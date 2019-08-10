تونس.. استيفاء 25% من المرشحين لانتخابات الرئاسة

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

انتخابات تونس

أكد عضو هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن نحو 25% فقط من الذين قدموا ملفات ترشحهم يستوفون شروط الترشح. وقال بوعسكر، في تصريحات اليوم السبت بإذاعة "موزاييك أف أم": إن "27 مترشحا فقط أودعوا الضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار تونسي بالخزينة العامة للبلاد"، مضيفا أن 33 مطلب ترشح تضمنت أخطاء في التزكيات. وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء أمس الجمعة، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019. وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء أمس الجمعة، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019.

وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، بأنه تم غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية المبكرة، يوم الجمعة، وسيتم انطلاقا من اليوم السبت التنبيه على المترشحين الذين لم يكملوا وثائق ترشحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين. ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في 17 نوفمبر