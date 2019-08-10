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أمريكا تهاجم الصين مجددا: تصرفها سافلًا

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
ترامب وشي
ترامب وشي
في تصعيد جديد للخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم، نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالأساليب الخطيرة، التي تستخدمها وسائل الإعلام الصينية، غداة انتقادات بكين بشأن لقاء عقدته دبلوماسية أمريكية في هونج كونج، مع ناشطين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاجوس، أن مقالات وسائل الإعلام الصينية الرسمية بشأن دبلوماسية أمريكية في هونج كونج انتقلت من كونها غير مسؤولة إلى خطيرة. وتابعت: "هذا الأمر يجب أن يتوقف.. السلطات الصينية تعرف ذلك جيدا، موظفونا القنصليون المعتمدون يقومون بعملهم فقط مثل دبلوماسيي كل الدول".
فيما حثت الخارجية الصينية في بيان سابق، القنصلية على العمل فورًا على قطع كل علاقة مع مثيري الشغب المناهضين للصين، ووقف كل تدخل في شؤون هونج كونج على الفور. وردت الولايات المتحدة متهمة بكين، بأن تصرفها كان سافلا، وبأنها تعمدت مضايقة الدبلوماسية الأمريكية. وأوضحت متحدثة الخارجية الأمريكية، أن لدى الصين
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قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (1)

ترامب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح النووي قائلًا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيول".
ترامب (2)

سياسات متناقضة لحملة ترامب الانتخابية الجديدة

بعد أقل من 48 ساعة من مقتل 22 شخصًا في ما يُعتقد أنه هجوم إرهابي محلي ضد المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أطلقت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب مجموعة جديدة من إعلانات فيسبوك تشير إلى المدينة الحدودية الحزينة. وخلال الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول فريق الرئيس الأمريكي جذب مزيد من الدعم لمشروع دونالد ترامب لبناء جدار حدودي عازل مع المكسيك، وهو المشروع الذي مر بمراحل متكررة من الخلافات والأزمات بين البيت الأبيض والكونجرس.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يعين ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه ينوي تعيين جوزف ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات، ليحل بذلك محل دان كوتس، الذي يترك مهماته في الخامس عشر من أغسطس الحالي. وبحسب وكالة «فرانس برس»، كتب ترامب على موقع «تويتر»: «يسرني أن أعلن لكم أن جوزف ماجواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ستتم تسميته مديرا موقتا للاستخبارات الوطنية بدءا من الخامس عشر من أغسطس». وأضاف ترامب: «كانت للأميرال ماجواير مسيرة طويلة ومميزة بالجيش، إذ شغل مناصب قيادية على المستويات كافة، أنا واثق من أنه سيؤدي عملا ممتازا».
وزارة الخارجية الأمريكية

بسبب نشر صور أمريكي.. واشنطن تصف الصين بـ«نظام بلطجي»

وصفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الصين بأنها "نظام بلطجي" بعد أن نشرت السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. وقالت المتحدثة مورجان أورتاجوس في إفادة صحفية ”لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي وصوره وأسماء أطفاله.. لا أعتقد أن ذلك احتجاج رسمي، هذا ما يفعله نظام بلطجي". وتشهد هونج كونج التي تسيطر عليها الصين احتجاجات مستمرة منذ شهور، رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني.
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صرافة في الصين

زيادة الأسعار في الصين تنذر بأزمة اقتصادية عالمية

اعتادت الصين على اتباع نسق هادئ دومًا في التعامل مع العديد من الأزمات الخاصة بالأوضاع الداخلية في البلاد، وبالأخص ما يتعلق منها بالعوامل الرئيسية للحياة مثل الطعام والشراء والسلع الرئيسية، والتي يؤدي أي تغيير فيها إلى مشكلات كبيرة على المستوى الاجتماعي. وعلى الرغم من النهج الصيني المتبع منذ سنوات طويلة، فإن من الواضح أن هناك تأثرا كبيرا على المستوى الاجتماعي في الصين خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار العديد من السلع الرئيسية، وهو ما يرجع للعديد من العوامل التي كانت خارج سيطرة الصين.
وزارة الخارجية الأمريكية

بسبب نشر صور أمريكي.. واشنطن تصف الصين بـ«نظام بلطجي»

وصفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الصين بأنها "نظام بلطجي" بعد أن نشرت السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. وقالت المتحدثة مورجان أورتاجوس في إفادة صحفية ”لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي وصوره وأسماء أطفاله.. لا أعتقد أن ذلك احتجاج رسمي، هذا ما يفعله نظام بلطجي". وتشهد هونج كونج التي تسيطر عليها الصين احتجاجات مستمرة منذ شهور، رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني.
ترامب (2)

تعريفات ترامب الجديدة ضد الصين ستضر بـ«أمريكا أولا»

لم تعد المخاوف الأمريكية تجاه الحرب التجارية مع الصين تكمن في الإجراءات التي قد تتخذها بكين كرد فعل للتعريفات الجمركية المختلفة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الآتية من الصين إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، فالمخاوف الأمريكية باتت تشمل أيضا إمكانية التأثر بالقرارات التي يتخذها ترامب في مواجهة الصين، والتي قد تؤثر بشكل رئيسي فى النمط التجاري والاقتصادي للولايات المتحدة في المستقبل القريب، لا سيما مع توسيع ترامب شرائح التعريفات الجمركية.
مسيرة-هونج-كونج 1 (1)

دون أدلة.. بكين تتهم واشنطن بدعم مظاهرات هونج كونج

شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية ذات الوضع الإداري الخاص، مظاهرات مستمرة منذ شهر مايو، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بترحيل المتهمين إلى الصين. وعلى الرغم من تراجع إدارة المدينة عن تمرير مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرات المعارضة للتدخل الصيني في شؤونها، وهو ما دفع وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إلى اتهام الولايات المتحدة بالتأثير على الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للديمقراطية. وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين: "كما تعلمون جميعا، فهم من صنيعة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى".
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