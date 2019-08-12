6 أجزاء من الجسم دائما ننسى حمايتها من الشمس

يمكن تطبيق واقي الشمس اليومي المعتاد على ظهر اليدين ونظرًا لأنك تستخدمين يديك باستمرار على مدى اليوم فإن إعادة تطبيق واقي الشمس هو المفتاح حيث يمكن بسهولة فركه أو غسله
الصن بلوك مهم ليس فقط في أوقات الصيف كما يعتقد البعض، لكن يجب الاهتمام بوضعه طوال السنة، وهناك مناطق معينة من الجسم يتم التغاضي عنها بسهولة وتنسين تغطيتها بالصن بلوك، وهذه المناطق معرضة لخطر تلف الجلد أو تطوير خلايا غير طبيعية وتقشير الجلد، في حين أن الهدف من وضع الصن بلوك هو منع حدوث حروق شمس مؤلمة في النهاية ولكن التفكير على المدى الطويل فإن الهدف من الحماية المناسبة للشمس هو الوقاية من سرطان الجلد، وفي التقرير التالي نستعرض بعض المناطق الأكثر شيوعًا التي نفتقد تطبيق الصن بلوك عليها وكيفية حمايتها من حروق الشمس.
الرقبة:
المنطقة التي يمكن إهمالها في كثير من الأحيان هي الرقبة. في حين أن الرقبة بأكملها تحتاج إلى عامل حماية من الشمس -بما في ذلك الجزء الأمامي الذي يكون عادةً في ظل فكك- فإن الجانبين والجزء الخلفي من الرقبة معرضان بشكل خاص لأشعة الشمس الضارة، ويشير إلى أنه يتم إنفاق الكثير من المال سنويًا على تثبيت
الرقبة:
المنطقة التي يمكن إهمالها في كثير من الأحيان هي الرقبة. في حين أن الرقبة بأكملها تحتاج إلى عامل حماية من الشمس -بما في ذلك الجزء الأمامي الذي يكون عادةً في ظل فكك- فإن الجانبين والجزء الخلفي من الرقبة معرضان بشكل خاص لأشعة الشمس الضارة، ويشير إلى أنه يتم إنفاق الكثير من المال سنويًا على تثبيت الكريمات والحقن والليزر في هذه المنطقة وهي نتيجة التعرض لأشعة الشمس وشيخوخة الجلد.
الوقاية:
ابدئي باستخدام واقٍ من الشمس بحماية SPF 30 أو أعلى ويفضل أن يكون مضادا للماء إذا كنت تعرقين كثيرا. ضعي واقي الشمس على الرقبة من الأمام ثم على جانبي الرقبة وصولاً إلى خط الشعر في الظهر هذا سيضمن لك تغطية جيدة كما يمكنك ارتداء قبعة واسعة الحواف لحماية إضافية.
الجزء العلوي من الصدر:
المقصود به مباشرة أعلى المكان الذي يتوقف فيه قميصك عن تغطيتك أسفل بداية رقبتك مباشرة، أو حيث توجد عظمة الترقوة حيث يقول د. ريجاني كاتا، طبيب الأمراض الجلدية: "رغم أن الجميع عادة ما يتذكرون القيام باستخدام واقي الشمس على وجوههم فقد يكون من الصعب تذكر حماية الرقبة والصدر العلوي".
الوقاية:
أنت بحاجة إما لتطبيق طبقة إضافية من واقي الشمس أو ارتداء قميص عالي العنق يغطي هذه المنطقة.
الشفاه:
يقول د.كاسردجيان، طبيب أمراض جلدية: "غالبًا ما تكون الشفاه مفقودة عند الحماية من أشعة الشمس وهي معرضة بشكل مزمن للأشعة فوق البنفسجية، وللأسف نرى بعضًا من سرطانات الجلد على الشفاه ويمكن أن تصبح أكثر عدوانية وتحتاج إلى علاج جراحي لذا فإن الوقاية أمر أساسي". ولحسن الحظ هناك العديد من واقيات الشمس أو مرهم الشفاه المصنوع خصيصًا للشفاه.
الوقاية:
يقترح د.كاسردجيان استخدام واقي شمسي يحتوي على أكسيد الزنك أو مرطب شفاه لديه SPF، وإذا كان لديك بقعة خشنة متقشرة أو قرحة لا تتحسن مع منتجات الشفاه التقليدية فمن المهم أن تستشيري الطبيب.
اليدان:
يقول د.كاسردجيان: "تتعرض اليدان بشكل خاص للتلف طويل المدى للأشعة فوق البنفسجية وخطر الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة، حتى في يوم غائم من المهم حماية يديك خاصة أثناء القيام بالأنشطة في الخارج، حيث ممكن لحماية يديك منع حروق الشمس الضارة ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل بقع الشمس والنمش".
الوقاية:
يمكن تطبيق واقي الشمس اليومي المعتاد على ظهر اليدين، ونظرًا لأنك تستخدمين يديك باستمرار على مدى اليوم فإن إعادة تطبيق واقي الشمس هو المفتاح حيث يمكن بسهولة فركه أو غسله.
الأذنان:
يقول د.كاسردجيان: "هذه منطقة نرى للأسف أن العديد من سرطانات الجلد تتطور فيها، حيث تُنسى عند تطبيق واقي الشمس ليس فقط الآذان نفسها ولكن خلف الأذنين أيضًا حيث تتعرض بشكل مستمر للأشعة فوق البنفسجية.
الوقاية:
يجب وضع واقي الشمس على قمم أذنيك لكن إضافة قبعة تعني حماية إضافية لوجهك أيضًا.
القدمان:
لقد كنت إما هذا الشخص أو رأيت شخص ذا أقدام سمراء. يمكن أن يجعل ارتداء أي نوع من الأحذية مؤلمًا. سواء كنت تستريح على الشاطئ أو تقضي يومك في الخارج فقد يكون من السهل أن تنسى حماية قدميك، ولكن هذه المنطقة من الجلد مهمة لحماية تماما مثل أي جزء آخر من الجسم.
الوقاية:
حاول استخدام واقٍ شمسي مقاوم للماء خاصة إذا كنت في مكان رطب أو رملي وإذا كنت تدخلين الماء فتأكدي من إعادة تطبيقه كل ساعتين.