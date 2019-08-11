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العاملات في المنازل.. جناة أم مجني عليهن؟

بركات: ارتفاع معدل الجرائم التى ترتبط بالعاملات في المنازل بسبب تردى الحالة الاقتصادية وسوء المعاملة وغياب التشريع.. ومرجان: يتعرضن لانتهاكات.. وفؤاد: نحتاج لتشريع
تحرير:صابر العربي ومؤمن عبد اللاه ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
"لقيتها يا مدام".. كلمات جاءت على لسان أم رمضان زوجة حارس عقار أحد المباني ذات الطراز المعماري الفريد والقديم في منطقة الكوربة في مصر الجديدة، قاصدة بتلك الكلمات مخاطبة سيدة مجتمع تعمل دكتورة في إحدى الجامعات الأجنبية في مصر، وتقطن في شقة بالطابق الثالث من المبنى، وكانت الدكتورة قد طلبت من أم رمضان البحث عن خادمة ذات مواصفات لن تقبل بالحيد عنها، وقد كان، ما إن عثرت عليها أم رمضان حتى هرولت إلى شقة الدكتورة لتلبية مطلبها أولًا، والحصول على الأهم "الحلاوة" ثانيًا.
تبلغ من العمر 18 عامًا، وغير متزوجة، وأمينة ويشهد لها بالكفاءة، ولن تبالغ في الحصول على راتب شهري، مزايا عددتها زوجة حارس العقار في الفتاة التي توسطت لحضورها إلى شقة الدكتورة للخدمة بها، ولم تكتف بهذا، بل واصلت أن الخادمة، تسكن بجوار شقيقها في إحدى قرى محافظة بني سويف، ما يعزز من شهادتها في حق الخادمة، بخلاف
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اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

التنمية المحلية: «صوتك مسموع» حلت 97.7% من شكاوى المواطنين

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن عدد الرسائل التي تلقتها من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها نهاية أكتوبر 2018 وحتى الآن، 62 ألفا و323 رسالة منها 16 ألفا و149 شكوى، تم حل 15 ألفا و778 شكوى بنسبة تجاوزت 97,7% وجار حل باقي الشكاوى وعددها 371 شكوى. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن عدد الرسائل التي تلقتها خلال شهر يوليو الماضي بلغت 5159 رسالة منها 1235 شكوى تم حل 1011 شكوى بنسبة 82 %، مشيرة إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر يوليو هي القمامة وبلغ عددها 742 شكوى، والإشغالات 327 شكوى.
طقس-حار (5)

الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد حار رطب.. و«7 مدن +40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، غدا الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
غرق

غرق شابين في نهر النيل بالقناطر بأول أيام العيد

لقى شابان مصرعهما بدائرة مركز القناطر الخيرية، نزلا للاستحمام في مياه النيل هربا من الحر أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى فجرفهما التيار، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مختار شداد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، بغرق شابين نزلا للاستحمام بناحية المسجد القديم بالمدينة، واختفيا ولم يعثر عليهما، وانتقل على الفور مأمور المركز برفقة قوات الإنقاذ النهري، التي تكثف جهودها للبحث عنهما وانتشال جثتيهما.
الرئيس-يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.
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علي-عبدالعال (3)

عبدالعال: تحية حب للسيسي.. وولائي له بعد الله والوطن

أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يحمله من وفاء وإخلاص للوطن. وقال عبد العال، قبل إعلان انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الجلسة العامة للمجلس اليوم، الإثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مقاتل يتحدي الصعاب، مضيفا: "ولائي لهذا الرجل بعد الله والوطن، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الوفي والشجاع". وتابع عبد العال: 'إن الرئيس السيسي يعمل بكل إخلاص ولديه حلم بأن يأخذ هذا الوطن إلي الموقع الذي يليق به'.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم، الإثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة. ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

وزير النواب: إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الجمعيات الأهلية في قانون تنظيم العمل الأهلى معفاة من الضرائب والجمارك، ويتم معاملتها مثل المنازل في أسعار الكهرباء والغاز، لافتا إلى أن شركات الكهرباء يتم إداراتها اقتصاديا ولا يمكن للحكومة أن تقوم بالإعفاء. ومن جانبه، أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على التزامه بالدستور والقانون وعدم مخالفته في أي إجراء يتم اتخاذه بشأن التصويت علي مشروعات القوانين، وأنه لا يهمه إطلاقا إنجاز قانون أو غيره، وإنما ما يهمه اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية دون مخالفته.
مجلس-النواب (1)

مطالب بنظر حرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بالمحامين

طالب بعض النواب خلال جلسة، اليوم الإثنين، بإعادة المداولة على المادة الخاصة بحرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، مشيرين إلى أن هناك معايير دولية تحكم الأمر. وعلق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا: "من الأفضل رفض قانون، على أن يتم النص على قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين". وواصل عبد العال، الهجوم على التعليم المفتوح، قائلا: "لو كان الأمر بيدي لحاكمت من جعل التعليم المفتوح سداح مداح، يعني إيه مادة يتم تدريسها في 4 محاضرات"، مشيرا إلى أنه يتحدى خريجي التعليم المفتوح في معرفة مبادئ القانون.
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