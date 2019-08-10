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هيئة انتخابات تونس: 97 شخصا أودعوا ترشحاتهم للرئاسة

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
انتخابات تونس
انتخابات تونس
قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إن العدد النهائي للأشخاص الذين أودعوا ترشحاتهم لانتخابات الرئاسة بلغ 97 شخصا، وذلك بعد أن ثبت أن أحد المرشحين سجل في باب الاستقبال بالهيئة، إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل في المكتب المخصص لذلك. وأضاف بوعسكر، أن الهيئة سترسل تنبيهات إلى المترشحين الذين لم يتموا وثائق ترشحهم لاستكمالها في ظرف يومين، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول المترشحين الذين قدموا تزكيات منقوصة «أقل من 10 آلاف تزكية»، والذين لم يقدموا الضمان المالي «10 آلاف دينار».
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنها وثائق غير قابلة للتدارك. وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت مساء أمس الجمعة، غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية وأن 98 شخصا أودعوا ترشحاتهم منذ فتح باب الترشح يوم 2 أغسطس الجاري، إلا أنها عدلت الرقم النهائي اليوم ليصبح 97 شخصا فقط. من جهة أخرى،
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الجيش-الليبى

الجيش الليبي يوافق على الهدنة الأممية خلال العيد

أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد، وذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، ويشمل هدنة خلال أيام عيد الأضحى. وأضافت حكومة الوفاق أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين، مطالبة البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات. من ناحية أخرى، أفاد مصدر طبي بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغمة بمنطقة الهواري غرب بنغازي شرق ليبيا.
انتخابات-تونس (1)

تونس.. استيفاء 25% من المرشحين لانتخابات الرئاسة

أكد عضو هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن نحو 25% فقط من الذين قدموا ملفات ترشحهم يستوفون شروط الترشح. وقال بوعسكر، في تصريحات اليوم السبت بإذاعة "موزاييك أف أم": إن "27 مترشحا فقط أودعوا الضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار تونسي بالخزينة العامة للبلاد"، مضيفا أن 33 مطلب ترشح تضمنت أخطاء في التزكيات. وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء أمس الجمعة، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019. وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء أمس الجمعة، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019.
صحف سعودية

صحف سعودية: ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، على أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، كما استعرضت مقتل شقيق زعيم الحوثيين في اليمن، وتناولت أيضا الحشد الأمريكي لحماية الملاحة في الخليج. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أكثر من مليوني حاج قدموا من كل أنحاء العالم، ومن داخل السعودية اليوم على صعيد عرفات الطاهر لأداء الفريضة هذا العام، تحفهم السكينة في يوم الحج الأكبر، فيما يحتفي غالبية العالم الإسلامي وحجاج بيت الله الحرام غدا بعيد الأضحى، وتتابع القيادة السعودية عن كثب تحركات ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: زحف إلى القدس في أول أيام عيد الأضحى

تصدر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في القدس عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا على آخر مستجدات الصراع في الشرق الأوسط إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "إغلاق مساجد القدس وصلاة العيد في الأقصى فقط"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين، ومجلس الأوقاف الفلسطيني والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء بالقدس، دعوا جميع أئمة مساجد القدس لإغلاقها وتأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، ردًّا على بيان من شرطة الاحتلال، قالت فيه إنها قد تسمح للمستوطنين بدخول المسجد بناء على تقييم أمني.
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انتخابات-تونس (2)

هوس الترشح وتشريع المخدرات يسيطران على انتخابات تونس

بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تسعى تونس لتجنب شغور السلطة بكل الطرق، ولتحقيق تلك الخطوة قامت بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل، إلا أنه بعد رحيل السبسي تم تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل. وانطلقت الجمعة الماضية، أولى مراحل الانتخابات بفتح باب الترشح وتوالى التقديم للترشح وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممّن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذى يستمر حتى 9 أغسطس الجاري.
القصر-الرئاسي

«الطريق إلى قرطاج».. هل يترشح الشاهد لرئاسة تونس؟

بدأت تونس السباق نحو القصر الرئاسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في منتصف سبتمبر المقبل التي تم تقديم موعدها بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وانطلقت أمس، أولى مراحل هذا السباق من خلال فتح باب الترشح وتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي ستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، وقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، عشرة طلبات ترشح، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.
محمد-الناصر (1)

بأمر الرئيس المؤقت.. الطوارئ مستمرة في تونس

أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر، بحسب بيان أعلنته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة.. وكان الناصر قد أدى مؤخرا، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفى عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا، إذ ينص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته، وجاء قرار تمديد الطوارئ في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة في البلاد، وعمليات إرهابية بين الحين والآخر.
يوسف-الشاهد (2)

الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
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