العاملات في المنازل.. جناة أم مجني عليهن؟

بركات: ارتفاع معدل الجرائم التى ترتبط بالعاملات في المنازل بسبب تردى الحالة الاقتصادية وسوء المعاملة وغياب التشريع.. ومرجان: يتعرضن لانتهاكات.. وفؤاد: نحتاج لتشريع

تحرير:صابر العربي ومؤمن عبد اللاه ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

"لقيتها يا مدام".. كلمات جاءت على لسان أم رمضان زوجة حارس عقار أحد المباني ذات الطراز المعماري الفريد والقديم في منطقة الكوربة في مصر الجديدة، قاصدة بتلك الكلمات مخاطبة سيدة مجتمع تعمل دكتورة في إحدى الجامعات الأجنبية في مصر، وتقطن في شقة بالطابق الثالث من المبنى، وكانت الدكتورة قد طلبت من أم رمضان البحث عن خادمة ذات مواصفات لن تقبل بالحيد عنها، وقد كان، ما إن عثرت عليها أم رمضان حتى هرولت إلى شقة الدكتورة لتلبية مطلبها أولًا، والحصول على الأهم "الحلاوة" ثانيًا.

تبلغ من العمر 18 عامًا، وغير متزوجة، وأمينة ويشهد لها بالكفاءة، ولن تبالغ في الحصول على راتب شهري، مزايا عددتها زوجة حارس العقار في الفتاة التي توسطت لحضورها إلى شقة الدكتورة للخدمة بها، ولم تكتف بهذا، بل واصلت أن الخادمة، تسكن بجوار شقيقها في إحدى قرى محافظة بني سويف، ما يعزز من شهادتها في حق الخادمة، بخلاف

تبلغ من العمر 18 عامًا، وغير متزوجة، وأمينة ويشهد لها بالكفاءة، ولن تبالغ في الحصول على راتب شهري، مزايا عددتها زوجة حارس العقار في الفتاة التي توسطت لحضورها إلى شقة الدكتورة للخدمة بها، ولم تكتف بهذا، بل واصلت أن الخادمة، تسكن بجوار شقيقها في إحدى قرى محافظة بني سويف، ما يعزز من شهادتها في حق الخادمة، بخلاف أن الخادمة تحتاج إلى العمل، لمساعدة نفسها في تجهيز نفسها للزواج ومساعدة أسرتها في مجابهة تكاليف الحياة، كون أسرتها تتكون من 3 فتيات هي أكبرهن وولدين وأب مزارع بالأجرة وأم ربة منزل.

تقبلت الدكتورة كلام زوجة حارس العقار، وحددت معها موعدا للقاء الخادمة، وبالفعل التقتها، ووافقت على عمل الخادمة في منزلها، شرط الالتزام ببعض التعليمات التي تلقتها الخادمة ورابطت عليها، والتي تلخصت في الأمانة والنظافة وخدمة الدكتورة وزوجها محاسب بأحد البنوك وابنتهما الوحيدة التي شارفت على التخرج في الجامعة الأمريكية، وعاهدت الخادمة الدكتورة بعدم مخالفتها نهائيًا، مر أكثر من شهرين على عمل الخادمة في الشقة، وهي تنال رضا الدكتورة.

مع حلول الشهر الثالث بدأت المضايقات تطفو على السطح من زوج الدكتورة، بينما كانت الخادمة تهرب من كل موقف، بعد أن اكتشفت الخادمة أن زوج الدكتورة رجل معتاد على مغازلة النساء -ليست هي فقط-، ولسان حالها "عاوزة آكل عيش"، توالت إغواءات زوج الدكتورة للخادمة، إلا أنها ترفض، ومع نهاية الشهر الثالث، اختفت قطعة ذهبية ثمينة من الشقة، وتوجهت أسهم السرقة نحو الخادمة من الدكتورة وزوجها، إلا أن الأخيرة رفضت الاتهام، واقتيدت الخادمة إلى قسم الشرطة، بتهمة لم يجزم أحد نهائيًا بشكل قاطع بفعلها، بخلاف إنكار الخادمة لارتكابها.

شرارة البداية

كثرة الوقائع المشابهة دفعت البرلمان المصري إلى الاستفاقة لها، عبر النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول ارتفاع معدل الجرائم التى ترتبط بالعاملات، سواء التى ترتكبها العاملات فى حق أصحاب المنازل وأبنائهم، أو الجرائم التى يتم فيها انتهاك حقوق العاملات، ليعود الحديث مرة أخرى عن قضية العاملات وهل هن جناة أم مجني عليهن؟



ارتفاع معدل الجرائم المرتكبة من قبل العاملات، بسبب تردى أوضاعهن الاقتصادية، وسوء معاملتهن من قبل أصحاب المنازل ما يولد لديهن حقدا طبقيا يدفعهن إلى ارتكاب الجرائم، وغياب التشريع القانونى الواضح الذي يضمن حقوقهن يسهل عملية استغلال العاملات وانتهاك حقوقهن، فضلا عن عدم وجود تأمينات اجتماعية وعقود عمل بين الطرفين، كانت هذه مجموعة من الأسباب التى ارتكن عليها عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة الخاص، ومطالبته بتوفير رقابة مكاتب العمل.

