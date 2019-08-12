6 أجزاء من الجسم دائما ننسى حمايتها من الشمس

يمكن تطبيق واقي الشمس اليومي المعتاد على ظهر اليدين ونظرًا لأنك تستخدمين يديك باستمرار على مدى اليوم فإن إعادة تطبيق واقي الشمس هو المفتاح حيث يمكن بسهولة فركه أو غسله

تحرير:أمنية مراد ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الصن بلوك

الصن بلوك مهم ليس فقط في أوقات الصيف كما يعتقد البعض، لكن يجب الاهتمام بوضعه طوال السنة، وهناك مناطق معينة من الجسم يتم التغاضي عنها بسهولة وتنسين تغطيتها بالصن بلوك، وهذه المناطق معرضة لخطر تلف الجلد أو تطوير خلايا غير طبيعية وتقشير الجلد، في حين أن الهدف من وضع الصن بلوك هو منع حدوث حروق شمس مؤلمة في النهاية ولكن التفكير على المدى الطويل فإن الهدف من الحماية المناسبة للشمس هو الوقاية من سرطان الجلد، وفي التقرير التالي نستعرض بعض المناطق الأكثر شيوعًا التي نفتقد تطبيق الصن بلوك عليها وكيفية حمايتها من حروق الشمس.

الرقبة: المنطقة التي يمكن إهمالها في كثير من الأحيان هي الرقبة. في حين أن الرقبة بأكملها تحتاج إلى عامل حماية من الشمس -بما في ذلك الجزء الأمامي الذي يكون عادةً في ظل فكك- فإن الجانبين والجزء الخلفي من الرقبة معرضان بشكل خاص لأشعة الشمس الضارة، ويشير إلى أنه يتم إنفاق الكثير من المال سنويًا على تثبيت