الجيش الليبي يوافق على الهدنة الأممية خلال العيد

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م

الجيش الليبي

أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد، وذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، ويشمل هدنة خلال أيام عيد الأضحى. وأضافت حكومة الوفاق أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين، مطالبة البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات. من ناحية أخرى، أفاد مصدر طبي بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغمة بمنطقة الهواري غرب بنغازي شرق ليبيا.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب العاصمة طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.ووافقت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس بشروط، على "هدنة إنسانية" جنوب طرابلس دعت إليها بعثة الأمم المتحدة بمناسبة عيد الأضحى.لكن الحكومة ربطت قبولها