مصدر الدخل الوحيد

وفى دراسة ميدانية صدرت عام 2010 بعنوان «عاملات المنازل فى مصر- الخصائص والمشكلات والحلول» شملت 318 عاملة متزوجة، أجمعت العاملات على أن الدافع الأساسى للعمل هو توفير دخل للأسر التى تعانى كلها من الفقر والمرض بسبب فقدان عائل الأسرة بالطلاق أو الوفاة أو السجن أو الزواج بامرأة أخرى وهجر المنزل، وكشفت الدراسة أن 87.5% من أسر العاملات تعتمد على دخلهن بشكل رئيسى.



وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية، إلى أن عدد عمال المنازل يبلغ 53 مليون شخص على مستوى العالم تشكل النساء منهم 83%، وفى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوجد 2.1 مليون عامل منزلى، وتشكل عاملات المنازل 20% من قوة العمل النسائية بصورة عامة، وعلى مستوى العالم تمثل النساء أكثر من 80% من عمال المنازل.

وهذه الشريحة تحصل شهريا على مبلغ يبدأ من 900 جنيه وتزيد إلى 1500 جنيه، بعضهن يقمن في أماكن العمل والبعض يذهب لقريته يوميا، وهناك من تعمل لصالح أكثر من أسرة في الشهر الواحد حسب الحاجة ولا ضامن لحقوقهن.

الفقر والتهديد

«فى ظل الانتهاكات المستمرة وسوء المعاملة التى تتعرض لها العاملات بالمنازل، فإن وجود تشريع قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بملف العاملات أمر مهم للغاية، خاصة بعد تعرض الكثير من العاملات إلى الانتهاكات وإهدار حقوقهن».. بهذه الكلمات بدأ النائب هانى مرجان عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة في مجلس النواب حديثه.



وأضاف مرجان فى تصريحات لـ"التحرير": الجميع يعلم أن أغلب العمالة تكون فى ظروف قاسية نتيجة فقد العائل للأسرة والفقر الذى تعانى منه نسبة كبيرة من الأسر المصرية، وأردف: «أصحاب النفوس الضعيفة يقومون بتهديدهن وإجبارهن على العمل ساعات أكثر من المتفق عليها، بالإضافة إلى عدم إعطائهن حقوقهن وإذا رفضت العاملة الأمر يقومون بتهديدها بتقديم بلاغ ضدها بالسرقة».

وتابع مرجان: "لا بد أن يكون هناك قانون وضوابط صارمة تنظم العلاقة بين الخادم والمخدوم، وأن يلزم القانون كل من يستقدم عاملا بمنزله أن يعطى جميع البيانات الخاصة به مثلما يفعل العامل، وأن يحدد القانون عدد ساعات العمل ويفضل أن يوضع بالقانون بند ينص على أن العامل إذا تخطى عددا من السنوات لدى الأسرة أن تؤمن عليه".



وبحسب تقارير، فإن العاملات المصريات ينقسمن إلى شريحتين، الشريحة الأولى هن الخادمات اللاتي يعملن عن طريق شركات ويجدن أكثر من لغة، وتتم الاستعانة بهن لأعمال المنزل والعناية بالأطفال وتحصيلهن الدراسي أيضا، وهن يحصلن على مبلغ شهري لا يقل عن 4000 جنيه حسب الخبرة وما يجدن من مهارات.

والشريحة الثانية هي الأقل وهي الأكثر وجودا في المجتمع المصري، حيث تستعين بهن الأسر المصرية من كل الطبقات تقريبا ولا يتبعن شركات، بل يأتي بهن سماسرة أو حراس العقارات من القرى والنجوع المنسية في محافظات البلاد.

تقنين المهنة

«هذه الفئة مهضوم حقها تمامًا» كانت هذه الكلمات إشعاراً بموافقة النائب فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب، على المطالبات التى تنادي بتقنين مهنة خادمات المنازل، مطالباً بأن يتم الاتفاق على آلية محددة يخضع لها جميع العاملين بالمهنة لحفظ حقهن، كأن يكن مسجلات في مكاتب العمل، حتى يستطعن الحصول على حقوقهن التي كفلتها لهن الدولة والقانون، خاصة أن معدل الجريمة بالفعل مرتفع في المنازل التي تعمل بها خادمات.

وجهة النظر السابقة تبنتها عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عبلة الهواري، التى أكدت أن هذه الشريحة مظلومة كثيرًا لأنها من الفئات غير المقننة، لذلك فإن إصدار قانون يخص العاملات وينص على منحهن كل المزايا التي تمنحها الدولة، وإلزام أصحاب العمل بتقديم كل الحقوق لهن، من تأمين اجتماعي وصحي، إضافة إلى وجود كيان يضمهن.

النظرة دونية

«نريد قانون يحمينا» كان هذا عنوان للقاء نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية لمناقشة المشاكل والأزمات التى تتعرض لها العاملات، بحضور عدد من الشخصيات العامة، رصدت العديد من المشكلات مثل فقدان الهوية، بجانب عدم وجود مظلة صحية واجتماعية، ووجود نظرة متدنية من المجتمع تجاه هذه الفئة المهمشة.