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بعد تكبيرات العيد.. زينة تهاجم فتاة على «إنستجرام»

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
زينة
زينة
نشرت الفنانة زينة فيديو لتكبيرات حجاج بيت الله عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. يا رب يرزقكم زيارته وكل اللي يتمنى يحج يحج وأنا يا رب نفسي أزورك تاني"، وقامت إحدى متابعاتها بالتعليق على الفيديو قائلة: "زينة إمتى هتورينا الولاد، حرام عليكي والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا"، واستفز هذا التعليق زينة ما جعلها تخرج عن صمتها.
هاجمت زينة الفتاة صاحبة التعليق وكتبت: "معلش إنتى متطفلة وبجحة جدا مايصحش تحلفيني بيوم عرفة على حاجة ماتخصكيش، والمفروض الناس بتدعي وتكبر وإنتي مخك وتفكيرك تشوفي ولاد فنانين، فوقي إحنا مش هننفعك روحي ادعى ده يوم كله بركة". يذكر أن زينة أثبتت نسب أولادها من الفنان أحمد عز بعد رفض الطعن الذي قدمه لمحكمة
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تشييع جنازة زوجة أحمد السعدني السابقة.. والعزاء اليوم

شيعت اليوم جنازة السيدة أمل سليمان، طليقة الفنان أحمد صلاح السعدني وأم أولاده (ياسين وعبدالله)، من مسجد سعاد كفافى بـ6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، في مقدمتهم، نقيب الممثلين، أشرف زكي، محمد إمام، بيومي فؤاد، نضال الشافعي، مدحت تيخا، محمود البزاوي، أمير شاهين ومحسن منصور. فيما تستقبل أسرتها العزاء، مساء اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكانت طليقة «السعدني» قد رحلت ليلة أمس، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة.
شرين رضا

شيرين رضا ترد على الانتقادات: ربنا هو اللي بيحاسب

ردت الفنانة شيرين رضا، على الانتقادات الواسعة التي تلقتها خلال الساعات الماضية، بعد تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شاركت فيها صورة لخراف تأكل من القمامة، وعلقت: "يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه بياكل من الزبالة؟". وقالت الفنانة في تدوينة جديدة، صباح اليوم الجمعة، "بدل ما تهجموني أنا علي تويتة، هاجموا اللي بيخلوا الأضحية تأكل من الزبالة، لأنها ستنتهي في بطونكم، وكفاية مزايدة والنبي لأن ربنا هو اللي بيحاسب، مش إنتم"، ثم شاركت هاشتاج: "النظافة من الإيمان".
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ميرهان حسين ترقص في عقد قران أحمد حاتم (فيديو)

نشرت الفنانة ميرهان حسين عددا من الفيديوهات عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" من عقد قران الفنان أحمد حاتم على فتاة من خارج الوسط الفني، وظهرت من خلاله وهى ترقص مع "حاتم" على أنغام أغنية "ليه بيدراي كده" لروبي، كما علقت على الفيديو بالأجنبية. وكتبت:" مبروك لصديقي المجنون، الذي أشعر دائمًا بالحماس والجنون معه، أنا سعيدة للغاية من أجلك، ربنا يوفقك في حياتك مع رفيقتك، أحبك حتى ينتهي العالم"، وحرص عدد من النجوم والشعراء والملحنين على التواجد فى عقد القران منهم الشاعر تامر حسين.
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رغم الترويج.. تامر حسني ومي كساب خارج سباق العيد

شهدت الفترة الماضية حالة من التخبط حول الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، فهناك الكثير من الأعمال التي تم الترويج لها على أنها مشاركة؛ ولكن فى اللحظات الأخيرة، خرج الفنان تامر حسنى، بفيلمه «الفلوس» من المنافسة، رغم حرصه على نشر الإعلان الرسمي للفيلم والتأكيد على عرضه خلال العيد، بعد أن استقر أخيرًا صناع الفيلم على اسم «الفلوس» بدلا من «كل سنة وأنت طيب»، ليس هذا فقط بل قام أيضا بنشر كواليس تصوير المشهد الذى سيجمع بينه وبين الفنان أحمد السقا، خلال الفيلم، والذى يظهر كضيف شرف، ولكن رسميًّا أعلنت الشركة تأجيل طرحه ولم تحدد بعد موعد نزوله.
فيلم خيال مآتة

قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
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بعد الانفصال.. هنا شيحة تعود بـ«شخصية جديدة»

كتبت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نصيحة بدت لجمهورها "مقصودة وموجهة"، خاصة أنه أول تعليق لها عبر حسابها تتحدث فيه عن وضعها بعد الانفصال عن الفنان أحمد فلوكس. وشاركت "هنا" صورة مكتوبا عليها بالإنجليزية: "كل مرحلة مقبلة من حياتك تستلزم أن تظهر بشكل مختلف عنك تماما"، وعلقت عليها قائلة: "أهلا بنسختي الجديدة، مرت فترة دون أن نلتقي، سعيدة بعودتي". يذكر أن فلوكس وهنا شيحة تزوجا في أكتوبر الماضي، خلال حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.
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زهران: وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

صرح المخرج الكبير عمر زهران، بأن والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، توفيت اليوم، موجها، في تصريحات صحفية، التعازي إلى الفنانة هالة صدقي في هذا الظرف الأليم.. ومن المقرر تشييع الجثمان، بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي، والذي كان من بطولة الفنان عمرو سعد. تدور أحداث المسلسل حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشان في القاهرة، ثم يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.
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