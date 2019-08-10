60 قتيلا و 70 مصابا في انفجار شاحنة بتنزانيا

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

انفجار

قتل 60 شخصا على الأقل صباح السبت وأصيب 70 بجروح في انفجار شاحنة صهريج بالقرب من مدينة موروغورو التي تبعد حوالى 200 كلم غرب دار السلام عاصمة تنزانيا. وقال حاكم موروغورو ستيفن كيبويه للصحافة من المكان: "يوجد حاليا 60 جثة في مشرحة مستشفى موروغورو الذي يستقبل أيضا 70 جريحا". وفي وقت سابق، أعلن القائد الإقليمي للشرطة ويلبرود متافونغوا "وقوع انفجار قوي أدى إلى مقتل 57 شخصا على الأقل حتى الآن، ومعظمهم من سائقي دراجات نارية تعمل بالأجرة هرعوا مع أشخاص آخرين لجمع الوقود الذي كان يسيل من الصهريج بعد تعطله نتيجة حادث مرور".

وبعيد انقلاب الشاحنة على الرصيف، هرع سائقو الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة إلى مكان الحادث لسرقة الوقود المتسرب، على غرار عدد من سكان المدينة. ويبدو أن الوقود اشتعل نتيجة سيجارة ما تسبب بالانفجار.وأوضح الحاكم أن لحظة وقوع الانفجار كان السكان يملؤون أوعيتهم بالوقود، وحاول رجل انتزاع بطارية الشاحنة،