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الجيش الليبي يوافق على الهدنة الأممية خلال العيد

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد، وذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، ويشمل هدنة خلال أيام عيد الأضحى. وأضافت حكومة الوفاق أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين، مطالبة البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات. من ناحية أخرى، أفاد مصدر طبي بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغمة بمنطقة الهواري غرب بنغازي شرق ليبيا.
كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب العاصمة طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.ووافقت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس بشروط، على "هدنة إنسانية" جنوب طرابلس دعت إليها بعثة الأمم المتحدة بمناسبة عيد الأضحى.لكن الحكومة ربطت قبولها
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انتخابات-تونس (1)

تونس.. استيفاء 25% من المرشحين لانتخابات الرئاسة

أكد عضو هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن نحو 25% فقط من الذين قدموا ملفات ترشحهم يستوفون شروط الترشح. وقال بوعسكر، في تصريحات اليوم السبت بإذاعة "موزاييك أف أم": إن "27 مترشحا فقط أودعوا الضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار تونسي بالخزينة العامة للبلاد"، مضيفا أن 33 مطلب ترشح تضمنت أخطاء في التزكيات. وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء أمس الجمعة، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019. وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء أمس الجمعة، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019.
انتخابات-تونس (1)

هيئة انتخابات تونس: 97 شخصا أودعوا ترشحاتهم للرئاسة

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إن العدد النهائي للأشخاص الذين أودعوا ترشحاتهم لانتخابات الرئاسة بلغ 97 شخصا، وذلك بعد أن ثبت أن أحد المرشحين سجل في باب الاستقبال بالهيئة، إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل في المكتب المخصص لذلك. وأضاف بوعسكر، أن الهيئة سترسل تنبيهات إلى المترشحين الذين لم يتموا وثائق ترشحهم لاستكمالها في ظرف يومين، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول المترشحين الذين قدموا تزكيات منقوصة «أقل من 10 آلاف تزكية»، والذين لم يقدموا الضمان المالي «10 آلاف دينار».
صحف سعودية

صحف سعودية: ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، على أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، كما استعرضت مقتل شقيق زعيم الحوثيين في اليمن، وتناولت أيضا الحشد الأمريكي لحماية الملاحة في الخليج. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أكثر من مليوني حاج قدموا من كل أنحاء العالم، ومن داخل السعودية اليوم على صعيد عرفات الطاهر لأداء الفريضة هذا العام، تحفهم السكينة في يوم الحج الأكبر، فيما يحتفي غالبية العالم الإسلامي وحجاج بيت الله الحرام غدا بعيد الأضحى، وتتابع القيادة السعودية عن كثب تحركات ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: زحف إلى القدس في أول أيام عيد الأضحى

تصدر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في القدس عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا على آخر مستجدات الصراع في الشرق الأوسط إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "إغلاق مساجد القدس وصلاة العيد في الأقصى فقط"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين، ومجلس الأوقاف الفلسطيني والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء بالقدس، دعوا جميع أئمة مساجد القدس لإغلاقها وتأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، ردًّا على بيان من شرطة الاحتلال، قالت فيه إنها قد تسمح للمستوطنين بدخول المسجد بناء على تقييم أمني.
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تشانغ-جون

جاهزون للقتال.. رسالة صينية لأمريكا بسبب التجارة

في تطور جديد للصراع التكاري بين أكبر اقتصادين في العالم، قال سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة، مؤكدا في تصريحات اليوم الجمعة، أنه إذا كانت أمريكا تريد أن تقاتل الصين بشأن التجارة "فإننا سنقاتل"، واصفا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات بكين بقيمة 300 مليار دولار، بداية من سبتمبر المقبل، بأنها تصرف "تصرف غير رشيد وغير مسؤول"، وحث واشنطن على "الرجوع إلى المسار الصحيح".
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تخرج 20 باحثة مصرية في العلوم والتكنولوجيا من «STEM»

تخرجت 20 باحثة مصرية من جامعات بارزة بأمريكا، من خلال البرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية كجزء من دعم الولايات المتحدة للتنمية الاقتصادية بمصر، وتلقت الباحثات منحا دراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، للحصول على الدرجات العلمية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM" من عدد من الجامعات البارزة في أمريكا، وتم إطلاق برنامج المنح الدراسية في عام 2015، إذ يوفر التمويل اللازم للدراسة لإجمالي 62 فتاة. وانضمت الخريجات العشرين إلى 1200 فتاة مصرية من الخريجين الذين تلقوا الدعم من خلال المنح الدراسية التي تقدمها الوكالة.?
استطلاع-رؤية-الهلال (3)

في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
هلال

السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بحسب "العربية.نت". وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموفق يوم الأحد. فيما أفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" :" تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".
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