيما أكد الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات عرفات والبالغ عددها ثلاثة مستشفيات.
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، أما البحر الأحمر فارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم حار.. و7 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .
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