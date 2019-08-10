مصطفى قمر يطرح «باب موارب» من البوم «ضحكت ليا»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

مصطفى قمر

طرح المطرب مصطفى قمر اليوم السبت أغنية،"باب موارب" عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب" وهي من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، وتعد هذه هى الأغنية الثانية التي يطرحها قمر من ألبومه "ضحكت ليا"، إذ كن قد طرح خلالا الأيام الماضية أغنية "س من الناس"، من كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما . ويواصل حاليًا مصطفى قمر الترويج لألبومه الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، ويُعد هذا الألبوم عودة قوية لمصطفى قمر خاصة بعد غيابه عن الساحة منذ 5 سنوات منذ آخر ألبوماته الذى حمل اسم «أنا مطمن» فى عام 2014.

ويضم لألبوم أغاني "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما،"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"حبيبك اللي تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نفس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني، وألحان شريف