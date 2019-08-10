«وقع بين الأسانسير والحيطة».. مصرع طفل رضيع بالبحيرة

تحرير:محمود عبدالصبور ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

جثة طفل- أرشيفية

لقي طفل يبلغ من العمر عاما، مصرعه اليوم، أثر سقوطه من مصعد عقار بناحية مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود وسط تزاحم كبير من قبل أسرته وأقاربه، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاي البارود لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها للمعاينة، وجارٍ انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، في انتظار استخراج تصريح الدفن لتشييعه في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن والانهيار من قبل أقاربه، وتم فرض كردون أمني بقيادة ضباط مباحث مركز الشرطة وقوات الحماية المدنية، بمحيط العقار لمعرفة سبب سقوط المصعد والمعاينة.

وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور شرطة إيتاى البارود، يفيد بسقوط طفل من مصعد إحدى العمارات بإيتاى البارود، وتوفي في الحال. وانتقل الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة ايتاى البارود والأجهزة الأمنية بمركز إيتاى البارود، وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال الطفل