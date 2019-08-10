بعد تكبيرات العيد.. زينة تهاجم فتاة على «إنستجرام»

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

زينة

نشرت الفنانة زينة فيديو لتكبيرات حجاج بيت الله عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. يا رب يرزقكم زيارته وكل اللي يتمنى يحج يحج وأنا يا رب نفسي أزورك تاني"، وقامت إحدى متابعاتها بالتعليق على الفيديو قائلة: "زينة إمتى هتورينا الولاد، حرام عليكي والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا"، واستفز هذا التعليق زينة ما جعلها تخرج عن صمتها.

هاجمت زينة الفتاة صاحبة التعليق وكتبت: "معلش إنتى متطفلة وبجحة جدا مايصحش تحلفيني بيوم عرفة على حاجة ماتخصكيش، والمفروض الناس بتدعي وتكبر وإنتي مخك وتفكيرك تشوفي ولاد فنانين، فوقي إحنا مش هننفعك روحي ادعى ده يوم كله بركة". يذكر أن زينة أثبتت نسب أولادها من الفنان أحمد عز بعد رفض الطعن الذي قدمه لمحكمة