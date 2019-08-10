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القاهرة «5:45».. مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
صلاة العيد - أرشيفية
صلاة العيد - أرشيفية
حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه يوم غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
القاهرة: 5:45 صباحاالجيزة 5:45 صباحاالإسكندرية 5:48 صباحاشرم الشيخ 5:36 صباحادمياط 5:40 صباحابورسعيد 5:39 صباحاالسويس 5:40 صباحاالعريش 5:33 صباحاأسوان 5:47 صباحاأسيوط 5:49 صباحاسوهاج 5:48 صباحاقنا 5:44 صباحاسانت كاترين 5:36 صباحامرسى مطروح 5:59 صباحاكفر الشيخ 5:44 صباحاالزقازيق 5:43 صباحابنها 5:44 صباحاالمنصورة
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لحوم

بزيادة 50%.. طرح لحوم إضافية بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح كميات منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بنسبة 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بجانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة فى الميادين العامة والقرى والنجوع. وأوضحت الشركة، أنه يجرى طرح اللحوم البرازيلي الطازجة 110 جنيهات والسوداني 85 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية بسعر 110 جنيهات، واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيهًا للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم.
القدس (2)

الأقصى في خطر.. الجامعة العربية تطالب بموقف دولي عاجل

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، أن التخطيط والاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك تشكل تهديدا حقيقيا للحرم القدسي، وتحتم ضرورة اتخاذ مواقف عربية وإسلامية ودولية أشد حزما وصلابة لمجابهة خطورة الموقف والتهديد الإسرائيلي الوشيك والمتمثل في قرار واستعداد الجماعات المتطرفة والمستوطنين لاقتحام باحات الحرم، وتدنيس الأقصى يوم غد الأحد، والذي يصادف أول أيام الأضحى المبارك في حماية شرطة وجيش الاحتلال بذريعة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».
حج-وعمرة (2)

عيادات ثابتة ومتحركة.. رعاية طبية خاصة للحجاج المصريين

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل الحالة الصحية للحجاج المصريين، مشيرا إلى أن البعثة الطبية تتابح الحالة الصحية للمرضى الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات اليوم السبت، لأداء مناسك الحج، مؤكدا أن البعثة الطبية تقدم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بمخيمات عرفات، فيما أكد الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات عرفات والبالغ عددها ثلاثة مستشفيات.
تنسيق الجامعات

«تقليل اغتراب» الجامعات مستمر على موقع التنسيق في العيد

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية مستمر فى استقبال طلبات تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية خلال إجازة العيد ولن يغلق باب التقدم حتى يوم 20 أغسطس الجارى. وشددت الوزارة، على أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي:التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
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محافظ-كفر-الشيخ-يؤدي-صلاة-العيد-بالاستاد-الرياضي (5)

القاهرة «5:45».. اعرف مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
حج-وعمرة (2)

الجمعة غرة ذي الحجة.. ووقفة عرفات 10 أغسطس

قال الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الجاري ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، إذ أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذى القعدة الجاري.
خسوف-جزئي-للقمر

خسوف جزئي للقمر بمصر الليلة: 6 مراحل وتوقيتات

أصدر الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء، بيانًا قال فيه: إن العالم يشهد خسوفًا جزئيًّا للقمر، مساء اليوم الثلاثاء، إذ يُرى هذا الخسوف في المناطق التالية، «أستراليا– قارة آسيا عدا الشمال الشرقي منها، وقارة إفريقيا، وقارة أوروبا عدا شمال إسكندنافيا، ومعظم أمريكا الجنوبية»، مشيرًا إلى أن مراحل الخسوف سوف تستغرق كلها منذ اقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى وأخيرا مغادرتها لها لينتهي الخسوف تماما في مدة قدرها خمس ساعات وثمان وثلاثين دقيقة.
ارتفاع-درجات-الحرارة (2)

موجة حارة تضرب مصر لم تحدث منذ عام 1988

يتوقع خبراء الأرصاد تعرض البلاد بداية من اليوم إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة تصل ذروتها بعد غدٍ الأربعاء، بواقع 42 درجة مئوية على محافظة القاهرة، مقابل 45 درجة على محافظات الصعيد، بعد أن سجلت اليوم 37 درجة مئوية على محافظة القاهرة، و42 درجة مئوية على المحافظات الجنوبية، بينما تصل إلى 47 درجة في المنيا لأول مرة منذ عام 1988 بحسب accweather. الدكتور إبراهيم عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل بهيئة الأرصاد، قال إن ما يحدث فى درجات الحرارة أمر طبيعي فى الصيف إذ تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًّا، ثم يعقبها انخفاض وزيادة في الرطوبة.
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