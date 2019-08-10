هيئة انتخابات تونس: 97 شخصا أودعوا ترشحاتهم للرئاسة

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

انتخابات تونس

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إن العدد النهائي للأشخاص الذين أودعوا ترشحاتهم لانتخابات الرئاسة بلغ 97 شخصا، وذلك بعد أن ثبت أن أحد المرشحين سجل في باب الاستقبال بالهيئة، إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل في المكتب المخصص لذلك. وأضاف بوعسكر، أن الهيئة سترسل تنبيهات إلى المترشحين الذين لم يتموا وثائق ترشحهم لاستكمالها في ظرف يومين، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول المترشحين الذين قدموا تزكيات منقوصة «أقل من 10 آلاف تزكية»، والذين لم يقدموا الضمان المالي «10 آلاف دينار».

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنها وثائق غير قابلة للتدارك. وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت مساء أمس الجمعة، غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية وأن 98 شخصا أودعوا ترشحاتهم منذ فتح باب الترشح يوم 2 أغسطس الجاري، إلا أنها عدلت الرقم النهائي اليوم ليصبح 97 شخصا فقط. من جهة أخرى،