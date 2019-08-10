7 مدن +40.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 27 38 شبين الكوم 27 37 طنطا 24 36 دمنهور 25 34 الإسكندرية 21 32 بلطيم 21 31 مطروح 21