بالتأمل والضحك.. تغلب على الضغوط النفسية

يجب أن تبتعد عن مصدر الضغوط لفترة قصيرة جدا تتمكن فيها من الراحة وتبدأ في التفكير من جديد، وعليك أيضا الابتعاد في تلك الفترة عن تناول المشروبات المنبهة
للضغوط النفسية آثار عديدة فى الإنسان، منها آثار جسمانية مثل ارتفاع ضغط الدم وكذلك السكر والقولون العصبي، وهناك آثار نفسية مثل القلق والأرق والإحباط، وهناك آثار سلوكية عديدة لا نلاحظها ونحن تحت هذا الضغط؛ مثل العصبية وسرعة الغضب وكذلك العنف. ولكي نتجنب هذه الآثار ونتغلب على هذه الضغوط أيا كان سببها (العمل أو الأسرة أو مشكلات شخصية) فنحن نحتاج إلى معرفة الطرق التي يمكن من خلالها التغلب على الضغوط وتحقيق أهدافنا واستمرار حياتنا بشكل أفضل من قبل، وهذا ما سنتناوله في السطور التالية.
1- عبر عن انفعالك
من الآثار الواضحة التي تتركها الضغوط فى الفرد، وجود بعض الانفعالات السلبية؛ مثل الغضب والضيق والعصبية، وهذه الانفعالات لا تترك لنا مجالا لرؤية الأمور وتقييم الموقف بشكل سليم؛ لذلك نحتاج أولا إلى التعبير عن هذه الانفعالات والتخلص منها لنتمكن من التفكير دون تأثير المشاعر السلبية.
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1- عبر عن انفعالك
من الآثار الواضحة التي تتركها الضغوط فى الفرد، وجود بعض الانفعالات السلبية؛ مثل الغضب والضيق والعصبية، وهذه الانفعالات لا تترك لنا مجالا لرؤية الأمور وتقييم الموقف بشكل سليم؛ لذلك نحتاج أولا إلى التعبير عن هذه الانفعالات والتخلص منها لنتمكن من التفكير دون تأثير المشاعر السلبية.
2- احذر الأساليب السلبية
يلجأ الكثيرون عند المرور ببعض الضغوط النفسية إلى بعض الأساليب غير السليمة في التعامل معها؛ مثل الهروب من المشكلة أو إنكارها أو إلقاء اللوم على الآخرين، وأحيانا ينسحب من الموقف ولا يواجهه، وكل هذه الطرق لا تمكن من حل المشكلة أو تقليل الضغط الذي يعاني منه الفرد، بل تتسبب في زيادة المشكلة وتفاقمها.
3- التأمل والهدوء
هما أيضا من الأساليب الجميلة للتخلص من المشاعر السلبية والقلق والتوتر والعصبية الناتجة عن الضغط، ويعطيانا بعض الطاقة الإيجابية المهمة التي نحتاج إليها في هذا الوقت لنتمكن من التفكير بشكل أكثر إيجابية في المشكلة بعيدا عن تأثير هذه الضغوط. قبل العيد.. تخلص من الإجهاد بهذه الحيل البسيطة
4- خذ قليلا من الراحة
يجب أن تبتعد عن مصدر الضغوط لفترة قصيرة جدا، تتمكن فيها من الراحة وتبدأ في التفكير من جديد، وعليك أيضا الابتعاد في تلك الفترة عن تناول المشروبات المنبهة مثل (القهوة والشاي والنسكافيه) وكذلك تقليل التدخين، لأن هذه الأشياء تتسبب في زيادة التوتر والقلق لدى الفرد، ما يسبب مضاعفة القلق لدينا مع الضغوط.
5- تنظيم التفكير
في ظل هذه الضغوط نحتاج إلى التفكير السليم الذي يساعدنا على إيجاد الحلول المناسبة، وتنظيم التفكير من الأمور المهمة جدا التي يجب أن نلجأ لها وكذلك يجب التفكير بإيجابية بعيدا عن اليأس والإحباط والاستسلام الذين يوجهوننا إلى الفشل.
6- اطلب الدعم من أصدقائك
الدعم والمساندة لهما دور كبير جدا في التغلب على مشكلات عديدة يعاني منها الإنسان، ما يقيه عددا كبيرا من الاضطرابات النفسية المختلفة، فالدعم النفسي والاجتماعي، سواء من الأسرة أو الأصدقاء، يساعد فى التغلب على المشاعر السلبية وتفريغها، وكذلك التفكير الإيجابي.
7- تعلم مهارات جديدة
من خلال تحديد بعض المهارات الاجتماعية التي تحتاج لها في التغلب على الضغوط؛ مثل مهارات التواصل مع الآخرين، وكذلك مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات والعمل على تنميتها، فعلينا تعلُّم ذلك لأجل التغلب على هذه الضغوط، فبذلك لن تتغلب على هذه الضغوط فقط، بل ستتمكن من التغلب على العديد من الضغوط والمشكلات الأخرى التي قد تصادفها في ما بعد.
8- اضحك
للضحك آثار نفسية إيجابية عديدة فى الإنسان، فهو يساعد على تحسين العمليات العقلية، مثل الانتباه والذاكرة والتفكير، وكذلك يساعد على مقاومة الاكتئاب ويقلل من أثر الإجهاد النفسي والتوتر، ويساعد الضحك أيضا على التفكير بإيجابية، كما يقلل من أثر الضغوط النفسية، فكل هذه الفوائد تساعد الشخص الذي يعاني من الضغوط في التغلب عليها.