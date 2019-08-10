رياضة

هل يرحل علي معلول إلى أهلي جدة السعودي؟

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م
علي معلول
علي معلول
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رفضهم التام للعرض الذي أرسله نادي أهلي جدة السعودي، بشأن الحصول على خدمات الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد. وذكرت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادر بإدارة أهلي جدة أنهم تحركوا من أجل ضم معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
وأكد مصر بالنادي الأهلي أن هناك عدة أسباب لرفض العرض السعودي، أولها أهمية علي معلول الفنية للفريق، وصعوبة الاستغناء عنه خاصة بعد قيده في قائمة الفريق الإفريقية، وتعويض خدمات الدولي التونسي ستكون صعبة للغاية. علي معلول صاحب الـ29 عامًا انضم للنادي الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، وجدد معلول
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تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام

أعلن المدير الفني الإنجليزي دين سميث مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا المملوك للمصري ناصف ساويرس، تشكيل الفريق الرسمي، لمباراة توتنهام هوتسبير في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شهدت التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة نظيره توتنهام وجود لاعبنا الدولي محمود حسن تريزيجيه نجم الفراعنة والمنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى صفوف الفريق الإنجليزي قادمًا من صفوف فريق قاسم باشا التركي، الذي سيسجل أول مشاركة له في البريميرليج.
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جوارديولا يعلق على تقنية الفيديو وتألق سترلينج

أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بتحقيق الفوز في أول مباراة لفريقه في البريميرليج أمام ويست هام، مشيدًا بأداء لاعبه رحيم سترلينج الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراة التي حسمها السيتي بخماسية نظيفة، كما تحدث بيب عن الجدل الذي أثارته تقنية الفيديو التي تطبق لأول مرة في البطولة. وقال الإسباني عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "مباراة صعبة بعيدة عن الديار، أقيمت المباراة ظهرا والجو حار، الشوط الأول لم يكن جيدا لم نتحكم في الكرات الثانية وفقدنا العديد من الكرات".
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في مباراة بطلها الفار.. السيتي يكتسح وست هام

في مباراة بطلها الفار، استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2019- 2020 بقوة، من خلال التغلب على وست هام برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، ليخطف بالتالي مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب مبكرًا من ليفربول، وذلك بعد فوز الريدز أمس على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1 على ملعب الأنفيلد، وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 25 عبر جابريل خيسوس الذي تلقى عرضية أرضية ساحرة من كيلي والكر أودعها الشباك بسهولة.
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نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

نادر شوقي يكشف سر عدم لعب الجونة بالبدلاء مع الزمالك

أكد نادر شوقي، مدير شركة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه خاض مواجهة الزمالك بهدف تحقيق الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق كبير، لكن فريقه استحق الفوز لولا تمديد الوقت بدل الضائع. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
الاهلى- الزمالك

بعد تعادل الزمالك.. 3 سيناريوهات تحدد بطل الدوري

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. تعادل الزمالك اليوم مع الجونة يقلص نظريًّا فرص تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري، لكن عمليا الأمور لم تنتهِ بعد.
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مدرب الجونة عن التعادل مع الزمالك: الأداء أهم

حرص رضا شحاتة، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على توجيه التهنئة للاعبي فريقه بعد الأداء الذي قدموه أمام الزمالك، مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الأداء في تلك المباراة كان أفضل له من النتيجة التي حققها الفريق في النهاية. وتعادل الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2- 2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس خناقته مع لاعب الزمالك

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، أن فريقه يخوض كل مبارياته في بطولة الدوري بكل قوة دون النظر إلى اسم المنافس، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة الزمالك، مساء الأحد لم يكن بجديد على لاعبي الجونة. وأضاف ريان، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، أنه فخور باللعب لنادي الجونة، موجها الشكر لمسؤوليه على التعامل الأمثل معه طوال فترة الإعارة في الأشهر الماضية، والتي بدأت في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، قادما من النادي الأهلي.
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