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6 أجزاء من الجسم دائما ننسى حمايتها من الشمس

يمكن تطبيق واقي الشمس اليومي المعتاد على ظهر اليدين ونظرًا لأنك تستخدمين يديك باستمرار على مدى اليوم فإن إعادة تطبيق واقي الشمس هو المفتاح حيث يمكن بسهولة فركه أو غسله
تحرير:أمنية مراد ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الصن بلوك
الصن بلوك
الصن بلوك مهم ليس فقط في أوقات الصيف كما يعتقد البعض، لكن يجب الاهتمام بوضعه طوال السنة، وهناك مناطق معينة من الجسم يتم التغاضي عنها بسهولة وتنسين تغطيتها بالصن بلوك، وهذه المناطق معرضة لخطر تلف الجلد أو تطوير خلايا غير طبيعية وتقشير الجلد، في حين أن الهدف من وضع الصن بلوك هو منع حدوث حروق شمس مؤلمة في النهاية ولكن التفكير على المدى الطويل فإن الهدف من الحماية المناسبة للشمس هو الوقاية من سرطان الجلد، وفي التقرير التالي نستعرض بعض المناطق الأكثر شيوعًا التي نفتقد تطبيق الصن بلوك عليها وكيفية حمايتها من حروق الشمس.
الرقبة: المنطقة التي يمكن إهمالها في كثير من الأحيان هي الرقبة. في حين أن الرقبة بأكملها تحتاج إلى عامل حماية من الشمس -بما في ذلك الجزء الأمامي الذي يكون عادةً في ظل فكك- فإن الجانبين والجزء الخلفي من الرقبة معرضان بشكل خاص لأشعة الشمس الضارة، ويشير إلى أنه يتم إنفاق الكثير من المال سنويًا على تثبيت
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زيت-الورد

التقليل من الالتهابات..لزيت الورد فوائد تعرف عليها

رائحة الورد من أكثر الروائح العطرة التي نحبها، فعند الدخول لحديقة مليئة بمختلف الورود ستجد نفسك مبتسمًا تلقائيًا لسببين الأول المظهر الرائع للورد والثاني الرائحة الجميلة له، ولكن هل فكرت ذات يوم إنه يوجد فوائد كثيرة للورد، فوفقًا لبعض من الأبحاث، يتميز زيت الورد بخصائص مضادة للباكتيريا، والتقليل من التوتر والقلق والاكتئاب، يعتبر من الزيوت العطرية التي تعطي أيضًا رائحة رائعة للجسم على المدى الطويل، كما إنه يمكن استخدامه في الاستحمام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
المرأة-الحامل-والفجل

ارتدي أحذية مريحة.. للتخلص من تورم القدم أثناء الحمل

تعاني الأم دائمًا حتى يأتي طفلها إلى الحياة، ولكن اهتمامها لن يتوقف، فهي مصدر الأمان والرعاية له، لا يعلم مقصد غيرها، فمن غيرها سيوهب حياته من أجله، وليس ذلك فقط، ولكن تتعرض الأم في أثناء الحمل لبعض الأعراض التي تزعجها وتصعب من حملها، على سبيل المثال الدوخة المستمرة، وعدم القدرة على التنفس، وتمدد ملحوظ في الجسم، وزيادة كبيرة في الوزن والشعور الدائم بالنوم والإجهاد والتعب والإرهاق ومن أكثر الأعراض البارزة: تورم القدمين، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
ارتفاع-نسبة-الكوليسترول

المعدلات المرتفعة من الكوليسترول تزيد من الخرف

توجد عدة عوامل تؤدي إلى ارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم، بعضها تسهل السيطرة عليه؛ مثل قلة النشاط البدني والوزن الزائد، إضافة إلى اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة وغني بكميات كبيرة من اللحوم، وعلى الجانب الآخر، توجد عوامل ليست تحت السيطرة؛ مثل العوامل الوراثية، كما أن التدخين من العوامل المؤثرة بشكل كبير في خفض مستوى الكوليسترول الجيد، وآخر ما جاءت به الدراسات أن ارتفاع معدلات الكوليسترول يزيد من الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف، نقلا عن "daily mail".
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