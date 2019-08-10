بعد اتهامه بالاتجار الجنسي.. انتحار صديق ترامب

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م

الملياردير الأمريكي

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، انتحار جيفري إبستاين الملياردير الأمريكي صديق الرئيس دونالد ترامب، خلال وجوده في أحد السجون الأمريكية. وقال مصدر مطلع إن "الملياردير الأمريكي جيفري إبستاين انتحر في زنزانته"، مشيرا إلى أنه توفي عن عمر يناهز 66 عامًا. كانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت إبستاين المقرب من المشاهير والسياسيين وخصوصا ترامب، لدى عودته من باريس على متن طائرته الخاصة، على خلفية اتهامات بـ"تجارة الجنس". وأضاف المصدر أن "إبستاين" كان متهما قبل 10 سنوات لإجباره عشرات القاصرات على العمل في منزله بولاية فلوريدا بشكل مهين.

وحصل على هذا الحكم المخفف، بعدما توصل لاتفاق مثير للجدل بشأن عقوبته، التي كادت أن تصل إلى السجن مدى الحياة. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فقد أبرم إبستاين اتفاقا مع المدعي العام في فلوريدا وقتها ألكسندر أكوستا، الذي بات اليوم وزير العمل في عهد ترامب. وأقر في الاتفاق بذنبه في الاستعانة بخدمات قاصرات، مما سمح