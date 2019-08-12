نسبة الدهون في الجسم.. كيف تقيسها بسهولة؟

إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام وتتخذ خيارات غذائية صحية ولا تشاهد الميزان فقد حان الوقت لتقييم نسبة الدهون في الجسم لتحديد ما إذا كانت جهود تخفيف وزنك تعمل أم لا
عندما تحاول إنقاص الوزن فإن قياس الدهون في الجسم لا يقل أهمية عن قياس وزنك الكلي، ذلك لأن العادات الصحية مثل التمارين الرياضية يمكنها بناء العضلات، فيؤدي زيادة كتلة العضلات إلى بقاء الرقم على الميزان كما هو، أو في بعض الحالات يزداد حتى لو كنت تفقد الدهون. وتوجد طريقة واحدة لتقييم تقدم وزنك وهي قياس الدهون في الجسم، حيث يمكنك معرفة ما إذا كانت نسبة الدهون في العضلات صحية أم لا. موازين دهون الجسم ليست مضمونة تمامًا ولكنها ليست سوى بعض الخيارات لقياس الدهون في الجسم بين الزيارات مع طبيبك أو المدرب الشخصي.
كيف يعمل ميزان الدهون؟
ميزان الدهون في الجسم سهل الاستخدام، حيث يقيس كلاً من وزن الجسم ونسبة الدهون المقدرة. وتعمل هذه المقاييس بمساعدة أجهزة استشعار أسفل قدميك تستخدم معاوقة كهربائية حيوية. عندما تخطو على المقياس يمتد تيار كهربائي صغير عبر الساق والحوض ويقيس مقدار المقاومة من الدهون في الجسم، ثم تقيس
كيف يعمل ميزان الدهون؟
ميزان الدهون في الجسم سهل الاستخدام، حيث يقيس كلاً من وزن الجسم ونسبة الدهون المقدرة. وتعمل هذه المقاييس بمساعدة أجهزة استشعار أسفل قدميك تستخدم معاوقة كهربائية حيوية. عندما تخطو على المقياس يمتد تيار كهربائي صغير عبر الساق والحوض ويقيس مقدار المقاومة من الدهون في الجسم، ثم تقيس المستشعرات مستوى المقاومة التي يقابلها التيار أثناء انتقاله مرة أخرى عبر الساق الأخرى.
اعتمادًا على نوع مقياس الدهون في الجسم يمكن أن تصل المعلومات إلى هاتفك الذكي أو ساعة ذكية، وكذلك أي تطبيقات للياقة البدنية، وكقاعدة عامة فإن زيادة مقاومة الجسم تعني ارتفاع نسبة الدهون، ويرجع ذلك إلى أن الدهون تحتوي على كمية من الماء أقل من العضلات لذلك فهي أكثر كثافة من العضلات وأكثر صعوبة على الحركة الحالية.
مدى دقة ميزان الدهون:
هناك العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على النتائج وتشمل:
الجنس: النساء بشكل طبيعي لديهن دهون في الجسم أكثر من الرجال.
أماكن تخزين الدهون في الجسم.
الحمل: لا يوصى بهذه المقاييس في أثناء الحمل.
العمر: هذه المقاييس ليست مناسبة للأطفال.
الطول.
قياس الدهون أم مؤشر كتلة الجسم؟
قد يكون مؤشر كتلة الجسم (BMI) مؤشرا أكثر ثقة لصحتك العامة بدلا من الاعتماد على مقياس الدهون في الجسم وحده، بينما لا يمكن لمؤشر كتلة الجسم قياس الدهون، حيث يقدم صورة شاملة عما إذا كنت في نطاق الوزن المناسب لطولك وعمرك أم لا، وتحدد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) توصيات مؤشر كتلة الجسم التالية للبالغين:
أقل من 18.5 نقص الوزن
18.5 - 24.9 الوزن الطبيعي أو الصحي
25.0 - 29.9 زيادة الوزن
30.0 وما فوق السمنة
طرق أخرى لقياس الدهون
قياسات الخصر: قياسات دهون الجسم لا تخبرك بمقدار الدهون حول محيط الخصر والتي تعتبر خطرا على أمراض القلب والأوعية الدموية، داء السكري من النوع 2، مرض الكبد الدهني ويلاحظ المعهد القومي للقلب والرئة والدم أن خطر إصابتك بأمراض القلب والسكري يزداد إذا كنت امرأة يبلغ قياس خصرها أكثر من 88.9 سم أو رجل يبلغ قياس خصره أكثر من 101.6 سم.
المسماك: يستخدم من قبل محترفي اللياقة البدنية، حيث يستخدم لقرص طيات الجلد (عادة حول الخصر أو الوركين) لتقدير الدهون في جسمك وقد تكون النتائج أكثر أو أقل دقة اعتمادًا على خبرة الشخص الذي يقوم بإجراء القياس.
مسح الأشعة السينية مزدوجة الطاقة DEXA: غالبًا ما يتم استخدامه لقياس كتلة العظام في تشخيص هشاشة العظام وهو طريقة موثوقة لقياس الدهون في الجسم لكن للحصول على هذه الفحوصات ستحتاج إلى العثور على مركز يحتوي على المعدات كما أنها باهظة الثمن.
أجهزة قياس الدهون المحمولة: توجد مستشعرات على جانبي الجهاز تقيس دهون جسمك وأنت تحمل الجهاز أمامك، ولكنه ليس دقيقا مثل الطرق الأخرى لكنه سهل الاستخدام وغير مكلف نسبيًا.
اختبار الوزن تحت الماء: يعتمد هذا الاختبار على ازدهار وزن جسمك فالدهون تطفو بسهولة أكثر من العضلات وبناءً على طفو وزنك يمكن حساب نسبة الدهون في الجسم، ويعتبر أداة دقيقة لقياس الدهون في الجسم ومع ذلك صعب العثور على مركز لديه القدرة على القيام بهذا النوع من الاختبارات.
جهاز بود بود: متوفر في بعض مراكز اللياقة البدنية والمرافق الطبية، وهو جهاز تقف فيه لبضع دقائق بينما يقيس الدهون في الجسم عن طريق تخطيط تجويف الهواء (ADP). هذه الطريقة لديها دقة مماثلة بالمقارنة مع اختبار تحت الماء، ومع ذلك الوصول إلى هذه الأجهزة محدود وقد يكون الاختبار مكلفًا.