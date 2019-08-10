60 قتيلا و 70 مصابا في انفجار شاحنة بتنزانيا
تحرير:وكالات
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م
انفجار
قتل 60 شخصا على الأقل صباح السبت وأصيب 70 بجروح في انفجار شاحنة صهريج بالقرب من مدينة موروغورو التي تبعد حوالى 200 كلم غرب دار السلام عاصمة تنزانيا.
وقال حاكم موروغورو ستيفن كيبويه للصحافة من المكان: "يوجد حاليا 60 جثة في مشرحة مستشفى موروغورو الذي يستقبل أيضا 70 جريحا".
وفي وقت سابق، أعلن القائد الإقليمي للشرطة ويلبرود متافونغوا "وقوع انفجار قوي أدى إلى مقتل 57 شخصا على الأقل حتى الآن، ومعظمهم من سائقي دراجات نارية تعمل بالأجرة هرعوا مع أشخاص آخرين لجمع الوقود الذي كان يسيل من الصهريج بعد تعطله نتيجة حادث مرور".
وبعيد انقلاب الشاحنة على الرصيف، هرع سائقو الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة إلى مكان الحادث لسرقة الوقود المتسرب، على غرار عدد من سكان المدينة. ويبدو أن الوقود اشتعل نتيجة سيجارة ما تسبب بالانفجار.وأوضح الحاكم أن لحظة وقوع الانفجار كان السكان يملؤون أوعيتهم بالوقود، وحاول رجل انتزاع بطارية الشاحنة،
وبعيد انقلاب الشاحنة على الرصيف، هرع سائقو الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة إلى مكان الحادث لسرقة الوقود المتسرب، على غرار عدد من سكان المدينة. ويبدو أن الوقود اشتعل نتيجة سيجارة ما تسبب بالانفجار.
وأوضح الحاكم أن لحظة وقوع الانفجار كان السكان يملؤون أوعيتهم بالوقود، وحاول رجل انتزاع بطارية الشاحنة، متسببا بالانفجار.
وأعلن الرئيس التنزاني جون ماغوفولي في بيان نشرته الرئاسة "أقدم التعازي لكل من تضرروا، خصوصا عائلات الضحايا، وأدعو إلى الله أن ترقد أرواح الضحايا بسلام وبالشفاء العاجل للجرحى".
وأضاف "بعض المركبات تحمل وقودا خطرا، مثل حالة موروغورو، أخرى تنقل مواد كيميائية سامة أو متفجرات. أوقفوا هذه العادة أرجوكم".