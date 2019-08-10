القاهرة «5:45».. مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

صلاة العيد - أرشيفية

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه يوم غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.

القاهرة: 5:45 صباحاالجيزة 5:45 صباحاالإسكندرية 5:48 صباحاشرم الشيخ 5:36 صباحادمياط 5:40 صباحابورسعيد 5:39 صباحاالسويس 5:40 صباحاالعريش 5:33 صباحاأسوان 5:47 صباحاأسيوط 5:49 صباحاسوهاج 5:48 صباحاقنا 5:44 صباحاسانت كاترين 5:36 صباحامرسى مطروح 5:59 صباحاكفر الشيخ 5:44 صباحاالزقازيق 5:43 صباحابنها 5:44 صباحاالمنصورة