«الإفتاء» تعلن مواقيت صلاة عيد الأضحى

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

صلاة العيد - صورة أرشيفية

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية في جميع المحافظات. وقالت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم السبت، إن صلاة عيد الأضحى ستبدأ بالقاهرة في الساعة 5.44 صباحا، الإسكندرية 5.48 صباحا، شرم الشيخ 5.36 صباحا، الشرقية 5.43 صباحا، الإسماعيلية 5.40 صباحا، شمال سيناء الساعة 5.33 صباحا، في جنوب سيناء 5.38 صباحا، رأس سدر 5.40 صباحا، مدينة دهب 5.34 صباحا، وفي العلمين 5.53 صباحا، الغردقة 5.39 صباحا، السويس 5.40 صباحا، الضبعة 5.54 صباحا، السلوم6.07 صباحا

وأضاف، البيان، أن صلاة العيد في الخارجة 5.55 صباحا، كفر الشيخ 5.44 صباحا، مدينة الحامول 5.43 صباحا، أبوزنيمة 5.39 صباحا، بورسعيد 5.38 صباحا، وفي شبين الكوم 5.45 صباحا.وفي أسيوط تبدأ الساعة 5.49 صباحا، أسوان 5.47 صباحا، الفرافرة 6.02 صباحا، الفيوم 5.47 صباحا، البحيرة 5.46 صباحا، دمياط 5.40 صباحا، الدقهلية