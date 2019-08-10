فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

مصطفى قمر يطرح «باب موارب» من البوم «ضحكت ليا»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
طرح المطرب مصطفى قمر اليوم السبت أغنية،"باب موارب" عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب" وهي من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، وتعد هذه هى الأغنية الثانية التي يطرحها قمر من ألبومه "ضحكت ليا"، إذ كن قد طرح خلالا الأيام الماضية أغنية "س من الناس"، من كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما . ويواصل حاليًا مصطفى قمر الترويج لألبومه الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، ويُعد هذا الألبوم عودة قوية لمصطفى قمر خاصة بعد غيابه عن الساحة منذ 5 سنوات منذ آخر ألبوماته الذى حمل اسم «أنا مطمن» فى عام 2014.
ويضم لألبوم أغاني "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما،"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"حبيبك اللي تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نفس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني، وألحان شريف
اقرأ المزيد
حمود-ناصر

وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر أثر أزمة قلبية

توفى صباح اليوم السبت، الفنان الكويتي حمود ناصر، أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 42 عاما، وأعلنت الخبر الإعلامية مي العيدان، حيث كتبت على حسابها بموقع «إنستجرام»: «‏توفى منذ قليل الفنان حمود ناصر بسبب أزمة قلبية.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم نسألك أن ترحمه برحمتك وتغفر له في هذه الليلة المباركة.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة»، وتفاعل مع المنشور، الجمهور الذى أخذ يدعو له بالرحمة، فيما لم تحدد أسرته بعد موعد صلاة الجنازة أو مكان تلقى العزاء.
- اصالة-ومصطفى حجاج - ولاد رزق 2‎

«لما تقول يا عوم» ديو جديد يجمع أصالة ومصطفى حجاج

نشرت الفنانة أصالة نصري، جزءا من «لما تقول يا عوم»، الأغنية الترويجية لفيلم «ولاد رزق 2» الذي انطلق عرضه فى السينمات يوم الخميس الماضي، ويشاركها في الغناء مصطفى حجاج، الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وتم طرحها على تطبيق «أنغامي» ومن المنتظر طرحها كاملة على موقع «يوتيوب» قريبًا.. الفنانة السورية لا تشارك في الغناء فقط بهذا الفيلم، ولكنه أيضا سيشهد أول ظهور سينمائي لها، وذلك بعد أن أقنعها زوجها المخرج طارق العريان بالظهور ضيف شرف بالفيلم.
ميادة-الحناوي

ميادة الحناوي تسقط أرضا في حفل غنائي بتونس (فيديو)

سقطت الفنانة ميادة الحناوي أرضا، خلال إحيائها حفلا غنائيا بمهرجان صفاقس الدولي، جنوب شرق تونس، نتيجة لتعرضها لحالة إغماء وفي الفيديو المتداول كانت الحناوي تؤدي أغنيتها الشهيرة «أنا باعشقك»، وسقطت بعدها ليسارع بعض أعضاء فرقتها الموسيقية وعناصر من الحماية المدنية إلى إسعافها، وبعد وقوفها اعتذرت للجمهور وقالت إن سبب سقوطها شعورها بالإعياء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الموقف المحرج، لتواصل رغم ذلك الغناء وهي جالسة على كرسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفي-قمر (5)

مصطفى قمر يستعد لطرح ألبومه.. البداية بـ«س من الناس»

يستعد النجم الغائب منذ فترة مصطفى قمر، لبدء طرح أغنيات ألبومه الجديد "ضحكت ليا"، حيث يطرح الأغاني تباعًا، ويبدأ بأغنية بعنوان "س من الناس" من كلمات تامر حسين، وألحان رامى جمال، وتوزيع توما، ومن المقرر أن يتم طرحها الخميس المقبل. ويواصل حاليًا مصطفى قمر الترويج لألبومه الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن الألبوم من المقرر أن يُطرح فى شهر أغسطس المقبل. ويعد هذا الألبوم عودة قوية لمصطفى قمر خاصة بعد غيابه عن الساحة منذ 5 سنوات منذ آخر ألبوماته الذى حمل اسم «أنا مطمن» فى عام 2014.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org