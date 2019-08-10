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ترامب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
ترامب وكيم
ترامب وكيم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح النووي قائلًا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيول".
وتابع "إنني أتطلع إلى رؤية كيم في المستقبل غير البعيد! كوريا الشمالية الخالية من الأسلحة النووية ستؤدي إلى واحدة من أنجح الدول في العالم."يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد مسؤول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة على علم بالصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، وتراقب الوضع هناك وتتشاور مع حلفائها في اليابان وكوريا
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ترامب (2)

سياسات متناقضة لحملة ترامب الانتخابية الجديدة

بعد أقل من 48 ساعة من مقتل 22 شخصًا في ما يُعتقد أنه هجوم إرهابي محلي ضد المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أطلقت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب مجموعة جديدة من إعلانات فيسبوك تشير إلى المدينة الحدودية الحزينة. وخلال الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول فريق الرئيس الأمريكي جذب مزيد من الدعم لمشروع دونالد ترامب لبناء جدار حدودي عازل مع المكسيك، وهو المشروع الذي مر بمراحل متكررة من الخلافات والأزمات بين البيت الأبيض والكونجرس.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يعين ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه ينوي تعيين جوزف ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات، ليحل بذلك محل دان كوتس، الذي يترك مهماته في الخامس عشر من أغسطس الحالي. وبحسب وكالة «فرانس برس»، كتب ترامب على موقع «تويتر»: «يسرني أن أعلن لكم أن جوزف ماجواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ستتم تسميته مديرا موقتا للاستخبارات الوطنية بدءا من الخامس عشر من أغسطس». وأضاف ترامب: «كانت للأميرال ماجواير مسيرة طويلة ومميزة بالجيش، إذ شغل مناصب قيادية على المستويات كافة، أنا واثق من أنه سيؤدي عملا ممتازا».
وزارة الخارجية الأمريكية

بسبب نشر صور أمريكي.. واشنطن تصف الصين بـ«نظام بلطجي»

وصفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الصين بأنها "نظام بلطجي" بعد أن نشرت السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. وقالت المتحدثة مورجان أورتاجوس في إفادة صحفية ”لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي وصوره وأسماء أطفاله.. لا أعتقد أن ذلك احتجاج رسمي، هذا ما يفعله نظام بلطجي". وتشهد هونج كونج التي تسيطر عليها الصين احتجاجات مستمرة منذ شهور، رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني.
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ترامب يهاجم ماكرون بسبب إيران: لا تتحدث باسم أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران تعاني من مشكلة مالية خطيرة، وإن النظام في طهران يرغب بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي، على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، أن طهران تتلقى إشارات متضاربة من جميع الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون. وتابع ترامب، أنه يعلم أن إيمانويل ماكرون يُريد الخير للجميع، وكذلك الآخرون، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة، واشنطن تستطيع أن تتحدث باسمها ولنفسها. وشدد ترامب على أن لا أحد مصرح له بأي شكل من الأشكال أن يمثلنا أو يتحدث باسمنا.
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كيم-جونج-أون

ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية

لماذا تخشى كوريا الشمالية من طائرات «F-35»؟

شهد الصراع بين كوريا الشمالية فترات متباينة من التوترات على المستوى السياسي، حيث ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية عدد من الفرص التي قد تشير إلى أن التوصل لحل سياسي بات أمر وشيك، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد في أعقاب حضوره لقمة مجموعة العشرين التي عقدت في اليابان الشهر الماضي. وعلى الرغم من محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء زعيم كوريا الشمالية وطموحاته بشأن نزع السلاح النووي، فإن العديد من الأمور يمكن أن تحول دون التوصل لاتفاق سياسي مرضٍ لكافة الأطراف في المستقبل.
حسن-روحانى

إيران: نراقب كل سفن أمريكا التي تعبر مياه الخليج

قال قائد البحرية الإيرانية، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر مياه الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الآليات التي تراقب إيران بها السفن. من ناحية أخرى، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا.
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ترامب يعلن يأسه من إيران: التفاوض أصبح أكثر صعوبة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا، أشارت إلى أنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، إذ قال ترامب في تصريحات للصحفيين: "أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران".. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفضه القبض على المواطنين الأمريكيين.
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