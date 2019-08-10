هل يرحل علي معلول إلى أهلي جدة السعودي؟

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

علي معلول

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رفضهم التام للعرض الذي أرسله نادي أهلي جدة السعودي، بشأن الحصول على خدمات الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد. وذكرت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادر بإدارة أهلي جدة أنهم تحركوا من أجل ضم معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".

وأكد مصر بالنادي الأهلي أن هناك عدة أسباب لرفض العرض السعودي، أولها أهمية علي معلول الفنية للفريق، وصعوبة الاستغناء عنه خاصة بعد قيده في قائمة الفريق الإفريقية، وتعويض خدمات الدولي التونسي ستكون صعبة للغاية. علي معلول صاحب الـ29 عامًا انضم للنادي الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، وجدد معلول

وأكد مصر بالنادي الأهلي أن هناك عدة أسباب لرفض العرض السعودي، أولها أهمية علي معلول الفنية للفريق، وصعوبة الاستغناء عنه خاصة بعد قيده في قائمة الفريق الإفريقية، وتعويض خدمات الدولي التونسي ستكون صعبة للغاية.



علي معلول صاحب الـ29 عامًا انضم للنادي الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، وجدد معلول عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم في شهر فبراير الماضي، بعدما كان ينتهي عقده مع نهاية الموسم المقبل.



وشارك علي معلول في 34 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 خلال بطولتي الدوري ودوري الأبطال، ومنذ انضمامه للأهلي، ظهر معلول في 99 مباراة مع المارد الأحمر ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 27.