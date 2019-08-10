ترامب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

ترامب وكيم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح النووي قائلًا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيول".

وتابع "إنني أتطلع إلى رؤية كيم في المستقبل غير البعيد! كوريا الشمالية الخالية من الأسلحة النووية ستؤدي إلى واحدة من أنجح الدول في العالم."يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد مسؤول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة على علم بالصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، وتراقب الوضع هناك وتتشاور مع حلفائها في اليابان وكوريا