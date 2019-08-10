في مباراة بطلها الفار.. السيتي يكتسح وست هام

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

مانشستر سيتي

في مباراة بطلها الفار، استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2019- 2020 بقوة، من خلال التغلب على وست هام برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، ليخطف بالتالي مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب مبكرًا من ليفربول، وذلك بعد فوز الريدز أمس على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1 على ملعب الأنفيلد، وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 25 عبر جابريل خيسوس الذي تلقى عرضية أرضية ساحرة من كيلي والكر أودعها الشباك بسهولة.

وعزز رحيم سترلينج من تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، بتسجيل الهدف الثاني، وفي الدقيقة 53 سجل جابريل خيسوس الهدف الثالث لمانشستر سيتي، إلا أن الهدف تم إلغاؤه بالرجوع إلى تقنية الفار بسبب التسلل. وسجل سترلينج الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة سحرية من رياض محرز

وعزز رحيم سترلينج من تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، بتسجيل الهدف الثاني، وفي الدقيقة 53 سجل جابريل خيسوس الهدف الثالث لمانشستر سيتي، إلا أن الهدف تم إلغاؤه بالرجوع إلى تقنية الفار بسبب التسلل.



وسجل سترلينج الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة سحرية من رياض محرز وضعها بسهولة ساقطة من فوق حارس المرمى فابيانسكي.



وتحصل رياض محرز على ركلة جزاء، أهدرها سيرجيو أجويرو، قبل أن تعاد الكرة بعد الرجوع إلى تقنية الفار بسبب تحرك حارس المرمى، ليسجل أجويرو الهدف الرابع في الدقيقة 86.



واختتم سترلينج مهرجان الأهداف في الدقيقة 91، بعدما انفرد بالمرمى بتمريرة سحرية أخرى من محرز، ليكمل الهاتريك ويتصدر قائمة الهدافين مبكرًا.