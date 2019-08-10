رياضة

في مباراة بطلها الفار.. السيتي يكتسح وست هام

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
في مباراة بطلها الفار، استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2019- 2020 بقوة، من خلال التغلب على وست هام برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، ليخطف بالتالي مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب مبكرًا من ليفربول، وذلك بعد فوز الريدز أمس على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1 على ملعب الأنفيلد، وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 25 عبر جابريل خيسوس الذي تلقى عرضية أرضية ساحرة من كيلي والكر أودعها الشباك بسهولة.
وعزز رحيم سترلينج من تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، بتسجيل الهدف الثاني، وفي الدقيقة 53 سجل جابريل خيسوس الهدف الثالث لمانشستر سيتي، إلا أن الهدف تم إلغاؤه بالرجوع إلى تقنية الفار بسبب التسلل. وسجل سترلينج الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة سحرية من رياض محرز
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الجبلاية تشكل اللجان وتقرر زيادة دوري الدرجة الثانية

عقد اتحاد الكرة، اجتماعا وديا مع مندوبي 79 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لسماع ومناقشة أسباب حضورهم التي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث. وحرصا على تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية، فيما تم تفويض أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل.
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هازارد عن انتقاله إلى ريال مدريد: أعيش في الجنة

انضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، ويبدو أن النجم البلجيكي يرغب في ترك بصمة حقيقية مع الفريق الذي طالما حلم باللعب في صفوفه، بحسب التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، وقال هازارد في هذا الشأن: "حلمت باللعب في صفوف ريال مدريد منذ أن كنت طفلا، وبالتالي عندما يأتي إلي ريال مدريد ليطرق الباب، لا يمكن أن أفعل أي شيء سوى فتح الباب، قضيت أعواما رائعة مع تشيلسي، ولكني أتواجد الآن في الجنة وأعمل تحت قيادة زيدان قدوتي".
جهاد-جريشة

جهاد جريشة: التحكيم في الخارج أسهل من داخل مصر

كشف الحكم الدولي جهاد جريشة، أنه يستهدف إنهاء مسيرته في الملاعب بعد المشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بقطر، كما أكد أن استخدام تقنية الفيديو "VAR" تساعد الحكام وتعطيهم فرصة ثانية للقرار الصائب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت. وقال جهاد جريشة: "أستهدف في الوقت الحالي الاستعداد بالشكل الجيد للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وأتمنى أن تكون نهاية مسيرتي التحكيمية بعد المشاركة في كأس العالم المقبلة، الأمور ليست سهلة، الوقت ليس بالكثير كما يظن البعض".
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (1)

محرز أساسيا أمام وست هام في البريميرليج

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي الذي سيخوض به اليوم السبت، مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم الجديد 2019- 2020، أمام وست هام على الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن، والذي شهد عودة النجم الجزائري رياض محرز بعد غيابه عن مباراة ليفربول في الدرع الخيرية بسبب جدل حول اختبارات المنشطات، كما شهد التشكيل الأساسي أيضًا غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، حيث فضل بيب جوارديولا الاعتماد على المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

السيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة وست هام

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي اليوم السبت في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويدخل السيتي المباراة وفي رصيده 7 انتصارات متتالية على وست هام في جميع المسابقات، ومن بينها الفوز برباعية نظيفة على هذا الملعب في الدوري الموسم الماضي، وحقق السيتي الانتصار في كل زياراته الأربع السابقة لهذا الملعب بمجموع المباريات 17- 1، ولم يحافظ فريق وست هام على نظافة شباكه أمام السيتي في 16 مباراة متتالية منذ التعادل 0-0 في عام 2012.
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اليوفي يعلن التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

وصل الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدينة تورينو الإيطالية، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس، حيث ربطت التقارير الصحفية الإيطالية دانيلو بالانتقال ليوفينتوس، بالإضافة لرحيل لاعب الفريق، البرتغالي جواو كانسيلو، لنادي مانشستر سيتي في صفقة تبادلية. ونشر الحساب الرسمي لنادي السيدة العجوز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ظهر فيه الظهير البرازيلي وهو يحط الرحال بمدينة تورينو، تمهيدًا للانضمام لليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
تتويج-ليفربول‎ (3)

رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
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