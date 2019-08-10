الفلسطينيون يستقبلون عيد الأضحى بالزحف إلى الأقصى

مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين أعلن تأخير صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى ساعة واحدة لمواجهة الاقتحامات المتوقعة للمسجد الأقصى

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

لا تتوقف معاناة الفلسطينيين حتى في أوقات الأفراح والأعياد، فمع حلول عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة خرجت دعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد الأقصى في شرق القدس بشكل جماعي العيد، كما واصلت قوات الاحتلال حملاتها القمعية على الفلسطينيين في عدد مناطق الضفة الغربية، لتعكر فرحتهم بهذه الأيام المباركة. وجاءت دعوات اقتحام الأقصى في الوقت الذي يتزامن عيد الأضحى المبارك هذا العام، مع ما يسمى بـ"صوم التاسع من آب" لدى اليهود الذي يؤرخ لذكرى خراب الهيكل المزعوم حيث يخطط آلاف المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى.

وطلب مستوطنون من شرطة الاحتلال، السماح لهم باقتحام المسجد الأقصى في يوم عيد الأضحى، الأحد، المصادف ليوم صيام لليهود بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل". وتغلق الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين في المناسبات الدينية الإسلامية، وبينها يوما الفطر والأضحى. وردا على قرار منع المصلين

وطلب مستوطنون من شرطة الاحتلال، السماح لهم باقتحام المسجد الأقصى في يوم عيد الأضحى، الأحد، المصادف ليوم صيام لليهود بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وتغلق الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين في المناسبات الدينية الإسلامية، وبينها يوما الفطر والأضحى.



وردا على قرار منع المصلين من إقامة صلاة العيد، وبعد قرار إعلان الشرطة الإسرائيلية أنها ستجري "تقييما" للوضع في الأقصى مع ساعات الصباح الأولى أول أيام العيد لتقرر بناء عليه فتح المسجد أم لا، أعلنت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء بالقدس، عن إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى غدا الأحد، لتكون صلاة العيد جامعة في المسجد الأقصى.

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إعلان الهيئات الإسلامية جاء في بيان مشترك صدر عن مفتي القدس وفلسطين الشيخ محمد حسين، ورئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري.

وشددت الهيئات الثلاث في بيان مشترك صدر، الجمعة، على ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس، مؤكدة جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من العيد حتى يعمر الأقصى، وفقا لـ"سكاي نيوز".





مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، أعلن عن تأخير صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى ساعة واحدة لمواجهة الاقتحامات المتوقعة.

ودعا في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، إلى شد الرحال للمسجد أول أيام عيد الأضحى، محذراً من تهديدات المستوطنين باقتحامه.

وشدد مفتي القدس والديار الفلسطينية على أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، وأنه لا يخضع للمفاوضات أو المساومات.

عبد الله صيام، نائب محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، اعتبر أن هذه الدعوات تمثل "اعتداء على عقيدة المسلمين" بالتزامن مع حلول أكبر الأعياد الإسلامية.

وأكد صيام للإذاعة الفلسطينية الرسمية على رفض مخططات إسرائيل لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى الذي هو حق للمسلمين فقط.

وحذرت حركة حماس، من مخطط المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية، يوم العيد.

قال باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة، في بيان "إن اقتحام الأقصى اعتداء صارخ على مقدسات المسلمين".

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وأكد نعيم أن هذه الخطوة "قد تفجر الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية"، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ما سماه "بالجنون قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة"، ولفت إلى أنه "لا يمكن فرض حقائق بالبلطجة والعربدة أو فرض الأمر الواقع". وفق ما ذكرت "الأناضول".

وينتظر النشطاء اليهود قرار الشرطة الإسرائيلية، الذي يسمح لهم بزيارة "جبل الهيكل" "الحرم القدسي" غدا الأحد.

وأشارت صحيفة "هآرتس" أنه بشكل عام يتم إغلاق المكان أمام اليهود والسياح خلال أعياد المسلمين، لكن هذه المرة يطمح الناشطون اليمينيون في أن تسمح لهم السلطات بدخول المكان بمناسبة "صوم التاسع من آب".

ومطلع يونيو الماضي حدثت توترات مماثلة بحلول احتفالات إسرائيل بـ"يوم القدس"، الذي يؤرخ لاحتلال المدينة المقدسة عقب حرب عام 1967، وهي الاحتفالات التي تزامنت مع العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يتم عادة إغلاق المكان أمام اليهود، ووقتها سمحت الشرطة الإسرائيلية لليهود باقتحام الأقصى، مما أثار غضب مئات المصلين المسلمين الذين ألقوا الحجارة تجاه الشرطة الإسرائيلية التي بادرت بدورها إلى اعتقال عدد منهم.