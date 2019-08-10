رياضة

جوارديولا يعلق على تقنية الفيديو وتألق سترلينج

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
جوارديولا
جوارديولا
أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بتحقيق الفوز في أول مباراة لفريقه في البريميرليج أمام ويست هام، مشيدًا بأداء لاعبه رحيم سترلينج الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراة التي حسمها السيتي بخماسية نظيفة، كما تحدث بيب عن الجدل الذي أثارته تقنية الفيديو التي تطبق لأول مرة في البطولة. وقال الإسباني عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "مباراة صعبة بعيدة عن الديار، أقيمت المباراة ظهرا والجو حار، الشوط الأول لم يكن جيدا لم نتحكم في الكرات الثانية وفقدنا العديد من الكرات".
وواصل: "الأهم حصد الثلاث نقاط والخروج بشباك نظيفة، عندما كانت النتيجة 2-0 وكانت لديهم الفرصة للعودة، بشكل عام للشوط الأول إنها نتيجة رائعة". وتابع: "في الشوط الثاني تحسن الأداء كثيرا لكن بهدوء ولدينا العديد من الأشياء لتطويرها". وأشاد برحيم سترلينج قائلا: "عندما يستطيع أن يسجل اللاعبون الذين يلعبون
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تريزيجيه‎

تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام

أعلن المدير الفني الإنجليزي دين سميث مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا المملوك للمصري ناصف ساويرس، تشكيل الفريق الرسمي، لمباراة توتنهام هوتسبير في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شهدت التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة نظيره توتنهام وجود لاعبنا الدولي محمود حسن تريزيجيه نجم الفراعنة والمنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى صفوف الفريق الإنجليزي قادمًا من صفوف فريق قاسم باشا التركي، الذي سيسجل أول مشاركة له في البريميرليج.
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هل يرحل علي معلول إلى أهلي جدة السعودي؟

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رفضهم التام للعرض الذي أرسله نادي أهلي جدة السعودي، بشأن الحصول على خدمات الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد. وذكرت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادر بإدارة أهلي جدة أنهم تحركوا من أجل ضم معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
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في مباراة بطلها الفار.. السيتي يكتسح وست هام

في مباراة بطلها الفار، استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2019- 2020 بقوة، من خلال التغلب على وست هام برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، ليخطف بالتالي مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب مبكرًا من ليفربول، وذلك بعد فوز الريدز أمس على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1 على ملعب الأنفيلد، وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 25 عبر جابريل خيسوس الذي تلقى عرضية أرضية ساحرة من كيلي والكر أودعها الشباك بسهولة.
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جوارديولا

جوارديولا: المنافسة هذا الموسم لن تقتصر على فريقين

علق الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى، على صراع الدوري الإنجليزي (البريميرليج) للموسم المقبل 2019- 2020، وأشار إلى أن سباق البريميرليج لهذا الموسم لن يكون مقتصرا على فريقين فقط مثل الموسم الماضي الذى انتهى بفوز مانشستر سيتى. وقال المدير الفنى الإسبانى في تصريحات لشبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية: "الدوري الإنجليزي سيكون مختلفا هذا الموسم، ليفربول ومانسشتر قدموا مثالا للمنافسة الموسم الماضى، على المنافسين أن يقدموا نفس المستوى المتقدم للمنافسة على اللقب".
دانيلو

اليوفي يعلن التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

وصل الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدينة تورينو الإيطالية، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس، حيث ربطت التقارير الصحفية الإيطالية دانيلو بالانتقال ليوفينتوس، بالإضافة لرحيل لاعب الفريق، البرتغالي جواو كانسيلو، لنادي مانشستر سيتي في صفقة تبادلية. ونشر الحساب الرسمي لنادي السيدة العجوز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ظهر فيه الظهير البرازيلي وهو يحط الرحال بمدينة تورينو، تمهيدًا للانضمام لليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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جوارديولا عن التتويج: نهائى لا يصدق

وصف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بأنه "نهائي لا يُصدق"، وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي. وقال جوارديولا فى تصريحات لشبكة "بى تى" الإنجليزية: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين، لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".
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محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول

أدى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه، وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة. وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ودع منافساتها من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ترتب عليه إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.
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