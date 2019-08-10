القاهرة «5:45».. مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
صلاة العيد - أرشيفية
حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه يوم غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
القاهرة: 5:45 صباحاالجيزة 5:45 صباحاالإسكندرية 5:48 صباحاشرم الشيخ 5:36 صباحادمياط 5:40 صباحابورسعيد 5:39 صباحاالسويس 5:40 صباحاالعريش 5:33 صباحاأسوان 5:47 صباحاأسيوط 5:49 صباحاسوهاج 5:48 صباحاقنا 5:44 صباحاسانت كاترين 5:36 صباحامرسى مطروح 5:59 صباحاكفر الشيخ 5:44 صباحاالزقازيق 5:43 صباحابنها 5:44 صباحاالمنصورة
القاهرة: 5:45 صباحا
الجيزة 5:45 صباحا
الإسكندرية 5:48 صباحا
شرم الشيخ 5:36 صباحا
دمياط 5:40 صباحا
بورسعيد 5:39 صباحا
السويس 5:40 صباحا
العريش 5:33 صباحا
أسوان 5:47 صباحا
أسيوط 5:49 صباحا
سوهاج 5:48 صباحا
قنا 5:44 صباحا
سانت كاترين 5:36 صباحا
مرسى مطروح 5:59 صباحا
كفر الشيخ 5:44 صباحا
الزقازيق 5:43 صباحا
بنها 5:44 صباحا
المنصورة 5:43 صباحا
الإسماعيلية 5:40 صباحا
بنى سويف 5:47 صباحا
طنطا 5:45 صباحا
دمنهور 5:46 صباحا
الفيوم 5:47 صباحا
حلايب 5:34 صباحا
شلاتين 5:37 صباحا