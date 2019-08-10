تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

تريزيجيه

أعلن المدير الفني الإنجليزي دين سميث مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا المملوك للمصري ناصف ساويرس، تشكيل الفريق الرسمي، لمباراة توتنهام هوتسبير في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شهدت التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة نظيره توتنهام وجود لاعبنا الدولي محمود حسن تريزيجيه نجم الفراعنة والمنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى صفوف الفريق الإنجليزي قادمًا من صفوف فريق قاسم باشا التركي، الذي سيسجل أول مشاركة له في البريميرليج.

ويحل الفيلانس ضيفًا على نظيره توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب "وايت هارت لين"، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: حراسة المرمى: هيوتين. خط الدفاع: المحمدي، إنجليز، مينجز، تايلور. خط الوسط: هوريهان، مكجين ، جريليز. خط الهجوم: