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نسبة الدهون في الجسم.. كيف تقيسها بسهولة؟

إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام وتتخذ خيارات غذائية صحية ولا تشاهد الميزان فقد حان الوقت لتقييم نسبة الدهون في الجسم لتحديد ما إذا كانت جهود تخفيف وزنك تعمل أم لا
تحرير:أمنية مراد ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
السمنة
السمنة
عندما تحاول إنقاص الوزن فإن قياس الدهون في الجسم لا يقل أهمية عن قياس وزنك الكلي، ذلك لأن العادات الصحية مثل التمارين الرياضية يمكنها بناء العضلات، فيؤدي زيادة كتلة العضلات إلى بقاء الرقم على الميزان كما هو، أو في بعض الحالات يزداد حتى لو كنت تفقد الدهون. وتوجد طريقة واحدة لتقييم تقدم وزنك وهي قياس الدهون في الجسم، حيث يمكنك معرفة ما إذا كانت نسبة الدهون في العضلات صحية أم لا. موازين دهون الجسم ليست مضمونة تمامًا ولكنها ليست سوى بعض الخيارات لقياس الدهون في الجسم بين الزيارات مع طبيبك أو المدرب الشخصي.
كيف يعمل ميزان الدهون؟ ميزان الدهون في الجسم سهل الاستخدام، حيث يقيس كلاً من وزن الجسم ونسبة الدهون المقدرة. وتعمل هذه المقاييس بمساعدة أجهزة استشعار أسفل قدميك تستخدم معاوقة كهربائية حيوية. عندما تخطو على المقياس يمتد تيار كهربائي صغير عبر الساق والحوض ويقيس مقدار المقاومة من الدهون في الجسم، ثم تقيس
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