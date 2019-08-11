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بالتأمل والضحك.. تغلب على الضغوط النفسية

يجب أن تبتعد عن مصدر الضغوط لفترة قصيرة جدا تتمكن فيها من الراحة وتبدأ في التفكير من جديد، وعليك أيضا الابتعاد في تلك الفترة عن تناول المشروبات المنبهة
تحرير:إسراء طعواش ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الضغوط النفسية
الضغوط النفسية
للضغوط النفسية آثار عديدة فى الإنسان، منها آثار جسمانية مثل ارتفاع ضغط الدم وكذلك السكر والقولون العصبي، وهناك آثار نفسية مثل القلق والأرق والإحباط، وهناك آثار سلوكية عديدة لا نلاحظها ونحن تحت هذا الضغط؛ مثل العصبية وسرعة الغضب وكذلك العنف. ولكي نتجنب هذه الآثار ونتغلب على هذه الضغوط أيا كان سببها (العمل أو الأسرة أو مشكلات شخصية) فنحن نحتاج إلى معرفة الطرق التي يمكن من خلالها التغلب على الضغوط وتحقيق أهدافنا واستمرار حياتنا بشكل أفضل من قبل، وهذا ما سنتناوله في السطور التالية.
1- عبر عن انفعالك من الآثار الواضحة التي تتركها الضغوط فى الفرد، وجود بعض الانفعالات السلبية؛ مثل الغضب والضيق والعصبية، وهذه الانفعالات لا تترك لنا مجالا لرؤية الأمور وتقييم الموقف بشكل سليم؛ لذلك نحتاج أولا إلى التعبير عن هذه الانفعالات والتخلص منها لنتمكن من التفكير دون تأثير المشاعر السلبية. 2-
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بعيدًا عن شغل البيت.. اهتمي بنفسك في العيد بـ8 حيل

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