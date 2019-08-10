جوارديولا يعلق على تقنية الفيديو وتألق سترلينج

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

جوارديولا

أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بتحقيق الفوز في أول مباراة لفريقه في البريميرليج أمام ويست هام، مشيدًا بأداء لاعبه رحيم سترلينج الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراة التي حسمها السيتي بخماسية نظيفة، كما تحدث بيب عن الجدل الذي أثارته تقنية الفيديو التي تطبق لأول مرة في البطولة. وقال الإسباني عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "مباراة صعبة بعيدة عن الديار، أقيمت المباراة ظهرا والجو حار، الشوط الأول لم يكن جيدا لم نتحكم في الكرات الثانية وفقدنا العديد من الكرات".

وواصل: "الأهم حصد الثلاث نقاط والخروج بشباك نظيفة، عندما كانت النتيجة 2-0 وكانت لديهم الفرصة للعودة، بشكل عام للشوط الأول إنها نتيجة رائعة". وتابع: "في الشوط الثاني تحسن الأداء كثيرا لكن بهدوء ولدينا العديد من الأشياء لتطويرها". وأشاد برحيم سترلينج قائلا: "عندما يستطيع أن يسجل اللاعبون الذين يلعبون

وواصل: "الأهم حصد الثلاث نقاط والخروج بشباك نظيفة، عندما كانت النتيجة 2-0 وكانت لديهم الفرصة للعودة، بشكل عام للشوط الأول إنها نتيجة رائعة".



وتابع: "في الشوط الثاني تحسن الأداء كثيرا لكن بهدوء ولدينا العديد من الأشياء لتطويرها".



وأشاد برحيم سترلينج قائلا: "عندما يستطيع أن يسجل اللاعبون الذين يلعبون في مركز الجناح، سيستطيع فريقك تسجيل أهداف أكثر، هذا جيد، لقد سجل في جميع المباريات التحضيرية لكن في الشوط الأول يستطيع تقديم أداء أفضل".



ولعبت تقنية الفيديو دورا في اللقاء بعدما ألغت هدفا وطلبت إعادة تنفيذ ركلة جزاء ليعلق الإسباني على التقنية: "لقد شعرنا باللغط قليلا، بعد ما حدث أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، الآن نحن نتحكم في العاطفة وهو أمر جيد ذهنيا عليك أن تكون قويا وأن تتعلم كيفية التحكم في مشاعرك، إنه درس مهم لمستقبلنا".

