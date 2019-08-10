رياضة

تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
تريزيجيه
تريزيجيه
أعلن المدير الفني الإنجليزي دين سميث مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا المملوك للمصري ناصف ساويرس، تشكيل الفريق الرسمي، لمباراة توتنهام هوتسبير في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شهدت التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة نظيره توتنهام وجود لاعبنا الدولي محمود حسن تريزيجيه نجم الفراعنة والمنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى صفوف الفريق الإنجليزي قادمًا من صفوف فريق قاسم باشا التركي، الذي سيسجل أول مشاركة له في البريميرليج.
ويحل الفيلانس ضيفًا على نظيره توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب "وايت هارت لين"، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: حراسة المرمى: هيوتين. خط الدفاع: المحمدي، إنجليز، مينجز، تايلور. خط الوسط: هوريهان، مكجين ، جريليز. خط الهجوم:
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هل يرحل علي معلول إلى أهلي جدة السعودي؟

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رفضهم التام للعرض الذي أرسله نادي أهلي جدة السعودي، بشأن الحصول على خدمات الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد. وذكرت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادر بإدارة أهلي جدة أنهم تحركوا من أجل ضم معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
جوارديولا

جوارديولا يعلق على تقنية الفيديو وتألق سترلينج

أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بتحقيق الفوز في أول مباراة لفريقه في البريميرليج أمام ويست هام، مشيدًا بأداء لاعبه رحيم سترلينج الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراة التي حسمها السيتي بخماسية نظيفة، كما تحدث بيب عن الجدل الذي أثارته تقنية الفيديو التي تطبق لأول مرة في البطولة. وقال الإسباني عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "مباراة صعبة بعيدة عن الديار، أقيمت المباراة ظهرا والجو حار، الشوط الأول لم يكن جيدا لم نتحكم في الكرات الثانية وفقدنا العديد من الكرات".
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في مباراة بطلها الفار.. السيتي يكتسح وست هام

في مباراة بطلها الفار، استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2019- 2020 بقوة، من خلال التغلب على وست هام برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، ليخطف بالتالي مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب مبكرًا من ليفربول، وذلك بعد فوز الريدز أمس على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1 على ملعب الأنفيلد، وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 25 عبر جابريل خيسوس الذي تلقى عرضية أرضية ساحرة من كيلي والكر أودعها الشباك بسهولة.
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وست بروميتش يعلن موعد عودة حجازي للملاعب

أوضح نادى ويست بروميتش الإنجليزى، اليوم الخميس، موعد عودة الدولى المصرى أحمد حجازى مدافع الفريق للملاعب مرة أخرى بعد خضوعه لجراحة على مستوى الكاحل، حيث أكد نادي ويست بروميتش الإنجليزي عبر الموقع الرسمى للنادي، أن الدولي المصري أحمد حجازى يغيب عن الفريق الإنجليزي حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "شامبيون شيب"، علمًا بأن وست بروميتش فشل في التأهل والصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
محمد-الشناوي (1)

محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
تريزيجيه-ومحمد-صلاح

مواعيد صدام تريزيجيه بصلاح والنني في البريميرليج

بعدما أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، رسميا، ضم محمود حسن (تريزيجيه)، من صفوف نادي قاسم باشا التركي، ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهات تريزيجيه مع المصريين في الدوري الإنجليزي، إذ سبقه كل من محمد صلاح (ليفربول)، ومحمد النني (أرسنال) وأحمد المحمدي (أستون فيلا)، إلى جانب وجود أحمد حجازي (وست بروميتش) ووسام مرسي (ويجان أتلتيك) في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، وفي الثالث عشر من يونيو الماضي أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد، التي ستشهد مواجهات بين تريزيجيه وصلاح والنني.
محمود-حسن-تريزيجيه (2)

رسائل النجوم لتريزيجيه بعد انتقاله للدوري الإنجليزي

أعلن نادي أستون فيلا عن تعاقده رسميا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي. وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجيه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.
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